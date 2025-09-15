Uwaga kierowcy! Motocyklista zderzył się z autobusem. Motocykl wylądował w rowie
Groźne zderzenie motocykla z autobusem podmiejskim w miejscowości Słomczyn (gmina Konstancin-Jeziorna). Do wypadku doszło w piątkowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej i Łyczyńskiej. Na miejscu działają służby, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
Co się wydarzyło?
Około godziny 18:00 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu motocykla z autobusem linii podmiejskiej. W wyniku uderzenia jednoślad wypadł z drogi i zatrzymał się w rowie przy polu.
Na miejscu natychmiast pojawiły się:
-
jednostki policji z Piaseczna,
-
straż pożarna,
-
służby drogowe.
Ruch na odcinku Wilanowskiej i Łyczyńskiej jest częściowo zablokowany. Policja kieruje samochody objazdami.
Co wiadomo o poszkodowanych?
Na ten moment nie podano szczegółowych informacji o stanie zdrowia motocyklisty. Z dostępnych zdjęć wynika, że motocykl został poważnie uszkodzony. Służby nie informują o rannych pasażerach autobusu.
Apel policji:
„Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb. Na miejscu wciąż trwają działania.”
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli planujesz przejazd przez Słomczyn w gminie Konstancin-Jeziorna – przygotuj się na opóźnienia. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Warto rozważyć trasę alternatywną i unikać skrzyżowania ulic Wilanowskiej i Łyczyńskiej.
