Upał sparaliżował kolej w Warszawie. Odwołano kilkanaście kursów SKM na liniach S1, S2 i S3
Fala upałów daje się we znaki nie tylko ludziom, ale i samej infrastrukturze kolejowej w stolicy. Z przyczyn technicznych, wynikających z trudnych warunków atmosferycznych, w niedzielę odwołano lub skrócono trasę kilkunastu pociagów Szybkiej Kolei Miejskiej na liniach S1, S2 i S3 – obsługujących połączenia między Otwockiem, Pruszkowem, Warszawą Wawer, Sulejówkiem Miłosną, Legionowem i Lotniskiem Chopina.
Linia S1 – kierunek Otwock-Pruszków
- Pociąg 99334/5 (Otwock → Pruszków, odjazd 12:53) – kurs tylko do stacji Warszawa Zachodnia.
- Pociąg 99242/3 (Pruszków → Warszawa Wawer, odjazd 14:59) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 99344/5 (Warszawa Wawer → Pruszków, odjazd 15:53) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 99252/3 (Pruszków → Otwock, odjazd 17:29) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 99362/3 (Otwock → Pruszków, odjazd 20:05) – odwołany na odcinku Otwock-Warszawa Zachodnia, rozpocznie kurs o 21:01 ze stacji Warszawa Zachodnia do Pruszkowa.
Linia S2 – kierunek Sulejówek Miłosna-Lotnisko Chopina
- Pociąg 10834/5 (Sulejówek Miłosna → Lotnisko Chopina, odjazd 12:42) – kurs tylko do stacji Warszawa Zachodnia.
- Pociąg 97236/7 (Lotnisko Chopina → Sulejówek Miłosna, odjazd 13:56) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 10844/5 (Sulejówek Miłosna → Lotnisko Chopina, odjazd 15:12) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 97246/7 (Lotnisko Chopina → Sulejówek Miłosna, odjazd 16:26) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 10854/5 (Sulejówek Miłosna → Lotnisko Chopina, odjazd 17:42) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 97256/7 (Lotnisko Chopina → Sulejówek Miłosna, odjazd 18:56) – odwołany na odcinku Lotnisko Chopina-Warszawa Zachodnia, rozpocznie kurs o 19:12 ze stacji Warszawa Zachodnia do Sulejówka Miłosnej.
Linia S3 – kierunek Legionowo-Lotnisko Chopina
- Pociąg 10564/5 (Legionowo → Lotnisko Chopina, odjazd 11:53) – kurs tylko do stacji Warszawa Zachodnia.
- Pociąg 10514/5 (Lotnisko Chopina → Legionowo, odjazd 13:11) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 10570/1 (Legionowo → Lotnisko Chopina, odjazd 14:53) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 10520/1 (Lotnisko Chopina → Legionowo, odjazd 16:11) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 10576/7 (Legionowo → Lotnisko Chopina, odjazd 17:53) – odwołany na całej trasie.
- Pociąg 10526/7 (Lotnisko Chopina → Legionowo, odjazd 19:11) – odwołany na odcinku Lotnisko Chopina-Warszawa Zachodnia, rozpocznie kurs o 19:28 ze stacji Warszawa Zachodnia do Legionowa.
Bilet ZTM zadziała też w pociągach KM
W związku z utrudnieniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM-ZTM w I i II strefie biletowej. W praktyce oznacza to, że pasażerowie z biletem ZTM mogą bez dodatkowych opłat skorzystać z pociągów Kolei Mazowieckich i SKM na obszarze tych dwóch stref, jeśli ich własne połączenie zostało odwołane lub skrócone – i odwrotnie.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swój kurs, zanim wyjdziesz na peron
- Jeśli Twój pociąg znajduje się na liście odwołanych, sprawdź najbliższe alternatywne połączenie – na wielu skróconych kursach przejazd kończy się na Warszawie Zachodniej, skąd trzeba kontynuować podróż inną relacją.
- Skorzystaj z honorowania biletów KM-ZTM – to dobra opcja, jeśli najbliższy autobus, tramwaj lub metro ZTM dowiezie Cię do celu szybciej niż czekanie na kolejny pociąg.
- Zostaw więcej czasu na dojazd niż zwykle, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych, gdy odwołań jest najwięcej.
- Sprawdzaj aktualne komunikaty SKM i Kolei Mazowieckich na bieżąco – przy utrzymujących się wysokich temperaturach lista odwołanych kursów może się jeszcze zmieniać.
- Jeśli czekasz na peronie, unikaj długiego przebywania w pełnym słońcu i zabierz ze sobą wodę – upał daje się we znaki nie tylko kolei, ale i samym podróżnym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.