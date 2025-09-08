Uwaga! Podszywają się pod Ministerstwo Finansów i okradają Polaków z oszczędności

8 września 2025 14:12 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polacy znów na celowniku oszustów internetowych. Tym razem ostrzeżenie wydał CSIRT KNF, czyli zespół do spraw reagowania na incydenty komputerowe w sektorze finansowym. Jak informują eksperci, na Facebooku pojawiły się fałszywe reklamy, które podszywają się pod oficjalne działania Ministerstwa Finansów. Ich celem jest jedno – wyłudzić dane i pieniądze.

Fot. Warszawa w Pigułce

Reklamy wyglądają bardzo wiarygodnie. Używają oficjalnych logotypów, odwołują się do rządowych programów finansowych i oferują szybkie wypłaty nawet w wysokości 1050 złotych. Internauci zachęcani są do kliknięcia i podania danych osobowych pod pretekstem otrzymania rzekomych świadczeń. Nieświadomi zagrożenia użytkownicy zostawiają swoje dane kontaktowe – i to wystarczy, by paść ofiarą przestępstwa.

Zostawisz dane – zadzwonią i wyczyszczą Twoje konto

Na drugim etapie oszuści dzwonią do ofiar i przekonują, że trzeba dokończyć rejestrację, pobrać aplikację lub przelać „opłatę aktywacyjną”. Zgromadzone informacje służą do dalszych manipulacji, a kończy się to często utraceniem wszystkich oszczędności. Tego typu oszustwa są coraz bardziej złożone i profesjonalne – trudno je odróżnić od prawdziwych działań instytucji publicznych.

Jak rozpoznać fałszywą inwestycję?

  • Zbyt atrakcyjna oferta – „łatwe pieniądze”, „rządowe wypłaty” lub „zysk bez ryzyka”.

  • Strony internetowe wyglądające jak rządowe, ale kończące się podejrzanym adresem.

  • Żądanie natychmiastowego kontaktu, podania numeru PESEL, konta lub innych danych.

  • Reklamy z grafikami przypominającymi komunikaty oficjalne.

CSIRT KNF apeluje: nie klikaj w podejrzane reklamy i nie zostawiaj swoich danych na niesprawdzonych stronach. Nawet jeden błąd może kosztować Cię wszystko.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl