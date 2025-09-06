UE właśnie zdecydowała: do 2040 musisz go wyrzucić. Czeka Cię wydatek nawet 150 tys. zł!
Unia Europejska wdraża najbardziej radykalną strategię klimatyczną w swojej historii. Do 2040 roku wszystkie piece gazowe, olejowe, węglowe i inne systemy grzewcze oparte na paliwach kopalnych mają zniknąć z domów i mieszkań na terenie całej wspólnoty. Dla milionów polskich rodzin oznacza to przymusowy wydatek sięgający nawet 150 tysięcy złotych – i to niezależnie od tego, czy ich obecny system grzewczy ma pięć, czy piętnaście lat.
Ci, którzy uwierzyli w programy rządowe, stracą najwięcej
Wielu właścicieli domów zainwestowało w ostatnich latach ogromne pieniądze w wymianę starych pieców na nowoczesne kotły gazowe. Korzystali z dopłat, kredytów i zachęt rządowych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dziś okazuje się, że te urządzenia mają być usunięte z użytku – bez względu na ich stan techniczny.
Pierwszym krokiem będzie likwidacja wsparcia finansowego na kotły gazowe – już od 2025 roku Unia zakaże finansowania ich zakupu. Od 2030 roku wszystkie nowe budynki muszą być wyposażone wyłącznie w bezemisyjne źródła ciepła, a od 2040 stare systemy mają zostać całkowicie wymienione. Nawet jeśli działają perfekcyjnie.
Rachunki za gaz poszybują w górę o 50% lub więcej
To jednak dopiero początek. W 2027 roku wejdzie w życie nowy, unijny system handlu emisjami (ETS 2), który wpłynie na ceny gazu ziemnego. Choć oficjalnie opłaty emisji nie będą dotyczyć konsumentów, w praktyce koszty zostaną przerzucone na odbiorców. Eksperci szacują, że rachunki za ogrzewanie mogą wzrosnąć o 30–50% już w pierwszym roku.
Budowa nowych domów będzie znacznie droższa
Od 2030 roku wszyscy deweloperzy będą zmuszeni do projektowania budynków zeroemisyjnych. Oznacza to obowiązkowe stosowanie pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, systemów geotermalnych lub hybrydowych. Koszty budowy wzrosną, co przełoży się na wyższe ceny mieszkań i domów.
Nie będzie wyjątków – wszyscy muszą się dostosować
W 2040 roku wejdzie w życie najbardziej kontrowersyjny element Zielonego Ładu: całkowity zakaz używania systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych w już istniejących budynkach. Nawet nowoczesne piece gazowe, które kosztowały dziesiątki tysięcy złotych, będą musiały zostać wymienione.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Jeśli masz piec gazowy – przygotuj się na jego wymianę do 2040 roku.
-
Rachunki za gaz w najbliższych latach mogą znacznie wzrosnąć – nawet o 50%.
-
Zastanów się nad alternatywą: pompą ciepła, panelami słonecznymi, systemem hybrydowym.
-
Sprawdzaj dostępne programy dopłat – mogą znacznie obniżyć koszty.
-
Planuj inwestycje już teraz – im bliżej 2040 roku, tym drożej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.