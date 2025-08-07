UE nie ma litości: zostawisz, zapłacisz. Nowe zasady będą kosztować nawet 50 tys. rocznie
Miliony Polaków zainwestowały w nowoczesne kotły gazowe, licząc na oszczędności, ekologię i wygodę. Tymczasem czeka ich zimny prysznic – dosłownie i w przenośni. Choć nikt nie nakaże wyrzucania sprawnych urządzeń, to już za kilka lat nie będzie można kupić nowego pieca gazowego. Systemowo, bez rozgłosu, rynek kotłów gazowych jest zamykany.
Od kiedy znikają kotły gazowe?
Pierwszy cios przychodzi już 1 stycznia 2025 roku – tego dnia kończy się wsparcie finansowe na samodzielne kotły gazowe, a więc dotacje i ulgi podatkowe przestaną obowiązywać. Tak wynika z harmonogramu opisanego na dedietrich.pl.
Następny etap to 2028–2030 – wtedy wejdzie w życie unijny zakaz instalowania kotłów na paliwa kopalne w nowych budynkach mieszkalnych. Oznacza to, że nowy dom bez pompy ciepła po prostu nie dostanie pozwolenia na użytkowanie.
Najważniejsza data to jednak 2040 rok – wtedy kotły gazowe mają całkowicie zniknąć z rynku. Nie przez nakaz demontażu, lecz przez zakaz sprzedaży. Jeśli twój obecny kocioł się zepsuje po tej dacie – nie kupisz nowego.
2 miliony rodzin w potrzasku
Z gazu ziemnego korzysta w Polsce ok. 2 mln gospodarstw domowych – tak wynika z danych money.pl. To oznacza, że problem dotknie co piątego Polaka.
Co gorsza, wiele osób zainwestowało w kotły gazowe dopiero niedawno, licząc na program „Czyste Powietrze”. Dzięki niemu zakupiono 230 tys. kotłów gazowych – dziś wiadomo już, że te inwestycje będą do wymiany w ciągu najbliższych 10–15 lat.
Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku, wszystkie domy mają być ogrzewane przez systemy zero- lub niskoemisyjne, np. pompy ciepła czy ogrzewanie elektryczne.
Dlaczego UE wycofuje gaz?
Komisja Europejska uzasadnia decyzję twardymi danymi: budynki odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych w UE. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę, termin wycofania wsparcia przyspieszono z 2027 na 2025 rok.
W praktyce oznacza to, że już za 5–6 lat żaden nowy budynek nie będzie mógł mieć kotła gazowego, a za 15 lat nie będzie można ich już kupić nawet jako zamienników.
Rachunki wzrosną jeszcze przed zakazem
Zmiany odczujemy wcześniej – już od stycznia 2025 roku Polska Spółka Gazownictwa podniesie taryfy dystrybucyjne średnio o 24,7%, co oznacza podwyżki od 2,60 zł do 30 zł miesięcznie.
W lipcu ceny gazu wzrosły o 17%, a prognozy na 2026 rok mówią nawet o kolejnych 30%. Prawdziwym ciosem będzie jednak system ETS2 – od 2027 roku każde gospodarstwo domowe może zapłacić 1 200 zł rocznie za samą emisję CO₂.
Nowy piec? Tak, ale nie gazowy
Jeśli twój obecny kocioł działa – możesz go używać. Ale jeśli się zepsuje po 2040 roku, gazowego już nie kupisz. Nawet wcześniej – kupując piec np. w 2035 roku, trzeba liczyć się z tym, że za 5 lat nie będzie do niego zamienników.
Alternatywą będą pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne. Ale to nie są tanie rozwiązania – montaż pompy z fotowoltaiką to dziś koszt od 80 000 do 150 000 zł.
Jest jeden wyjątek: systemy hybrydowe
Są jednak furtki. Systemy hybrydowe, w których kocioł gazowy działa jako wsparcie dla OZE (np. pompy ciepła czy kolektorów), będą nadal dopuszczalne. Ale pod warunkiem, że to OZE będzie głównym źródłem ciepła – gaz będzie mógł działać tylko awaryjnie.
Dotacje nie wystarczą
Pompa ciepła z montażem to koszt 50 000–80 000 zł. Często dochodzi do tego wymiana grzejników, modernizacja instalacji i ocieplenie domu – razem może to dać nawet 100 000 zł. Dotacje z programów państwowych zwykle pokrywają tylko część tej sumy.
Polacy nieprzygotowani na zmiany
Z badania CBOS wynika, że 46% Polaków korzysta z kotłów węglowych, a 22% z gazowych lub elektrycznych. Tylko 4% deklaruje korzystanie z pomp ciepła, pelletu czy drewna. To oznacza, że 70% gospodarstw domowych będzie musiało w ciągu 15 lat wymienić cały system grzewczy.
Co możesz zrobić już dziś?
Nie wpadaj w panikę – ale nie odkładaj decyzji na ostatnią chwilę. Oto 5 kroków:
- Jeśli twój piec działa – używaj go dalej.
- Przy wymianie rozważ system hybrydowy – dostaniesz dotację i zyskasz czas.
- Zacznij odkładać pieniądze – czeka cię spory wydatek.
- Zadbaj o izolację domu – obniży to koszty ogrzewania pompą.
- Śledź programy wsparcia – będą dostępne nowe dotacje z ETS2.
Rewolucja oznacza też szansę
Nowe technologie grzewcze to nie tylko koszt. To też komfort, oszczędności w dłuższym czasie i większa niezależność od rynku gazu. Rozwój rynku pomp ciepła może stworzyć dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy w Polsce.
Ostateczne ostrzeżenie
Po 2030 roku jeszcze będzie można wymienić piec gazowy w starym budynku. Ale tylko do 2040 roku. Potem – koniec. Jeśli piec się zepsuje, trzeba będzie przejść na bezemisyjne źródło. Bez wyjątków.
Jak podsumowuje portal rankomat.pl: to nie debata. To kierunek, który został już wybrany.
