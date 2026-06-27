Uwaga, Warszawo! Weekend pełen utrudnień. Policja wydała ważny komunikat dla mieszkańców i kierowców

27 czerwca 2026 23:06 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Przed mieszkańcami Warszawy intensywny weekend. W stolicy odbędzie się kilka dużych wydarzeń i uroczystości, które mogą przyciągnąć tłumy uczestników. Policja zapowiada wzmożone działania i ostrzega przed czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym oraz zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza | Fot. Warszawa w Pigułce / Grafika generowana przy pomocy AI.
Ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza | Fot. Warszawa w Pigułce / Grafika generowana przy pomocy AI.

Największe utrudnienia w niedzielę

Szczególną uwagę kierowcy powinni zwrócić na niedzielę, 28 czerwca, kiedy odbędą się obchody 50. rocznicy Czerwca ’76.

Zobacz również:

Już od godzin porannych zmieni się organizacja ruchu w Ursusie, w rejonie placu Czerwca 1976 r. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami w parkowaniu i możliwymi utrudnieniami na okolicznych ulicach.

Zmiany obejmą również komunikację miejską. Autobusy linii 207 i 228 będą kursowały trasami objazdowymi.

Przemarsz przez centrum Warszawy

Kolejne utrudnienia pojawią się w Śródmieściu. Od godziny 15:00 zaplanowano zgromadzenie i przemarsz ulicami stolicy.

Uczestnicy przejdą trasą:

  • Plac Na Rozdrożu,
  • Aleje Ujazdowskie,
  • Nowy Świat,
  • Krakowskie Przedmieście,
  • Plac Zamkowy.

Na czas przemarszu policja może czasowo wstrzymywać ruch samochodów, a autobusy kursujące przez centrum Warszawy mogą zostać skierowane na objazdy.

Zobacz również:

Policja apeluje do mieszkańców

Nad bezpieczeństwem uczestników wydarzeń będą czuwać liczne patrole policji. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie cierpliwości, stosowanie się do poleceń służb oraz wcześniejsze zaplanowanie podróży.

Osoby wybierające się na uroczystości powinny również pamiętać o prognozowanych upałach.

Fala upałów dodatkowym zagrożeniem

Synoptycy zapowiadają bardzo wysokie temperatury. Policja przypomina, aby zabierać ze sobą wodę, unikać długiego przebywania w pełnym słońcu i zwracać szczególną uwagę na dzieci oraz seniorów.

Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?

Jeśli w niedzielę planujesz przejazd przez Ursus lub centrum Warszawy, warto wcześniej sprawdzić trasę i zarezerwować więcej czasu na podróż. Największych utrudnień można spodziewać się w godzinach popołudniowych. Wysokie temperatury i liczne wydarzenia sprawią, że służby apelują o ostrożność oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna