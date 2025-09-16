Uwaga! Oszustwo na Allegro uderza w telefony Polaków. Fałszywe SMS-y krążą po kraju

Cyberprzestępcy podszywają się pod rekruterów Allegro i masowo wysyłają fałszywe wiadomości SMS. Oferują „pracę zdalną” i zachęcają do kontaktu przez WhatsApp. To pułapka – w rzeczywistości chodzi o wyłudzenie danych lub pieniędzy. CSIRT KNF ostrzega: nie klikaj, nie odpisuj, nie podawaj danych.

Jak wygląda oszustwo?
Fałszywy SMS zawiera wiadomość od rzekomego „przedstawiciela Allegro z Polski”, który proponuje prostą pracę: dodawanie produktów do koszyka w zamian za szybki zarobek. Wiadomość zawiera numer kontaktowy do WhatsAppa i stawki za wykonanie zadań. Wszystko wygląda profesjonalnie – ale to oszustwo.

Oficjalne ostrzeżenie
CSIRT KNF alarmuje:

„Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości SMS, w których podszywają się pod rekruterów Allegro i zachęcają do kontaktu przez WhatsApp. Zachowaj ostrożność.”

Co możesz zrobić?
Jeśli otrzymasz taką wiadomość:

  • Nie odpowiadaj

  • Nie klikaj w linki

  • Zgłoś SMS-a na numer 8080 – bezpłatnie

  • Usuń wiadomość z telefonu

Dzięki zgłoszeniu pomagasz ostrzec innych i zaktualizować listę zagrożeń na stronie cert.pl.

Co to oznacza dla czytelnika?
To kolejne oszustwo żerujące na zaufaniu do znanej marki i chęci szybkiego zarobku. Jeśli dasz się nabrać, możesz stracić nie tylko dane osobowe, ale również pieniądze. Zachowaj czujność, informuj bliskich – szczególnie osoby starsze i mniej obeznane z Internetem.

