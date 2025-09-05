Uwaga. Wydano ostrzeżenie. Nie klikaj, nie wypełniaj, nie podawaj danych!

5 września 2025 14:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Coraz więcej Polaków może paść ofiarą nowego, wyjątkowo niebezpiecznego oszustwa w sieci. Cyberprzestępcy publikują reklamy rzekomych inwestycji, podszywając się pod renomowane marki – tym razem ofiarą padła platforma XTB Online Investing. Wizerunki jej pracowników zostały bezprawnie wykorzystane w fałszywych postach sponsorowanych, które udają prawdziwe kampanie inwestycyjne.

Nie klikaj, nie wypełniaj, nie podawaj danych!

Tym razem oszuści nie kierują ofiar na zewnętrzne strony – formularze pojawiają się bezpośrednio na Facebooku, co dodatkowo uwiarygadnia całość i uśpi czujność użytkowników. Po wprowadzeniu danych kontaktowych trafiają one wprost w ręce przestępców. To nowa, agresywna forma wyłudzania informacji, która wykorzystuje zaufanie do znanych instytucji i platform społecznościowych.

Ofiary są już wśród nas – nie daj się nabrać!

CSIRT KNF (zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego przy Komisji Nadzoru Finansowego) ostrzega i apeluje o rozwagę. Liczba zgłoszeń rośnie. Oszuści są coraz bardziej wyrafinowani i wykorzystują nie tylko logo znanych firm, ale i zdjęcia realnych ekspertów, często pozyskane z LinkedIna lub innych źródeł.

Jak się chronić?

  • Nigdy nie wprowadzaj danych osobowych w formularzach reklamowych!

  • Zawsze sprawdzaj, czy link prowadzi do oficjalnej strony firmy.

  • Pamiętaj: żadna prawdziwa instytucja finansowa nie obiecuje błyskawicznych zysków bez ryzyka.

  • Zgłaszaj podejrzane reklamy bezpośrednio do Facebooka i CSIRT KNF.

Co to oznacza dla czytelnika?

Jeśli korzystasz z mediów społecznościowych, szczególnie Facebooka, musisz być wyjątkowo ostrożny. Fałszywa reklama może wyglądać profesjonalnie, ale wystarczy jedno kliknięcie, by Twoje dane trafiły do przestępców. Stracisz nie tylko pieniądze, ale i prywatność. Nigdy nie wypełniaj formularzy bez sprawdzenia źródła!

