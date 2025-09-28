Uniwersytet Warszawski podnosi alarm! Po tragedii studenci i pracownicy dostaną dodatkową ochronę.

28 września 2025 14:58 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Uniwersytet Warszawski zapowiedział wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa po tragicznym wydarzeniu, jakim było zabójstwo jednej z pracownic uczelni. Rektor uczelni ogłosił, że władze przygotowują szereg zmian, które mają zwiększyć ochronę studentów i kadry.

Fot. Pixabay

Nowe rozwiązania obejmą między innymi lepsze zabezpieczenie budynków dydaktycznych i administracyjnych. Planowane jest rozszerzenie systemu monitoringu, wprowadzenie elektronicznych kart dostępu oraz obecność dodatkowych pracowników ochrony na wybranych wydziałach.

Władze uczelni chcą również, aby studenci i pracownicy mogli szybciej zgłaszać wszelkie sytuacje budzące niepokój. W tym celu ma powstać specjalna aplikacja mobilna, która pozwoli na natychmiastowe przekazanie informacji ochronie i administracji.

Rektor podkreślił, że sprawa zabójstwa była dla społeczności akademickiej ogromnym ciosem i pokazała, jak ważne jest inwestowanie w bezpieczeństwo. Zaznaczył, że uczelnia nie może pozwolić, by podobna tragedia kiedykolwiek się powtórzyła.

Wdrożenie nowych zasad bezpieczeństwa planowane jest jeszcze w tym roku akademickim. Uczelnia liczy na to, że dzięki zmianom zarówno pracownicy, jak i studenci poczują się pewniej i będą mogli skupić się na nauce i pracy bez dodatkowego strachu.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

