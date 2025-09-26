Uwaga pasażerowie WKD! Już w weekend spore zmiany w kursowaniu pociągów
Już w ten weekend pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej muszą przygotować się na duże zmiany. Z powodu modernizacji torów między Komorowem a Podkową Leśną Główną pociągi pojadą rzadziej, część tras zostanie skrócona, a podróżni będą musieli przesiadać się na stacji Podkowa Leśna Zachodnia.
Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada istotne zmiany w kursowaniu pociągów w najbliższy weekend. Powodem są prace modernizacyjne na odcinku między Komorowem a Podkową Leśną Główną. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, rzadszymi kursami i koniecznością przesiadek.
Modernizacja torów i zmiany w ruchu
Od soboty do niedzieli zamknięty będzie tor nr 1 na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna. Cały ruch zostanie skierowany na tor nr 2, czyli prawy w kierunku Warszawy. Jak podkreśla przewoźnik, prace są związane z dostawą nowych szyn i koniecznością ich ułożenia wzdłuż wyłączonego toru.
W tym czasie obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy. Pociągi na głównej trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska będą kursować co 40 minut w każdym kierunku.
Połączenia do Milanówka i przesiadki
Mieszkańcy Milanówka muszą przygotować się na dodatkowe utrudnienia. Pociągi w tej relacji będą kursować w krótszych odcinkach, kończąc bieg na stacji Podkowa Leśna Zachodnia. Tam pasażerowie będą przesiadać się do składów jadących w stronę Warszawy lub Grodziska Mazowieckiego.
Przewoźnik zapewnia, że czas oczekiwania na przesiadkę wyniesie około 6 minut, a sama przesiadka nie wpłynie na ważność biletu. Częstotliwość kursów w relacji do Milanówka wyniesie od 40 do 80 minut.
Organizacja ruchu na peronach
Na stacji Podkowa Leśna Zachodnia ruch będzie odbywał się w nowym układzie. Pociągi w stronę Warszawy i Grodziska Mazowieckiego odjadą z peronu nr 1, natomiast kursy do Milanówka – z peronu nr 2.
Honorowanie biletów WKD w Kolejach Mazowieckich
Aby ułatwić podróżnym dojazdy w czasie prac, WKD wprowadziło zmiany w honorowaniu biletów. Wszystkie ważne bilety okresowe WKD będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście.
Prace modernizacyjne mają charakter czasowy, ale są niezbędne do poprawy jakości i bezpieczeństwa przejazdów. Przewoźnik apeluje do pasażerów o zapoznanie się z nowym rozkładem i zaplanowanie podróży z uwzględnieniem utrudnień.
