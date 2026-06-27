Uwaga, Warszawo! Weekend pełen utrudnień. Policja wydała ważny komunikat dla mieszkańców i kierowców
Przed mieszkańcami Warszawy intensywny weekend. W stolicy odbędzie się kilka dużych wydarzeń i uroczystości, które mogą przyciągnąć tłumy uczestników. Policja zapowiada wzmożone działania i ostrzega przed czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym oraz zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej.
Największe utrudnienia w niedzielę
Szczególną uwagę kierowcy powinni zwrócić na niedzielę, 28 czerwca, kiedy odbędą się obchody 50. rocznicy Czerwca ’76.
Już od godzin porannych zmieni się organizacja ruchu w Ursusie, w rejonie placu Czerwca 1976 r. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami w parkowaniu i możliwymi utrudnieniami na okolicznych ulicach.
Zmiany obejmą również komunikację miejską. Autobusy linii 207 i 228 będą kursowały trasami objazdowymi.
Przemarsz przez centrum Warszawy
Kolejne utrudnienia pojawią się w Śródmieściu. Od godziny 15:00 zaplanowano zgromadzenie i przemarsz ulicami stolicy.
Uczestnicy przejdą trasą:
- Plac Na Rozdrożu,
- Aleje Ujazdowskie,
- Nowy Świat,
- Krakowskie Przedmieście,
- Plac Zamkowy.
Na czas przemarszu policja może czasowo wstrzymywać ruch samochodów, a autobusy kursujące przez centrum Warszawy mogą zostać skierowane na objazdy.
Policja apeluje do mieszkańców
Nad bezpieczeństwem uczestników wydarzeń będą czuwać liczne patrole policji. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie cierpliwości, stosowanie się do poleceń służb oraz wcześniejsze zaplanowanie podróży.
Osoby wybierające się na uroczystości powinny również pamiętać o prognozowanych upałach.
Fala upałów dodatkowym zagrożeniem
Synoptycy zapowiadają bardzo wysokie temperatury. Policja przypomina, aby zabierać ze sobą wodę, unikać długiego przebywania w pełnym słońcu i zwracać szczególną uwagę na dzieci oraz seniorów.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Jeśli w niedzielę planujesz przejazd przez Ursus lub centrum Warszawy, warto wcześniej sprawdzić trasę i zarezerwować więcej czasu na podróż. Największych utrudnień można spodziewać się w godzinach popołudniowych. Wysokie temperatury i liczne wydarzenia sprawią, że służby apelują o ostrożność oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.