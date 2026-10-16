W całej Warszawie wyją syreny. Czytelnicy są zaniepokojeni. Wiemy co się dzieje
Czytelnicy są zaniepokoleni wyciem syren w całej Warszawie i pytają nas o przyczynę. Wiemy co się dzieje i od razu uspokajamy: zagrożenia nie ma.
Syrena-26: od 12 do 16 października
Od 12 do 16 października na terenie całego województwa mazowieckiego trwają ćwiczenia Syrena-26. Sprawdzany jest system alarmowania i ostrzegania mieszkańców, zdalne uruchamianie syren oraz procedury służb i samorządów.
W stolicy syreny najbardziej słyszane były przez dwa dni: 12 października i 16 października. Pierwsza tura odbyła się w poniedziałek, potem przez 3 dni było cicho. Dlatego piątkowe syreny zaskoczyły wielu warszawiaków, którzy uznali, że ćwiczenia już się skończyły.
Według informacji Warszawa 19115 syreny mogą zostać uruchomione kilkukrotnie w ciągu dnia. Urząd nie podał dokładnych godzin, więc dziś mogą pojawić się kolejne sygnały.
1 minuta ciągłego dźwięku. Tak brzmi sygnał ćwiczebny
W czasie ćwiczeń syreny nadają ciągły dźwięk trwający 1 minutę. To sygnał próbny, który nie oznacza żadnego zagrożenia. Miasto prosi o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.
Warto znać różnicę:
- ćwiczenia: ciągły dźwięk przez 1 minutę,
- ogłoszenie alarmu: dźwięk modulowany, czyli wznoszący się i opadający, przez 3 minuty,
- odwołanie alarmu: ciągły dźwięk przez 3 minuty,
- wezwanie straży pożarnej: 3 sygnały przerywane 30-sekundowymi pauzami.
Jeśli słyszysz syrenę, która wyje równo przez minutę i milknie, to trwają ćwiczenia. Prawdziwy alarm brzmi inaczej: falujący, trzyminutowy dźwięk.
Co robić w czasie ćwiczeń?
- Nic. Nie trzeba przerywać pracy, wychodzić z domu ani szukać schronienia.
- Jeśli opiekujesz się osobą starszą, dzieckiem albo kimś, kogo syreny mogą wystraszyć, wytłumacz, że to próba.
- Gdy usłyszysz dźwięk modulowany trwający 3 minuty, sprawdź komunikaty w mediach i alerty w telefonie. To sygnał prawdziwego alarmu.
- Jeśli chcesz pomóc w ocenie systemu, zgłoś przez Warszawa 19115, czy syrena była słyszalna w twojej dzielnicy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.