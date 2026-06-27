Uwaga, Warszawo! Koncerty, przemarsze i rolkarze sparaliżują ruch w mieście [MAPA]

27 czerwca 2026 12:18 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Przed mieszkańcami Warszawy weekend pełen wydarzeń i utrudnień drogowych. Koncerty na PGE Narodowym, przejazd rolkarzy oraz zaplanowane przemarsze sprawią, że w wielu częściach stolicy kierowcy muszą przygotować się na czasowe zamknięcia ulic, ograniczenia wjazdu i duże korki. Policja zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej.

Krajobraz komunikat na czerwonym tle
Krajobraz komunikat na czerwonym tle Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Warszawę czeka weekend utrudnień. Koncerty, przejazd rolkarzy i przemarsze zmienią organizację ruchu

Przed mieszkańcami Warszawy weekend z licznymi zmianami w organizacji ruchu. Na ulicach stolicy odbędą się koncerty na PGE Narodowym, przejazd rolkarzy i wrotkarzy oraz zgromadzenia i uroczystości w kilku dzielnicach. Kierowcy powinni przygotować się na zamknięcia ulic, objazdy i czasowe ograniczenia w ruchu.

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Największych utrudnień można spodziewać się w rejonie PGE Narodowego, Saskiej Kępy, Śródmieścia oraz Ursusa.

Rolkarze i wrotkarze przejadą przez centrum Warszawy

W sobotę wieczorem ulicami stolicy przejadą uczestnicy wydarzenia Nightskating Warszawa. Start zaplanowano na godzinę 20:30 przy Pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu.

Trasa przejazdu poprowadzi przez Śródmieście, Żoliborz, Bielany i Wolę, a następnie ponownie wróci do centrum. W czasie przejazdu kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi wstrzymaniami ruchu na ulicach znajdujących się na trasie rolkarzy.

Saska Kępa z ograniczeniami przez koncerty na PGE Narodowym

W sobotę i niedzielę na PGE Narodowym odbędą się koncerty, dlatego policja apeluje o korzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego.

W obu dniach, w godzinach od 17:00 do 20:00, obowiązywać będą ograniczenia wjazdu na Saską Kępę. Do wyznaczonej strefy wjadą jedynie autobusy komunikacji miejskiej, taksówki, jednoślady oraz pojazdy posiadające identyfikatory SK.

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Po zakończeniu koncertów, około godziny 23:00, policja może czasowo zamknąć Most Świętokrzyski, Most Poniatowskiego wraz z wiaduktem oraz Aleję Zieleniecką, jeśli będzie tego wymagało bezpieczeństwo pieszych opuszczających stadion.

Zmiany również w Ursusie

W niedzielę przed Urzędem Dzielnicy Ursus odbędą się uroczystości upamiętniające 50. rocznicę strajków z Czerwca 1976 roku.

Przygotowania rozpoczną się już w sobotę po południu. Część parkingu zostanie wyłączona z użytkowania, a na ulicy Dyrekcyjnej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy. Pełna organizacja ruchu ma zostać przywrócona dopiero w niedzielę późnym wieczorem.

Przemarsz w Śródmieściu

Kierowcy powinni zachować ostrożność także w centrum miasta. W niedzielę zaplanowano przemarsz, którego uczestnicy przejdą z Placu Na Rozdrożu Alejami Ujazdowskimi, przez Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście aż na Plac Zamkowy.

W czasie przemarszu możliwe będą czasowe zamknięcia ulic oraz chwilowe wstrzymania ruchu na trasie zgromadzenia.

Fot. UM Warszawa

 

Policja zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej

Ze względu na liczbę wydarzeń odbywających się jednocześnie służby rekomendują korzystanie z metra, tramwajów, autobusów oraz pociągów. Pozwoli to uniknąć korków i problemów z parkowaniem, szczególnie w rejonie PGE Narodowego oraz w centrum Warszawy.

Najważniejsze utrudnienia

  • przejazd Nightskating Warszawa w sobotę wieczorem,
  • ograniczenia wjazdu na Saską Kępę w sobotę i niedzielę od 17:00 do 20:00,
  • możliwe zamknięcie mostów po zakończeniu koncertów na PGE Narodowym,
  • zmiany organizacji ruchu w Ursusie,
  • przemarsz i utrudnienia w Śródmieściu w niedzielę.
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