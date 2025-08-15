UE wprowadza nowe obowiązki dla e-sklepów. Koniec z ukrytymi kosztami!
Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dla sklepów internetowych, które mają zwiększyć ochronę konsumentów. Sprzedawcy będą musieli jasno podawać pełne ceny, ujawniać źródło opinii o produktach i informować, z kim klient faktycznie zawiera umowę – za wprowadzanie w błąd grożą wysokie kary.
Nowe obowiązki informacyjne dla sklepów internetowych. UE ściga za wprowadzanie w błąd
Od przyszłego roku właściciele sklepów internetowych będą musieli spełnić nowe, surowe wymogi informacyjne. Unia Europejska zaostrza przepisy dotyczące ochrony konsumentów w sieci, kładąc nacisk na przejrzystość ofert, jasne prezentowanie cen oraz pełne ujawnianie informacji o sprzedawcy. Celem jest walka z praktykami, które mogą wprowadzać kupujących w błąd.
Koniec ukrytych kosztów
Jedną z kluczowych zmian będzie obowiązek podawania całkowitej ceny produktu już na etapie przeglądania oferty – wraz z wszystkimi dodatkowymi opłatami, takimi jak koszty dostawy, podatki czy prowizje. UE chce w ten sposób wyeliminować praktykę zaniżania ceny początkowej i doliczania ukrytych kosztów dopiero przy finalizacji zamówienia.
Większa przejrzystość ofert i opinii
Nowe przepisy zobowiążą sklepy internetowe do ujawniania, w jaki sposób prezentowane są opinie o produktach oraz czy pochodzą one od faktycznych klientów. Zniknąć mają również nieuczciwe praktyki pozycjonowania produktów – sprzedawcy będą musieli informować, czy oferta jest wyróżniana ze względu na reklamę lub opłatę sponsorską.
Identyfikacja sprzedawcy i źródła towaru
Konsumenci zyskają prawo do jasnej informacji o tym, z kim faktycznie zawierają umowę – czy jest to firma z UE, czy spoza niej. W przypadku sprzedaży z państw trzecich sprzedawca będzie zobowiązany podać dane kontaktowe oraz warunki reklamacji i zwrotu.
Za wprowadzanie konsumentów w błąd lub zatajenie istotnych informacji przewidziano wysokie kary finansowe – w skrajnych przypadkach sięgające nawet 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorcy.
Co to oznacza dla e-commerce w Polsce?
Eksperci podkreślają, że zmiany uderzą przede wszystkim w mniejsze sklepy, które będą musiały zainwestować w dostosowanie regulaminów, systemów sprzedaży i prezentacji ofert. Z drugiej strony, nowe przepisy mogą zwiększyć zaufanie klientów do zakupów online i wyrównać warunki konkurencji pomiędzy uczciwymi sprzedawcami a tymi, którzy do tej pory korzystali z luk prawnych.
Unia Europejska zapowiada, że będzie ściśle monitorować przestrzeganie nowych zasad. Pierwsze kontrole mają ruszyć wkrótce po wejściu przepisów w życie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.