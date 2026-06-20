Tysiące warszawiaków ruszyły nad Wisłę. Stolica świętuje Noc Kupały podczas Wianków
Już od godzin popołudniowych okolice Multimedialnego Parku Fontann oraz bulwarów wiślanych zaczęły zapełniać się mieszkańcami Warszawy. Tysiące osób wybrały właśnie to miejsce, aby wspólnie świętować Noc Kupały podczas jubileuszowej, 30. edycji Wianków nad Wisłą. To jedno z największych wydarzeń plenerowych organizowanych w stolicy i symboliczne powitanie lata.
Warszawiacy przychodzili całymi rodzinami. Wielu uczestników rozkładało koce na trawie, korzystając z ciepłej, letniej pogody. W okolicy Podzamcza panowała prawdziwie festiwalowa atmosfera. Można było spotkać osoby w wiankach z polnych kwiatów, uczestników warsztatów rękodzielniczych oraz mieszkańców, którzy po prostu chcieli spędzić najkrótszą noc w roku nad Wisłą.
Noc Kupały w sercu Warszawy
Tegoroczne Wianki nad Wisłą tradycyjnie nawiązują do słowiańskiej Nocy Kupały. Organizatorzy przygotowali Piknik Świętojański z licznymi atrakcjami dla mieszkańców. W programie znalazły się warsztaty plecenia wianków, pokazy dawnych rzemiosł, występy zespołów folklorystycznych, Wioska Słowiańska, teatry uliczne oraz stoiska z regionalnymi produktami i rękodziełem.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wspólne tworzenie ogromnego wianka, który zgodnie z tradycją miał symbolicznie powitać lato. Organizatorzy przygotowali także konkursy i zabawy inspirowane dawnymi zwyczajami związanymi z przesileniem letnim.
Wieczorem scena należała do gwiazd
Największe tłumy zgromadziły się przed główną sceną. Program koncertowy rozpoczęły występy zespołu CHRUST oraz O.S.T.R. Wieczorem odbył się transmitowany przez telewizję koncert „Miasto gra: Muzyka, Miłość, Marzenia”, podczas którego wystąpili m.in. Beata i BAJM, NOSOWSKA, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis oraz BOVSKA. Finałem wydarzenia był występ holenderskiego producenta i DJ-a Satori.
Jedna z największych imprez plenerowych w Warszawie
Wianki nad Wisłą od lat przyciągają mieszkańców stolicy oraz turystów z całego kraju. Wydarzenie łączy tradycje słowiańskie z nowoczesnym miejskim festiwalem muzyki i rozrywki. Organizatorzy podkreślają, że jest to symboliczne rozpoczęcie lata w Warszawie. Co roku impreza gromadzi tłumy uczestników, a tegoroczna frekwencja potwierdziła, że wydarzenie nie traci popularności.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz spędzić lato w Warszawie, Wianki nad Wisłą są sygnałem, że sezon największych plenerowych wydarzeń właśnie się rozpoczął. W najbliższych tygodniach mieszkańcy mogą spodziewać się kolejnych koncertów, pikników i imprez organizowanych nad Wisłą oraz w miejskich parkach. Dla wielu warszawiaków dzisiejsze wydarzenie było nie tylko okazją do zabawy, ale także do wspólnego świętowania początku lata i podtrzymywania tradycji związanych z Nocą Kupały.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.