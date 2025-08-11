Ulice zablokowane, setki radiowozów! Co dzieje się w Warszawie? Policja na ulicach

11 sierpnia 2025 14:50 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa znalazła się w epicentrum jednej z największych operacji logistycznych ostatnich lat, a to wszystko z powodu przygotowań do monumentalnej defilady wojskowej, która 15 sierpnia ma przejść do historii. Od kilku dni stolica zmaga się z poważnymi utrudnieniami w ruchu, które potrwają aż do 20 sierpnia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wisłostrada zamknięta, miasto zamienione na wojskowy poligon

Kluczowe ulice, w tym odcinki Wisłostrady, zostały całkowicie wyłączone z ruchu. Powodem jest budowa ogromnych trybun dla oficjeli oraz przemarsze i przejazdy ciężkiego sprzętu wojskowego. Już teraz centrum miasta przypomina militarny poligon – kolumny pojazdów, nocne przejazdy czołgów i wojskowe konwoje stały się codziennym widokiem.

Rekordowa skala wydarzenia

Defilada zgromadzi 4000 żołnierzy i setki jednostek sprzętu: około 300 pojazdów pancernych, dziesiątki śmigłowców i samolotów, a nad głowami przeleci ponad 50 statków powietrznych. Wśród uczestników będą także delegacje wojskowe z USA, Wielkiej Brytanii i Rumunii.

Paraliż komunikacyjny i nocne próby

Mieszkańcy muszą liczyć się z długimi objazdami, zmianami tras komunikacji miejskiej oraz nocnymi próbami generalnymi, które potrwają do późnych godzin nocnych. Hałas silników, przeloty helikopterów i wielkogabarytowe kolumny pojazdów wojskowych już wywołują mieszane emocje – od patriotycznego uniesienia po irytację związaną z codziennymi utrudnieniami.

Kiedy sytuacja wróci do normy?

Organizatorzy podkreślają, że przygotowania zakończą się dopiero 20 sierpnia. Do tego czasu centrum Warszawy będzie funkcjonować w trybie „święta narodowego”, z całkowitą reorganizacją ruchu. Dla jednych to niepowtarzalna okazja do zobaczenia spektakularnego pokazu siły, dla innych – test cierpliwości w codziennym poruszaniu się po mieście.

 

 

Źródło: rmf24.pl/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl