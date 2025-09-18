Uwaga! W weekend nie zapłacisz przelewem. Bank właśnie wydał komunikat
W nadchodzący weekend klienci dużego banku w Polsce muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Zaplanowane prace techniczne spowodują czasową blokadę przelewów, a dostęp do pieniędzy będzie ograniczony przez kilka godzin w nocy.
ING ostrzega klientów. W weekend zablokowane przelewy
Klienci ING Banku Śląskiego muszą przygotować się na nocne utrudnienia. Bank poinformował o planowanych pracach serwisowych, które rozpoczną się w nocy z soboty na niedzielę. W tym czasie zablokowane będą przelewy natychmiastowe oraz przelewy BLIK na telefon do innych banków.
Kolejna przerwa techniczna po serii awarii
Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla klientów banków w Polsce. 13 września doszło do ogólnopolskiej awarii terminali płatniczych, która uniemożliwiła płacenie kartą i BLIK-iem w sklepach czy na stacjach benzynowych. Wielu klientów zgłaszało także podwójne naliczanie transakcji. Chaos pogłębiały równoległe prace serwisowe prowadzone przez największe instytucje – PKO BP, mBank czy Credit Agricole.
Na tym tle komunikat ING brzmi uspokajająco, bo przerwa jest zaplanowana i jasno ogłoszona. Mimo to wielu klientów z obawą przyjmuje kolejne informacje o ograniczeniach w dostępie do pieniędzy.
Kiedy przelewy nie będą działać?
ING Bank Śląski zapowiedział, że prace serwisowe rozpoczną się w nocy z 20 na 21 września, od godziny 0:30 do 4:30. W tym czasie:
- niedostępne będą przelewy Express Elixir,
- nie będzie można wykonać przelewów na telefon BLIK do innych banków.
Bank podkreśla, że utrudnienia mają charakter czasowy, a usługi wrócą do normy po zakończeniu modernizacji.
Co radzi bank?
ING rekomenduje, aby wszystkie pilne przelewy wykonać przed zaplanowaną przerwą. W innym przypadku pieniądze dotrą do odbiorcy dopiero po godzinie 4:30 w niedzielę. Alternatywą może być skorzystanie z innych metod płatności.
„Przepraszamy za utrudnienia” – czytamy w komunikacie banku, który zapewnia, że celem prac jest poprawa jakości i bezpieczeństwa usług.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.