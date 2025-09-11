UWAGA! Telefony Polaków mogą odebrać alarm z Niemiec. Nie panikuj

Dziś, 11 września 2025 roku, o godzinie 11:00 w Niemczech przeprowadzany jest ogólnokrajowy test systemu ostrzegania. W jego ramach w niemieckich sieciach telefonii komórkowej rozesłano testowe komunikaty za pośrednictwem technologii Cell Broadcast.

Ostrzeżenia także w Polsce

Jak informuje Lubuski Urząd Wojewódzki, sygnał ten może zostać odebrany również na terenie Polski – zwłaszcza w miejscowościach położonych przy granicy z Niemcami. Oznacza to, że mieszkańcy województw zachodnich mogą dziś zobaczyć na swoich telefonach alarmujący komunikat.

Co oznacza wiadomość?

Choć treść testowego komunikatu może brzmieć poważnie, nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem. Jego celem jest wyłącznie sprawdzenie sprawności systemów ostrzegania oraz szybkości ich działania.

Dlaczego to takie ważne?

Systemy Cell Broadcast pozwalają w krótkim czasie wysłać ostrzeżenie do wszystkich telefonów znajdujących się na danym obszarze. To technologia, która w przyszłości może uratować życie podczas klęsk żywiołowych, awarii przemysłowych czy zagrożeń militarnych.

Apel o spokój

Urzędnicy proszą, by zachować spokój i nie reagować paniką na testowe powiadomienia. „Test ma na celu sprawdzenie skuteczności systemów ostrzegania i nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem” – podkreślają przedstawiciele władz.

