Upał paraliżuje kolej. PKP Intercity odwołuje pociągi, są ogromne utrudnienia dla pasażerów
Fala ekstremalnych upałów daje się we znaki nie tylko mieszkańcom, ale również kolei. PKP Intercity poinformowało o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów. W niedzielny wieczór odwołano wiele połączeń, część składów została zastąpiona innymi pociągami lub komunikacją autobusową, a na niektórych trasach wprowadzono wzajemne honorowanie biletów.
Szczególnie trudna sytuacja panuje na trasach przebiegających przez zachodnią i centralną Polskę. PKP Intercity przekazało, że w związku z sytuacją pogodową występują zakłócenia w ruchu pociągów, a część połączeń – między innymi na trasie Poznań – Gorzów Wielkopolski – została odwołana. Podróżnym zapewniono możliwość przejazdu innymi pociągami oraz zastępczą komunikację autobusową na wybranych odcinkach.
Lista utrudnień jest bardzo długa. Przewoźnik opublikował komunikaty dotyczące odwołania wielu pociągów, m.in. „Bogdanka”, „Wielkopolanin”, „Karłowicz”, „Jagna”, „Fredro”, „Berlin–Warszawa-Express”, „Bocian”, „Goplana”, „Kormoran”, „Kolejarz”, „Karkonosze”, „Lubuszanin” czy „Strzelecki”. Na części tras kursują składy zastępcze, a w innych przypadkach podróżni mogą korzystać z przejazdów u innych przewoźników.
Utrudnienia dotyczą również pasażerów z Warszawy. Problemy występują m.in. na trasach prowadzących do Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego, Modlina, Siedlec oraz w relacjach dalekobieżnych, z których korzystają mieszkańcy stolicy wyjeżdżający na wakacje lub wracający do domu po weekendzie.
PKP Intercity apeluje do pasażerów o bieżące sprawdzanie komunikatów przed podróżą. Sytuacja jest dynamiczna i kolejne decyzje dotyczące kursowania pociągów mogą zapadać w zależności od rozwoju sytuacji pogodowej oraz stanu infrastruktury kolejowej.
Jeżeli planujecie podróż jeszcze dziś lub w poniedziałek rano, warto przyjechać na dworzec z większym zapasem czasu i przed wyjazdem sprawdzić status swojego pociągu. Wysokie temperatury nadal utrzymują się w wielu regionach kraju, dlatego utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kolejne godziny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.