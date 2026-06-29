Upał sparaliżował okolice Warszawy. Awaria transformatora i ewakuacja prawie 400 pasażerów z dwóch pociągów
Utrzymujące się ekstremalne temperatury dały się w niedzielę szczególnie we znaki Nowemu Dworowi Mazowieckiemu. Miasto poinformowało o pierwszych awariach infrastruktury wywołanych upałem – a w tym samym czasie w okolicach Modlina rozegrał się jeden z większych kryzysów na polskiej kolei tego lata.
Bez prądu w Twierdzy Modlin
Jak przekazały władze Nowego Dworu Mazowieckiego, w wyniku upałów doszło do awarii transformatora przy Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin – budynek pozostał bez zasilania elektrycznego. Służby energetyczne pracowały nad jak najszybszym usunieciem awarii i przywróceniem dostaw energii.
Trzy godziny bez ruchu pociągów
Znacznie większy kryzys rozegrał się na linii kolejowej nr 9, między Modlinem a Legionowem. Około godziny 11:00 doszło do awarii sieci trakcyjnej – najpierw na jednym torze, niespełna godzinę później na drugim – co całkowicie wstrzymało ruch pociągów na tym odcinku na prawie trzy godziny, do około 14:00.
W pułapce upalnego dnia, bez zasilania i bez działającej klimatyzacji, zatrzymały się dwa składy. Pierwszy, relacji Modlin-Warszawa, stanął w okolicy Stoczni Modlin – z niego strażacy ewakuowali 80 pasażerów. Drugi, pociąg PKP Intercity relacji Olsztyn Główny-Kraków Główny, zatrzymał się przed stacją Modlin, w Bronisławce – opuściło go aż 300 osób. W sumie ewakuowano blisko 400 podróżnych, w tym pasażerów jadących na koncert do Warszawy, którzy zamiast na widowni spędzili kilka godzin w polu, w pełnym słońcu. Jedna z pasażerek relacjonowała, że strażacy ostatecznie poprowadzili grupę do cienia przy stoczni wodnej w porcie Modlin.
Kto pomagał na miejscu
W działaniach uczestniczyły Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – OSP Nowy Dwór Mazowiecki i OSP Ratownictwo Wodne. Według oficera prasowego komendy, kpt. Pawła Plagowskiego, na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej z Nowego Dworu Mazowieckiego i Pomiechówka, a strażacy rozstawili kurtyny wodne i dostarczali pasażerom wodę do picia. Nikt z podróżnych nie wymagał pomocy medycznej. Dodatkowo wodę pitną dla podróżnych zapewnił Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Na trasę skierowano też dwie lokomotywy spalinowe – jedną z Siedlec, drugą z Warszawy Wschodniej – by odprowadzić zatrzymane składy, a PKP Intercity uruchomiło w związku z sytuacją własny sztab kryzysowy.
Apel władz miasta
Władze Nowego Dworu Mazowieckiego podziękowały wszystkim służbom i osobom zaangażowanym w sprawne prowadzenie działań, apelując jednocześnie o zachowanie szczególnej ostrożności podczas upałów – regularne nawadnianie organizmu, unikanie przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz szczególną uwagę na dzieci, seniorów i zwierzęta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.