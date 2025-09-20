UE zakazuje popularnych produktów. Polacy będą musieli z nich zrezygnować
Unia Europejska przymierza się do historycznej decyzji, która zmieni życie milionów obywateli. Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem całkowitego zakazu stosowania związków PFAS – tzw. „wiecznych chemikaliów”, które występują niemal wszędzie: w kuchniach, garderobach, łazienkach, a nawet w elektryce i meblach. To największa regulacyjna zmiana od czasu wycofania azbestu.
Dlaczego PFAS znikną?
Substancje PFAS to ponad 9 tysięcy syntetycznych związków chemicznych, które nie rozkładają się w środowisku. Przenikają do gleby, wody, żywności i organizmów ludzi oraz zwierząt, pozostając w nich na zawsze. Są obecne w powłokach nieprzywierających naczyń kuchennych, kurtkach przeciwdeszczowych, kablach, kosmetykach, dywanach czy nićmi dentystycznymi. Często są niezauważalne, a mimo to niebezpieczne.
Najnowsze badania wskazują na ich toksyczność. Długotrwały kontakt z PFAS może powodować nowotwory, uszkodzenia wątroby, zaburzenia hormonalne, osłabienie odporności, a nawet wpłynąć na rozwój płodów. Szczególnie niepokoi fakt, że związki te wykryto nawet w wodzie pitnej i żywności, w tym w roślinach i mięsie.
Jakie produkty znikną z domów?
Decyzja UE dotknie tysiące artykułów codziennego użytku:
-
patelnie teflonowe i garnki z powłokami nieprzywierającymi
-
kurtki, płaszcze i buty wodoodporne
-
tapicerka meblowa i wykładziny
-
nici dentystyczne i niektóre kosmetyki
-
opakowania jednorazowe na żywność
-
komponenty elektroniki, samochodów i instalacji domowych
Wiele z tych produktów wkrótce zostanie wycofanych ze sklepów, a inne zmienią swój skład lub właściwości.
Co to oznacza dla konsumentów?
Europejczycy będą musieli przyzwyczaić się do nowych produktów – często droższych, o nieco innych właściwościach. Smażenie może wymagać więcej tłuszczu, ubrania będą mniej odporne na wilgoć, a nowe opakowania żywności będą wyglądać i działać inaczej niż dotychczasowe.
Proces zmian będzie rozłożony na lata i obejmie różne branże – od spożywczej, przez odzieżową, aż po motoryzację i elektronikę. Część produktów zostanie objęta okresem przejściowym, inne znikną szybciej.
Dlaczego warto to wiedzieć już teraz?
Choć regulacje wejdą w życie stopniowo, zmiany dotkną każdego gospodarstwa domowego. Warto już dziś zwrócić uwagę na to, z jakich produktów korzystamy, i być przygotowanym na konieczność przestawienia się na nowe rozwiązania.
