Uwaga kierowcy! Motocyklista zderzył się z autobusem. Motocykl wylądował w rowie

15 września 2025 19:18 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Groźne zderzenie motocykla z autobusem podmiejskim w miejscowości Słomczyn (gmina Konstancin-Jeziorna). Do wypadku doszło w piątkowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej i Łyczyńskiej. Na miejscu działają służby, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Co się wydarzyło?
Około godziny 18:00 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu motocykla z autobusem linii podmiejskiej. W wyniku uderzenia jednoślad wypadł z drogi i zatrzymał się w rowie przy polu.

Na miejscu natychmiast pojawiły się:

  • jednostki policji z Piaseczna,

  • straż pożarna,

  • służby drogowe.

Ruch na odcinku Wilanowskiej i Łyczyńskiej jest częściowo zablokowany. Policja kieruje samochody objazdami.

Co wiadomo o poszkodowanych?
Na ten moment nie podano szczegółowych informacji o stanie zdrowia motocyklisty. Z dostępnych zdjęć wynika, że motocykl został poważnie uszkodzony. Służby nie informują o rannych pasażerach autobusu.

Apel policji:

„Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb. Na miejscu wciąż trwają działania.”

Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli planujesz przejazd przez Słomczyn w gminie Konstancin-Jeziorna – przygotuj się na opóźnienia. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Warto rozważyć trasę alternatywną i unikać skrzyżowania ulic Wilanowskiej i Łyczyńskiej.

