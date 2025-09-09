Uważaj na ten list w skrzynce! Możesz stracić wszystkie pieniądze
Polacy coraz częściej padają ofiarą wyrafinowanych oszustw. Tym razem przestępcy rozsyłają fałszywe wezwania do zapłaty, podszywając się pod Krajową Administrację Skarbową. Dokumenty wyglądają jak urzędowe pisma, zawierają logotypy instytucji i odwołania do przepisów, a nawet kody QR kierujące na spreparowane strony. Urzędy państwowe ostrzegają, że to groźna pułapka, która może prowadzić do utraty danych i pieniędzy.
Polacy dostają fałszywe wezwania do zapłaty. KAS ostrzega przed oszustami
Oszustwa wymierzone w finanse Polaków przybierają coraz groźniejsze formy. Tym razem przestępcy rozsyłają spreparowane wezwania do zapłaty, podszywając się pod Krajową Administrację Skarbową. Urzędnicy alarmują, że to starannie przygotowane oszustwo, które może kosztować podatników nie tylko pieniądze, ale też wrażliwe dane.
Podszywają się pod państwo
Fałszywe wezwania trafiają do obywateli w różnych formach – jako ulotki, wiadomości SMS czy e-maile. Dokumenty wyglądają wiarygodnie, zawierają logotypy instytucji i urzędowy język. Odbiorcy informowani są, że mają do opłacenia mandat karny, który należy uiścić w ciągu siedmiu dni. Często dodawany jest kod QR prowadzący do fałszywej strony internetowej. Kliknięcie w link może skutkować instalacją złośliwego oprogramowania lub utratą danych logowania.
Oficjalne ostrzeżenie KAS
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu podkreśla, że KAS nie wysyła wezwań do zapłaty mandatów karnych w formie ulotek, SMS-ów czy e-maili. Każde takie pismo czy wiadomość z logotypem KAS i kodem QR pochodzi od oszustów. Ministerstwo Finansów przypomina także, że nie wysyła linków dotyczących rozliczeń PIT ani nie prosi o potwierdzanie danych poprzez bankowość elektroniczną.
Jak nie dać się oszukać
Urzędnicy apelują, by nie reagować na tego typu wezwania, nie otwierać podejrzanych linków i nie skanować kodów QR. Otrzymane fałszywe wiadomości należy zachować i zgłosić na platformie CERT (www.incydent.cert.pl) lub poprzez infolinię KAS pod numerem 22 330 03 30.
Oszuści coraz bardziej wyrafinowani
Eksperci podkreślają, że przestępcy stale udoskonalają metody działania, łącząc elementy tradycyjnych oszustw z cyfrowymi formami phishingu. To sprawia, że fałszywe dokumenty mogą zmylić nawet osoby bardzo ostrożne. Najważniejsze pozostaje korzystanie wyłącznie z oficjalnych kanałów administracji – sprawy podatkowe można bezpiecznie załatwiać wyłącznie poprzez serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.
