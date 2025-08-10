Uwaga! Fiskus zyskuje nowe narzędzia. Kary mogą spaść nawet 20 razy wyżej
Od 1 stycznia 2025 roku w życie weszły przepisy, które znacząco zmieniają wysokość kar skarbowych w Polsce. Nowe stawki zostały powiązane z minimalnym wynagrodzeniem, które obecnie wynosi 4 666 zł brutto. W praktyce oznacza to, że nawet drobne uchybienia mogą kosztować znacznie więcej niż dotychczas. Mandaty karne mogą teraz sięgać aż 23 330 zł, czyli pięciokrotności minimalnej pensji. Grzywny nakładane przez sąd wzrosły do 93 320 zł, a w przypadku poważniejszych przestępstw skarbowych stawki dzienne pozwalają na wymierzenie kar sięgających nawet 44 792 000 zł.
Jednocześnie fiskus uruchomił szeroko zakrojone kontrole, które obejmują także osoby działające w Internecie. Według danych, w 98% przypadków urzędnicy znajdują uchybienia, często nawet przy najmniejszych błędach. Kontrola może obejmować rozliczenia sprzed kilku lat, a korekty składane w ostatnich dwunastu miesiącach są szczególnie pod lupą. W efekcie każdy przedsiębiorca i podatnik musi liczyć się z tym, że urząd skarbowy będzie znacznie bardziej skrupulatny w weryfikacji dokumentów.
Co istotne, trwają prace nad przepisami deregulacyjnymi, które mają wejść w życie w 2026 roku. Mają one zmniejszyć lub uchylić kary w przypadku błędów formalnych, takich jak pomyłki w deklaracjach czy spóźnienia w złożeniu oświadczeń. Jednak dla poważnych naruszeń fiskus nie planuje żadnej taryfy ulgowej. Wysokie kary i możliwość cofnięcia się wstecz z kontrolą to narzędzia, które zostaną w pełni utrzymane.
Dla każdego podatnika oznacza to konieczność większej czujności. Trzeba pilnować wszystkich terminów, przechowywać dokumenty i potwierdzenia, a w przypadku wątpliwości korzystać z pomocy księgowego. Nawet drobny błąd, który kiedyś kończył się niewielką grzywną, dziś może kosztować kilka tysięcy złotych. W realiach nowych przepisów brak wiedzy lub niedopatrzenie mogą stać się wyjątkowo kosztowne, dlatego warto działać prewencyjnie i dokładnie sprawdzać swoje rozliczenia, zanim trafią do urzędu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.