Urząd Skarbowy żąda nawet 250 tys. zł za mieszkania sprzedane przed laty. Tysiące Polaków w podatkowej pułapce
38 tys. zł, 100 tys. zł, a w skrajnych przypadkach nawet ponad 250 tys. zł. Takich pieniędzy fiskus domaga się od części Polaków, którzy sprzedali nieruchomości kilkanaście lat temu. Problem dotyczy szczególnej grupy właścicieli mieszkań i domów. Byli przekonani, że spełnili warunki obowiązującej wówczas ulgi meldunkowej. Po latach okazało się, że brak jednego dokumentu może kosztować ich fortunę.
Sprawa jest tym bardziej zaskakująca, że w 2025 roku zapadł ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nie zakończył on jednak problemów podatników. Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie specjalnego rozwiązania, które automatycznie zamknęłoby stare spory.
Sprzedałeś mieszkanie przed laty? Problem dotyczy konkretnej grupy
Nie chodzi o wszystkie osoby, które kiedykolwiek sprzedały nieruchomość. Spór koncentruje się przede wszystkim na właścicielach, którzy nabyli mieszkanie lub dom w latach 2007-2008, a następnie sprzedali nieruchomość przed upływem 5 lat.
W tamtym okresie funkcjonowała tak zwana ulga meldunkowa. Pozwalała uniknąć 19-procentowego PIT od sprzedaży nieruchomości, jeżeli podatnik był zameldowany w sprzedawanym lokalu lub domu przez wymagany okres.
Problem krył się jednak w dodatkowej formalności.
Roczny meldunek nie wystarczył. Potrzebne było jeszcze oświadczenie
Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi był meldunek w sprzedawanej nieruchomości przez co najmniej 12 miesięcy. Część podatników spełniała ten wymóg i była przekonana, że dzięki temu nie musi płacić podatku.
Przepisy przewidywały jednak również obowiązek złożenia odrębnego oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej. To właśnie ten dokument stał się źródłem wieloletnich problemów.
Jeżeli fiskus uznaje, że podatnik nie dopełnił wymaganej formalności, może kwestionować prawo do zwolnienia. Stawką jest 19-procentowy PIT, a do należności mogą dochodzić konsekwencje finansowe związane z wieloletnim sporem.
Kwoty są ogromne. Nawet ćwierć miliona złotych
Po kilkunastu latach mówimy już nie o drobnych korektach podatkowych, lecz o pieniądzach mogących zachwiać finansami całej rodziny.
W opisywanych przypadkach pojawiały się zobowiązania wynoszące 38 tys. zł, 100 tys. zł czy 190 tys. zł. Zdarzały się również sytuacje, w których łączne należności przekraczały 250 tys. zł.
Dla części osób oznaczało to konieczność szukania pieniędzy na spłatę zobowiązań. Opisano między innymi przypadek małżeństwa emerytów, które zdecydowało się na pożyczkę, aby uniknąć utraty mieszkania.
Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie podatników
Przełom nastąpił 9 lipca 2025 roku. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 64/20 zakwestionował regulacje uzależniające skorzystanie z ulgi meldunkowej od dodatkowego oświadczenia.
Można było oczekiwać, że oznacza to koniec wieloletniego problemu. Sytuacja okazała się jednak znacznie bardziej skomplikowana.
Orzeczenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ma to zasadnicze znaczenie dla możliwości wznowienia zakończonych postępowań podatkowych.
Ministerstwo Finansów nie szykuje specjalnej ustawy
Podatnicy liczyli również na rozwiązanie legislacyjne. Ministerstwo Finansów nie prowadzi jednak prac nad specjalnymi regulacjami przeznaczonymi wyłącznie dla osób, które utraciły ulgę meldunkową z powodu niezłożenia wymaganego oświadczenia.
Resort wskazuje także na problem przedawnienia. Nawet publikacja wyroku TK nie musi więc oznaczać, że każda zakończona przed laty sprawa będzie mogła zostać automatycznie otwarta, a zapłacone pieniądze zwrócone.
Powstała więc wyjątkowo trudna sytuacja. Z jednej strony mamy korzystne dla podatników rozstrzygnięcie Trybunału. Z drugiej istnieją formalne przeszkody uniemożliwiające wielu osobom szybkie wykorzystanie tego orzeczenia.
