Uwaga! Rusza wielki program ochrony ludności i obrony cywilnej na Mazowszu
To historyczny krok dla bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. Podpisano pierwsze umowy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a do samorządów regionu trafi już blisko 58,6 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowanych zostanie 53 zadań, w tym aż 38 inwestycji, które mają wzmocnić potencjał straży pożarnej i lokalnych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Samorządy złożyły w sumie ponad 400 wniosków na łączną kwotę 407 mln zł, a to dopiero początek – całość programu na lata 2025–2026 opiewa na miliardy złotych.
Co zyska Mazowsze?
Pierwsze rozdysponowane środki pozwolą kupić nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze, samochody specjalistyczne i sprzęt do działań ratowniczych. Doposażone zostaną także wszystkie grupy specjalistyczne PSP, co bezpośrednio przełoży się na szybkość i skuteczność akcji ratunkowych.
Dotacje obejmą również inwestycje w infrastrukturę ochronną – m.in. dokumentacje budowli schronowych, zakup agregatów prądotwórczych, zapór przeciwpowodziowych, namiotów pneumatycznych, łóżek polowych i motopomp. Dzięki nim samorządy będą lepiej przygotowane na awarie, powodzie czy inne sytuacje kryzysowe.
Pierwsze wsparcie trafi m.in. do Ostrołęki, Raciąża, Starej Białej, Sierpca i Zbuczyna, a także do wielu gmin realizujących własne projekty – od zakupów sprzętu po organizację szkoleń dla OSP i mieszkańców.
Warszawa z największą pulą środków
Na cały program dla Mazowsza rząd przewidział ponad 665 mln zł. Z tej kwoty aż 213 mln zł przypadnie Warszawie, jako największemu i najbardziej zaludnionemu miastu regionu. Pozostałe powiaty i gminy podzielą między siebie prawie 452 mln zł.
Inwestycja w bezpieczeństwo na lata
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to przedsięwzięcie rozpisane na dekady. Do 2026 roku rząd przeznaczy na ten cel ponad 33 miliardy złotych (0,3% PKB). Środki mają posłużyć nie tylko do modernizacji istniejących struktur, ale także do budowy nowych obiektów ochronnych, rozwoju systemów logistycznych oraz organizacji szkoleń dla obywateli.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Mazowsze zyska lepiej wyposażone służby ratunkowe, sprawniejszą infrastrukturę kryzysową i realną poprawę bezpieczeństwa w obliczu powodzi, pożarów czy zagrożeń geopolitycznych. Obywatele będą mogli liczyć nie tylko na szybszą pomoc strażaków, ale także na dostęp do miejsc schronienia i zabezpieczenia w razie sytuacji nadzwyczajnych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.