Ulga pod lupą fiskusa! Podatnicy muszą uważać.
Ulga termomodernizacyjna tylko dla odważnych? Fiskus szykuje zmiany, mogą pojawić się kontrole Korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej już teraz wiąże się z wieloma formalnościami.
Teraz jednak pojawiają się informacje, że projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej może sprawić, że skorzystanie z ulgi przy wymianie okien czy dociepleniu domu będzie wymagało jeszcze większej czujności. Fiskus może mocniej zacząć weryfikować wydatki i zgłaszać zapytania do podatników.
Projekt przewiduje wprowadzenie centralnego rejestru oszczędności energii, do którego mają trafiać dane o ulgach termomodernizacyjnych. Nie zostało sprecyzowane skąd minister ma pozyskiwać te informacje eksperci ostrzegają, że prawdopodobnie zostaną one częściowo przekazane przez samych podatników w zeznaniach PIT. To zaś może być podstawą do nowych kontroli urzędowych.
Zmiany już obowiązujących przepisów także są znaczące. Od 2025 roku wykaz wydatków kwalifikujących się do ulgi uległ zmianie: usunięto możliwość odliczania kotłów gazowych i olejowych, likwidacji piecy i przyłączeń do sieci gazowej. Z drugiej strony choć wprowadzono nowe możliwości m.in. magazyny energii czy systemy zarządzania energią nadal pojawiają się wątpliwości interpretacyjne.
Kolejny problem to zmiany stanowiska fiskusa. Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienia interpretacje podatkowe, które wcześniej uznały, iż klimatyzatory z funkcją grzania mogły być objęte ulgą. Teraz organy podatkowe twierdzą, że takie urządzenia nie kwalifikują się do odliczenia. Taka korekta interpretacji może rodzić konieczność zwrotów lub dopłat – zwłaszcza jeśli podatnik skorzystał z ulgi w przeszłości.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w najbliższym czasie, musisz podejść do tego z najwyższą ostrożnością. Przygotuj się na to, że fiskus będzie chciał zweryfikować nie tylko faktury, ale też techniczną stronę przedsięwzięcia. Część wydatków, które do tej pory były akceptowane takie jak kotły gazowe lub olejowe może już nie być objętych ulgą. Jeśli wcześniej odliczyłeś ulgi na klimatyzatory z funkcją grzania, warto sprawdzić, czy Twój przypadek nie zostanie zakwestionowany. Przygotuj dokumentację, rysunki i ekspertyzy mogą się one okazać kluczowe w razie kontroli.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.