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje
Inaczej na sprawę patrzy Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO wskazuje na zasadę zaufania obywatela do państwa i argumentuje, że obywatele nie powinni ponosić konsekwencji wadliwych regulacji oraz wieloletnich problemów związanych ze skutkami orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Rzecznik opowiada się za stworzeniem mechanizmu pozwalającego naprawić skutki przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją.
Dotychczas interwencje nie doprowadziły jednak do zmiany stanowiska Ministerstwa Finansów.
Nie każdy właściciel mieszkania powinien się obawiać
Ta sprawa nie oznacza, że urząd skarbowy może nagle zażądać podatku od każdego Polaka, który kilkanaście lat temu sprzedał mieszkanie.
Problem ulgi meldunkowej dotyczy bardzo konkretnego okresu. Najważniejszą grupą są osoby, które nabyły nieruchomość w latach 2007-2008 i sprzedały ją przed upływem 5 lat. Sprzedaż mieszkań nabytych później podlegała już innym regulacjom.
Co do zasady inna jest również sytuacja osób, które sprzedały nieruchomość po upływie wymaganego 5-letniego okresu. Obecne przepisy przewidują ponadto odrębne rozwiązania, w tym ulgę mieszkaniową po spełnieniu ustawowych warunków.
Dlaczego nie można po prostu odzyskać pieniędzy?
Jedną z największych przeszkód pozostają przepisy Ordynacji podatkowej. Korzystne rozstrzygnięcie TK samo w sobie nie powoduje automatycznego zwrotu podatku wszystkim zainteresowanym.
W analizowanych sprawach znaczenie mają między innymi brak publikacji wyroku TK, przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz brak szczególnych przepisów rozwiązujących problem ulgi meldunkowej. :contentReference[oaicite:14]{index=14}
Dlatego sytuacja dwóch osób, które przed laty sprzedały podobne mieszkania, może być dziś zupełnie inna. Znaczenie mają daty decyzji, przebieg postępowania, ewentualne postępowanie przed sądem administracyjnym oraz kwestia przedawnienia.
Dostałeś pismo z urzędu? Nie odkładaj go do szuflady
W przypadku decyzji dotyczącej starej sprzedaży nieruchomości kluczowe jest ustalenie dokładnego stanu konkretnej sprawy.
Należy sprawdzić przede wszystkim, czy decyzja jest już ostateczna, czy zobowiązanie uległo przedawnieniu, czy sprawą zajmował się sąd administracyjny oraz czy postępowanie nadal trwa. Znaczenie może mieć również możliwość wykorzystania nadzwyczajnych środków przewidzianych przez prawo.
Przy zobowiązaniach liczonych w dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych zasadne może być przeanalizowanie dokumentacji przez doradcę podatkowego albo radcę prawnego zajmującego się prawem podatkowym.
Podstawa prawna
Sprawa wiąże się przede wszystkim z ustawą z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Istotne jest także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2025 roku, sygn. SK 64/20. :contentReference[oaicite:16]{index=16}
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli kupiłeś mieszkanie lub dom w latach 2007-2008, sprzedałeś nieruchomość przed upływem 5 lat i korzystałeś z ulgi meldunkowej, sprawdź dokumenty z tamtego okresu. Szczególne znaczenie ma to, czy zostało złożone wymagane wówczas oświadczenie.
Nie oznacza to automatycznie, że masz podatek do zapłaty. Nie oznacza również, że każda osoba, która kiedyś nie złożyła dokumentu, otrzyma decyzję na 250 tys. zł. Kwoty i sytuacja prawna zależą od konkretnej sprawy.
Jeżeli natomiast urząd już prowadzi wobec Ciebie postępowanie albo otrzymałeś decyzję dotyczącą ulgi meldunkowej, znaczenie mogą mieć terminy i etap sprawy. Nie warto więc opierać się wyłącznie na informacji o korzystnym wyroku TK.
Najważniejsze jest obecnie to, że spór o ulgę meldunkową nie został systemowo zakończony. Ministerstwo Finansów nie zapowiada specjalnych regulacji dla poszkodowanych, natomiast RPO domaga się rozwiązania, które pozwoliłoby naprawić skutki dawnych przepisów. Dla części rodzin oznacza to dalszą walkę o dziesiątki, a niekiedy setki tysięcy złotych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.