Uważaj, gdzie rozsypujesz nawóz! Za ten błąd grożą gigantyczne kary
Rozrzucanie nawozów na własnej posesji wydaje się czymś całkowicie naturalnym, jednak w praktyce może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Polskie prawo jasno reguluje zasady stosowania nawozów, a ich nieprawidłowe użycie grozi surowymi karami finansowymi. Wystarczy, że nawozy zanieczyszczą wodę, wywołają uciążliwy fetor dla sąsiadów lub zostaną zastosowane w nieodpowiednim terminie, a właściciel posesji musi liczyć się z mandatem, grzywną, a nawet karą sięgającą kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Nawozy na posesji – kiedy dozwolone, a kiedy grożą kary?
Wielu właścicieli działek i gospodarstw stosuje nawozy, by poprawić jakość gleby i zadbać o rośliny. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy nawożenie prowadzone jest w sposób niezgodny z przepisami lub stwarza zagrożenie dla środowiska i sąsiadów. W takich przypadkach mogą grozić surowe konsekwencje – od mandatów, po wysokie grzywny.
Jakie przepisy regulują stosowanie nawozów?
Zasady nawożenia określa przede wszystkim Ustawa o nawozach i nawożeniu z 2007 roku oraz Prawo ochrony środowiska. Wymagają one, aby wszelkie nawozy – zarówno naturalne, jak i sztuczne – były stosowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób, który nie zagraża ludziom, zwierzętom ani środowisku.
Szczególne obostrzenia dotyczą nawozów naturalnych, takich jak gnojowica czy obornik. Ich stosowanie musi być dostosowane do kalendarza rolniczego i nie może odbywać się w miesiącach zimowych, gdy gleba jest zamarznięta lub nasycona wodą.
Kiedy nawożenie jest nielegalne?
Do naruszeń prawa dochodzi wówczas, gdy nawozy są składowane bezpośrednio na ziemi, co prowadzi do zanieczyszczenia wód gruntowych. Problem pojawia się także wtedy, gdy nawożenie odbywa się w pobliżu cieków wodnych, studni czy ujęć wody pitnej, narażając je na skażenie. Ryzykowne i niezgodne z przepisami jest również stosowanie nawozów w nadmiernych ilościach, które mogą powodować degradację gleby oraz uciążliwość zapachową dla sąsiadów. Szczególnie poważnym naruszeniem prawa jest wykorzystywanie nawozów niezgodnych z obowiązującymi regulacjami, na przykład odpadów lub substancji pozbawionych odpowiednich atestów i certyfikatów.
Jakie kary grożą za nielegalne nawożenie?
Za naruszenie przepisów dotyczących stosowania nawozów grożą różne sankcje finansowe i administracyjne. W przypadku niewłaściwego składowania nawozów, które powoduje uciążliwości zapachowe, właściciel posesji może otrzymać mandat w wysokości do 500 zł. Jeśli natomiast dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych, przewidziana jest grzywna sięgająca nawet 5 tys. zł. Najsurowsze konsekwencje dotyczą sytuacji, w których działania właściciela stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska – wówczas kara administracyjna może wynieść nawet 30 tys. zł. Kontrole w tym zakresie prowadzą różne instytucje, w tym Inspekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie oraz lokalne samorządy, które mają prawo do egzekwowania obowiązujących przepisów.
Jak nawozić legalnie?
Aby uniknąć problemów i ewentualnych kar, właściciele posesji powinni przestrzegać kilku podstawowych zasad. Nawozy należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie wtedy, gdy posiadają wymagane atesty. Powinny być przechowywane w specjalnych zbiornikach lub pryzmach zabezpieczonych przed przenikaniem substancji do gruntu, tak aby nie zagrażały wodom gruntowym. Ważne jest również, by nie nawozić zbyt blisko granicy działki, ponieważ może to powodować uciążliwości zapachowe i konflikty z sąsiadami. Kolejną istotną kwestią jest przestrzeganie kalendarza nawożenia oraz terminów określonych w przepisach, które mają chronić środowisko i zapewniać racjonalne wykorzystanie nawozów.
Nawozy mogą być skutecznym wsparciem dla gleby i plonów, ale ich nieodpowiednie stosowanie wiąże się z ryzykiem wysokich kar. Warto więc upewnić się, że sposób nawożenia jest zgodny z prawem i nie szkodzi ani środowisku, ani otoczeniu.
