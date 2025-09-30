Ukraina stawia ultimatum! Wojna z Rosją musi zakończyć się jeszcze w tym roku.
Ukraina chce zakończyć wojnę jeszcze w tym roku. Minister spraw zagranicznych nie pozostawia złudzeń. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha podczas forum dyplomatycznego w Antalyi jasno określił cel swojego kraju.
Ukraina zamierza doprowadzić do zakończenia wojny z Rosją jeszcze przed końcem bieżącego roku. Jak podkreślił, nie chodzi o chwilowy rozejm czy zawieszenie broni, ale o trwały i sprawiedliwy pokój, który będzie oparty na zwycięstwie i rozliczeniu agresora.
Sybiha zaznaczył, że Ukraina nie może pozwolić na sytuację, w której Rosja zyska czas na odbudowę sił. Jego zdaniem jedynym rozwiązaniem jest wywarcie maksymalnej presji zarówno militarnej, jak i ekonomicznej. Minister dodał, że Ukraina liczy na dalsze wsparcie sojuszników z NATO i Unii Europejskiej, a także na wzmocnienie sankcji wobec Moskwy.
W jego wystąpieniu wybrzmiała determinacja, by obecny rok stał się przełomowy. Zakończenie wojny miałoby nie tylko przywrócić spokój Ukraińcom, ale także wzmocnić stabilność całej Europy. Sybiha zaznaczył, że dyplomacja odgrywa kluczową rolę, jednak fundamentem sukcesu musi być siła i gotowość do dalszej walki.
Dla świata to sygnał, że Ukraina nie zamierza ustępować i wciąż dąży do zwycięstwa. Deklaracja o zakończeniu wojny w tym roku to nie tylko polityczna wizja, ale także apel do partnerów, by jeszcze mocniej wsparli Kijów w walce z agresorem.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
