Uwaga, Warszawo! Koncerty, przemarsze i rolkarze sparaliżują ruch w mieście [MAPA]
Przed mieszkańcami Warszawy weekend pełen wydarzeń i utrudnień drogowych. Koncerty na PGE Narodowym, przejazd rolkarzy oraz zaplanowane przemarsze sprawią, że w wielu częściach stolicy kierowcy muszą przygotować się na czasowe zamknięcia ulic, ograniczenia wjazdu i duże korki. Policja zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej.
Warszawę czeka weekend utrudnień. Koncerty, przejazd rolkarzy i przemarsze zmienią organizację ruchu
Przed mieszkańcami Warszawy weekend z licznymi zmianami w organizacji ruchu. Na ulicach stolicy odbędą się koncerty na PGE Narodowym, przejazd rolkarzy i wrotkarzy oraz zgromadzenia i uroczystości w kilku dzielnicach. Kierowcy powinni przygotować się na zamknięcia ulic, objazdy i czasowe ograniczenia w ruchu.
Największych utrudnień można spodziewać się w rejonie PGE Narodowego, Saskiej Kępy, Śródmieścia oraz Ursusa.
Rolkarze i wrotkarze przejadą przez centrum Warszawy
W sobotę wieczorem ulicami stolicy przejadą uczestnicy wydarzenia Nightskating Warszawa. Start zaplanowano na godzinę 20:30 przy Pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu.
Trasa przejazdu poprowadzi przez Śródmieście, Żoliborz, Bielany i Wolę, a następnie ponownie wróci do centrum. W czasie przejazdu kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi wstrzymaniami ruchu na ulicach znajdujących się na trasie rolkarzy.
Saska Kępa z ograniczeniami przez koncerty na PGE Narodowym
W sobotę i niedzielę na PGE Narodowym odbędą się koncerty, dlatego policja apeluje o korzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego.
W obu dniach, w godzinach od 17:00 do 20:00, obowiązywać będą ograniczenia wjazdu na Saską Kępę. Do wyznaczonej strefy wjadą jedynie autobusy komunikacji miejskiej, taksówki, jednoślady oraz pojazdy posiadające identyfikatory SK.
Po zakończeniu koncertów, około godziny 23:00, policja może czasowo zamknąć Most Świętokrzyski, Most Poniatowskiego wraz z wiaduktem oraz Aleję Zieleniecką, jeśli będzie tego wymagało bezpieczeństwo pieszych opuszczających stadion.
Zmiany również w Ursusie
W niedzielę przed Urzędem Dzielnicy Ursus odbędą się uroczystości upamiętniające 50. rocznicę strajków z Czerwca 1976 roku.
Przygotowania rozpoczną się już w sobotę po południu. Część parkingu zostanie wyłączona z użytkowania, a na ulicy Dyrekcyjnej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy. Pełna organizacja ruchu ma zostać przywrócona dopiero w niedzielę późnym wieczorem.
Przemarsz w Śródmieściu
Kierowcy powinni zachować ostrożność także w centrum miasta. W niedzielę zaplanowano przemarsz, którego uczestnicy przejdą z Placu Na Rozdrożu Alejami Ujazdowskimi, przez Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście aż na Plac Zamkowy.
W czasie przemarszu możliwe będą czasowe zamknięcia ulic oraz chwilowe wstrzymania ruchu na trasie zgromadzenia.
Policja zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej
Ze względu na liczbę wydarzeń odbywających się jednocześnie służby rekomendują korzystanie z metra, tramwajów, autobusów oraz pociągów. Pozwoli to uniknąć korków i problemów z parkowaniem, szczególnie w rejonie PGE Narodowego oraz w centrum Warszawy.
Najważniejsze utrudnienia
- przejazd Nightskating Warszawa w sobotę wieczorem,
- ograniczenia wjazdu na Saską Kępę w sobotę i niedzielę od 17:00 do 20:00,
- możliwe zamknięcie mostów po zakończeniu koncertów na PGE Narodowym,
- zmiany organizacji ruchu w Ursusie,
- przemarsz i utrudnienia w Śródmieściu w niedzielę.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.