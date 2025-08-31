Uważaj na te maile! Fałszywe „rozliczenia podatkowe” krążą po sieci – to sprytne oszustwo
Coraz więcej osób otrzymuje podejrzane wiadomości e-mail, które do złudzenia przypominają oficjalną korespondencję z urzędu skarbowego. Cyberprzestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów i e-Urząd Skarbowy, rozsyłając maile o rzekomych „pismach do odebrania” czy „szczegółach rozliczenia”. W rzeczywistości chodzi o próbę wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem.
Specjaliści z pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej ostrzegają, że tego typu wiadomości mogą wyglądać bardzo wiarygodnie. Fałszywe logo, profesjonalny układ graficzny i oficjalnie brzmiące zwroty mają wzbudzić zaufanie i nakłonić odbiorcę do kliknięcia w link lub otwarcia załącznika. To jednak klasyczna pułapka – wystarczy jeden nierozważny ruch, aby narazić się na kradzież danych osobowych czy pieniędzy z konta bankowego.
Warto pamiętać, że Ministerstwo Finansów nigdy nie wysyła e-maili z plikami do pobrania ani linkami prowadzącymi do logowania. Aby uniknąć zagrożenia, zawsze trzeba sprawdzić adres nadawcy i w razie wątpliwości korzystać wyłącznie z oficjalnego portalu podatkowego www.podatki.gov.pl. Każda wiadomość, która zachęca do szybkiego działania lub straszy konsekwencjami, powinna wzbudzić szczególną ostrożność.
Jeśli otrzymasz podejrzanego maila, pod żadnym pozorem nie odpowiadaj, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Całą sprawę należy zgłosić na platformie CERT Polska lub zadzwonić na infolinię Krajowej Administracji Skarbowej pod numer 22 330 03 30. Dzięki temu można nie tylko ochronić siebie, ale również pomóc w walce z cyberprzestępcami, którzy coraz częściej próbują wykorzystać wizerunek instytucji państwowych do swoich celów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.