Tysiące policjantów na drogacg! Rusza Akcja Znicz, kierowcy już odczuwają skutki.
Tysiące policjantów na drogach. Rusza Akcja Znicz. Polskie drogi zapełniają się funkcjonariuszami. W całym kraju ruszyła coroczna Akcja Znicz, która potrwa przez najbliższe dni, gdy miliony osób wyruszą w podróż, by odwiedzić groby bliskich.
To czas wzmożonego ruchu, korków i niebezpiecznych sytuacji na drogach. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę.
Ponad pięć tysięcy policjantów będzie patrolować trasy, skrzyżowania i okolice cmentarzy. Funkcjonariusze ruchu drogowego skupią się na kontrolach prędkości, trzeźwości kierowców i stanie technicznym pojazdów. W wielu miejscach mundurowi pokierują ruchem, by uniknąć zatorów i chaosu na dojazdach do nekropolii.
Akcja Znicz to jedno z największych corocznych działań prewencyjnych w Polsce. Jej cel jest jasny ograniczyć liczbę wypadków w okresie, który od lat należy do najbardziej tragicznych na drogach. Wystarczy chwila nieuwagi, by w drodze na cmentarz doszło do tragedii. Policjanci przypominają, że nawet niewielkie przekroczenie prędkości może mieć dramatyczne skutki, zwłaszcza przy jesiennej pogodzie, gdy nawierzchnia jest śliska, a widoczność ograniczona.
Służby apelują, by wyruszać wcześniej i unikać pośpiechu. Lepiej spędzić kilka minut dłużej w korku niż ryzykować życiem. Warto też sprawdzić stan opon, świateł i płynów, a piesi powinni pamiętać o elementach odblaskowych, zwłaszcza po zmroku.
Dla wielu Polaków to czas zadumy i refleksji, ale dla służb dni wytężonej pracy. W ubiegłych latach Akcja Znicz ratowała setki istnień ludzkich, przypominając, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas. Tegoroczna edycja ma być jeszcze bardziej intensywna. Policjanci zapowiadają kontrole nie tylko w dzień, ale i w nocy.
To moment, w którym rozwaga staje się najważniejszym pasażerem każdego samochodu. Wystarczy odrobina ostrożności, by te dni pamięci nie zamieniły się w czas tragedii.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.