Ulgi znikają, podatki rosną. Nadchodzi czarny rok dla gospodarki. To już pewne

3 października 2025 11:54 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Od stycznia 2026 roku przedsiębiorców czekają niższe limity podatkowe. Spadek kursu euro sprawi, że część firm straci status małego podatnika, prawo do ryczałtu czy jednorazowej amortyzacji, a wielu będzie musiało przejść na pełną księgowość.

Nowe limity podatkowe na 2026 rok. Przedsiębiorcy stracą uproszczenia i ulgi

Od stycznia 2026 roku wejdą w życie niższe limity podatkowe, które dotkną tysiące przedsiębiorców. Powodem jest spadek kursu euro z 4,2846 zł w 2024 roku do 4,2586 zł w 2025 roku, na podstawie którego przeliczane są progi podatkowe. Dla wielu firm oznacza to koniec korzystnych rozliczeń i konieczność przejścia na bardziej skomplikowane zasady.

Status małego podatnika niżej o 52 tysiące złotych

Największą zmianą jest obniżenie progu przychodów pozwalającego na status małego podatnika. W 2025 roku granica wynosiła 8 569 000 zł, a od 2026 roku spadnie do 8 517 000 zł. To różnica 52 tys. zł, która sprawi, że część przedsiębiorstw przekroczy limit i straci prawo do rozliczeń kwartalnych PIT i CIT, metody kasowej w VAT czy jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

Amortyzacja jednorazowa niższa o 1300 zł

Zmianie ulega również limit jednorazowej amortyzacji – z 214 230 zł w 2025 roku do 212 930 zł w 2026 roku. Spadek o 1300 zł może wydawać się symboliczny, ale dla firm inwestujących w drogie maszyny czy sprzęt może oznaczać konieczność rozłożenia odpisów na lata, a tym samym wyższe podatki w krótkiej perspektywie.

Ryczałt ewidencjonowany – nie każdy utrzyma

Popularny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również zostanie ograniczony. Próg przychodów w wysokości 2 mln euro spadnie z 8 569 000 zł do 8 517 000 zł. Oznacza to, że część przedsiębiorców straci prawo do tej uproszczonej formy rozliczeń. Zmniejsza się także limit dla rozliczeń kwartalnych w ryczałcie – z 856 920 zł do 851 720 zł.

Pełna księgowość zamiast uproszczonej

Firmy, które w 2025 roku osiągną przychody powyżej 10 646 500 zł, od nowego roku będą musiały prowadzić pełne księgi rachunkowe. To wzrost kosztów obsługi księgowej i większe obowiązki administracyjne. Limit w 2025 roku wynosił 10 711 500 zł, a więc spadek również jest wyraźny.

Skutki dla przedsiębiorców

Na pierwszy rzut oka zmiana kursu euro o 2,6 grosza wydaje się niewielka. W praktyce oznacza jednak dziesiątki tysięcy złotych różnicy w limitach, a co za tym idzie – utratę ulg i uproszczeń. Najbardziej odczują to firmy, które:

  • działają na granicy limitów,
  • dynamicznie zwiększają przychody,
  • inwestują w środki trwałe i korzystają z jednorazowej amortyzacji.

Od 2026 roku część przedsiębiorców będzie musiała zmienić sposób rozliczeń, przygotować się na częstsze deklaracje i wyższe koszty księgowości. To kolejny sygnał, że nawet niewielkie wahania kursu euro mogą przełożyć się na realne obciążenia dla polskich firm.

