Uwaga kierowcy. Dramat pod Piasecznem. Motocyklista bez prawa jazdy i tablic rejestracyjnych zderzył się z ciężarówką

25 września 2025 19:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na ulicy Bażantów i Podleśnej w miejscowości Baniosze pod Piasecznem doszło do groźnego wypadku. Motocykl typu cross, którym kierował 24-letni mężczyzna, zderzył się z pojazdem ciężarowym.

Fot. Policja Piaseczno

Motocyklista w szpitalu

Siła zderzenia była na tyle duża, że kierujący crossowym motocyklem trafił do szpitala. Jak ustaliła policja, 24-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Co więcej, motocykl nie posiadał tablic rejestracyjnych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC, a także nie był dopuszczony do ruchu.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy

Za kierownicą ciężarówki siedział 55-letni mężczyzna. Policja potwierdziła, że był trzeźwy w chwili zdarzenia.

Funkcjonariusze badają okoliczności

Na miejscu pracują funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki, którzy ustalają dokładne przyczyny i przebieg wypadku. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ w rejonie zdarzenia mogą występować poważne utrudnienia w ruchu.

Co to oznacza dla kierowców?

Takie zdarzenia pokazują, jak ogromnym zagrożeniem są nieodpowiedzialni kierowcy poruszający się bez uprawnień i dokumentów. Brak ubezpieczenia OC oznacza również, że koszty odszkodowań mogą spaść na sprawcę lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

