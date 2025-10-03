Uwaga! Nadchodzi lodowata zima. Ceny opału drenują portfele Polaków
Ceny opału znów szybują w górę, a przed Polakami rysuje się wyjątkowo kosztowna zima. Ekogroszek, węgiel premium i pellet mocno obciążą domowe budżety, a dodatkowe koszty transportu tylko pogorszą sytuację.
Choć rynek opału nie przypomina już paniki z 2022 roku, Polacy znów muszą przygotować się na poważne wydatki. Przed zbliżającym się sezonem grzewczym ceny węgla i ekogroszku rosną, a rachunki za ogrzewanie mogą mocno nadszarpnąć domowe budżety. To, co wydawało się stabilizacją, okazuje się jedynie krótką przerwą przed kolejną falą podwyżek.
Drogi ekogroszek i węgiel premium
Najwięcej zapłacą gospodarstwa korzystające z najpopularniejszych paliw – ekogroszku i węgla wysokiej jakości. Tona ekogroszku luzem kosztuje średnio 1150 zł, ale w workach cena rośnie nawet do 1600 zł. Jeszcze droższy jest węgiel typu orzech premium – ceny sięgają od 1700 do 1780 zł za tonę, a w niektórych regionach przekraczają 2400 zł. Tańszą opcją pozostaje węgiel drugiej klasy, którego tona kosztuje 1150–1400 zł, lub miał sprzedawany po 760–900 zł.
Pellet bardziej stabilny, ale też kosztowny
Nieco lepiej wygląda sytuacja na rynku pelletu. Ceny tego biopaliwa klasy A1 utrzymują się w granicach 1000–1630 zł za tonę, a średnia rynkowa wynosi 1308 zł. Stabilność cen sprawia, że pellet jest atrakcyjną alternatywą, choć nie wolno zapominać o kosztach transportu. Dostawa jednej tony potrafi podnieść rachunek nawet o 466 zł, co przy większym zapotrzebowaniu znacząco zwiększa całkowity koszt ogrzewania.
Obciążenie dla domowych budżetów
Według szacunków, ogrzanie domu o powierzchni 100 metrów kwadratowych może wymagać od 3 do 6 ton opału. W zależności od rodzaju paliwa i jego jakości, wydatki sięgną od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Dla wielu rodzin oznacza to konieczność oszczędzania w innych obszarach i jeszcze uważniejszego planowania domowych finansów.
Zima 2025/2026 zapowiada się jako kolejna próba dla portfeli Polaków – rachunki za ogrzewanie znów mogą okazać się jednymi z najbardziej dotkliwych wydatków w nadchodzących miesiącach.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.