Urząd Skarbowy może sprawdzać konta bez zarzutów. Eksperci alarmują: ryzyko nadużyć i szantażu

30 sierpnia 2025 07:50 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kontrowersyjne przepisy wprowadzone przez rząd Mateusza Morawieckiego w ramach Polskiego Ładu dały organom skarbowym niemal nieograniczoną możliwość zaglądania na konta bankowe obywateli.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wystarczy samo podejrzenie o możliwe wykroczenie, by fiskus mógł zażądać od banku uchylenia tajemnicy i sprawdzić historię transakcji danej osoby – nawet bez formalnych zarzutów czy wszczętego postępowania.

Jak łatwo wykorzystać dane z konta?

Eksperci podkreślają, że informacje o przelewach mogą ujawniać bardzo prywatne szczegóły życia obywateli – wizyty u psychiatry, zakupy w sex-shopie czy wydatki w klubach nocnych. Prawnicy ostrzegają, że tak szczegółowa wiedza w niepowołanych rękach może prowadzić do nadużyć, a nawet szantażu.

Tysiące kontroli

Z danych wynika, że od lipca 2022 do marca 2024 roku do banków skierowano 3 519 żądań uchylenia tajemnicy bankowej. Od lutego do maja 2025 roku przeprowadzono kolejne 596 kontroli. Oznacza to, że narzędzie to wykorzystywane jest masowo, a liczba spraw stale rośnie.

Próba zmian w prawie

Ryszard Petru z Polski 2050 przygotował projekt ustawy znoszący kontrowersyjny przepis. Sejm przyjął go w pierwszym czytaniu we wrześniu 2024 roku, jednak projekt utknął w Komisji Finansów Publicznych. – Nie wiem, dlaczego tak długo to trwa, skoro wszyscy posłowie w pierwszym czytaniu byli za zmianami – podkreśla Petru.

Przykład z praktyki

Radca prawny Hubert Cichoń z Enodo Advisors opowiada, że jego klient został osobiście wypytany przez urzędnika skarbowego o prywatne kwestie finansowe. Urzędnik, podając imię, nazwisko i stanowisko, chciał wiedzieć o darowiźnie dokonanej przez mężczyznę. – To pokazuje, jak daleko mogą sięgać takie uprawnienia – komentuje prawnik.

Co to oznacza dla czytelnika

Każdy obywatel w Polsce może być dziś objęty kontrolą skarbówki, nawet bez formalnych zarzutów. To budzi poważne obawy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Eksperci ostrzegają, że brak ograniczeń prawnych w tej kwestii może prowadzić do nadużyć, a także podważać zaufanie obywateli do państwa. Dla czytelników oznacza to, że warto mieć świadomość ryzyka i śledzić prace nad zmianami prawa, które mogą przywrócić równowagę między kontrolą skarbową a prawem do prywatności.

