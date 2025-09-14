Uwaga! Tysiące Polaków dostało takiego maila. Kliknięcie może kosztować Cię oszczędności życia

Oszuści podszywają się pod PGE i obiecują zwrot pieniędzy za prąd. CERT Polska alarmuje: to próba wyłudzenia danych z karty! Jeśli dostałeś tę wiadomość – nie klikaj!

Fałszywe e-maile o zwrocie pieniędzy

W ostatnich dniach tysiące Polaków otrzymało wiadomości e-mail z informacją o rzekomej nadpłacie za energię elektryczną. W mailach znajduje się kwota do zwrotu (np. 279,79 zł) oraz przycisk „Zweryfikuj dane”. Wszystko wygląda wiarygodnie – logo PGE, profesjonalny układ graficzny, oficjalny ton.

To jednak oszustwo, które ma na celu wyłudzenie danych płatniczych i opróżnienie Twojego konta.

Tak wygląda oszustwo krok po kroku:

  1. Dostajesz maila z informacją o zwrocie pieniędzy z PGE.

  2. Klikasz przycisk z linkiem – zostajesz przekierowany na fałszywą stronę łudząco przypominającą eBOK PGE.

  3. Wpisujesz dane swojej karty płatniczej, by „odebrać zwrot”.

  4. Oszuści natychmiast mają dostęp do Twojego konta.

W ten sposób możesz stracić nawet wszystkie środki zgromadzone na rachunku bankowym.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Nie klikaj w żadne linki w wiadomościach o zwrocie pieniędzy, nawet jeśli wyglądają oficjalnie.

  • Sprawdź adres nadawcy – PGE nie wysyła wiadomości z prośbą o podanie danych karty!

  • Jeśli masz wątpliwości – wejdź bezpośrednio na stronę PGE, nie przez link z maila.

  • Pamiętaj, że żadne prawdziwe przedsiębiorstwo nie poprosi Cię o dane karty e-mailem.

CERT Polska apeluje do wszystkich:

„To kolejna próba oszustów, by ukraść Twoje pieniądze. Cyberprzestępcy podszywają się pod Grupę PGE i kierują na fałszywe strony, gdzie wykradają dane kart płatniczych” – czytamy w komunikacie.

Jeśli otrzymałeś podejrzaną wiadomość, zgłoś ją przez formularz: https://incydent.cert.pl

