Upał paraliżuje kolej. PKP Intercity odwołuje pociągi, są ogromne utrudnienia dla pasażerów

28 czerwca 2026 21:14 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Fala ekstremalnych upałów daje się we znaki nie tylko mieszkańcom, ale również kolei. PKP Intercity poinformowało o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów. W niedzielny wieczór odwołano wiele połączeń, część składów została zastąpiona innymi pociągami lub komunikacją autobusową, a na niektórych trasach wprowadzono wzajemne honorowanie biletów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Szczególnie trudna sytuacja panuje na trasach przebiegających przez zachodnią i centralną Polskę. PKP Intercity przekazało, że w związku z sytuacją pogodową występują zakłócenia w ruchu pociągów, a część połączeń – między innymi na trasie Poznań – Gorzów Wielkopolski – została odwołana. Podróżnym zapewniono możliwość przejazdu innymi pociągami oraz zastępczą komunikację autobusową na wybranych odcinkach.

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Lista utrudnień jest bardzo długa. Przewoźnik opublikował komunikaty dotyczące odwołania wielu pociągów, m.in. „Bogdanka”, „Wielkopolanin”, „Karłowicz”, „Jagna”, „Fredro”, „Berlin–Warszawa-Express”, „Bocian”, „Goplana”, „Kormoran”, „Kolejarz”, „Karkonosze”, „Lubuszanin” czy „Strzelecki”. Na części tras kursują składy zastępcze, a w innych przypadkach podróżni mogą korzystać z przejazdów u innych przewoźników.

Utrudnienia dotyczą również pasażerów z Warszawy. Problemy występują m.in. na trasach prowadzących do Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego, Modlina, Siedlec oraz w relacjach dalekobieżnych, z których korzystają mieszkańcy stolicy wyjeżdżający na wakacje lub wracający do domu po weekendzie.

PKP Intercity apeluje do pasażerów o bieżące sprawdzanie komunikatów przed podróżą. Sytuacja jest dynamiczna i kolejne decyzje dotyczące kursowania pociągów mogą zapadać w zależności od rozwoju sytuacji pogodowej oraz stanu infrastruktury kolejowej.

Jeżeli planujecie podróż jeszcze dziś lub w poniedziałek rano, warto przyjechać na dworzec z większym zapasem czasu i przed wyjazdem sprawdzić status swojego pociągu. Wysokie temperatury nadal utrzymują się w wielu regionach kraju, dlatego utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kolejne godziny.

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