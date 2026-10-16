W całej Warszawie wyją syreny. Czytelnicy są zaniepokojeni. Wiemy co się dzieje

16 października 2026 09:04 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Czytelnicy są zaniepokoleni wyciem syren w całej Warszawie i pytają nas o przyczynę. Wiemy co się dzieje i od razu uspokajamy: zagrożenia nie ma.

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Syreny alarmowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Syreny alarmowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Syrena-26: od 12 do 16 października

Od 12 do 16 października na terenie całego województwa mazowieckiego trwają ćwiczenia Syrena-26. Sprawdzany jest system alarmowania i ostrzegania mieszkańców, zdalne uruchamianie syren oraz procedury służb i samorządów.

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W stolicy syreny najbardziej słyszane były przez dwa dni: 12 października i 16 października. Pierwsza tura odbyła się w poniedziałek, potem przez 3 dni było cicho. Dlatego piątkowe syreny zaskoczyły wielu warszawiaków, którzy uznali, że ćwiczenia już się skończyły.

Według informacji Warszawa 19115 syreny mogą zostać uruchomione kilkukrotnie w ciągu dnia. Urząd nie podał dokładnych godzin, więc dziś mogą pojawić się kolejne sygnały.

1 minuta ciągłego dźwięku. Tak brzmi sygnał ćwiczebny

W czasie ćwiczeń syreny nadają ciągły dźwięk trwający 1 minutę. To sygnał próbny, który nie oznacza żadnego zagrożenia. Miasto prosi o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

Warto znać różnicę:

  • ćwiczenia: ciągły dźwięk przez 1 minutę,
  • ogłoszenie alarmu: dźwięk modulowany, czyli wznoszący się i opadający, przez 3 minuty,
  • odwołanie alarmu: ciągły dźwięk przez 3 minuty,
  • wezwanie straży pożarnej: 3 sygnały przerywane 30-sekundowymi pauzami.

Jeśli słyszysz syrenę, która wyje równo przez minutę i milknie, to trwają ćwiczenia. Prawdziwy alarm brzmi inaczej: falujący, trzyminutowy dźwięk.

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Co robić w czasie ćwiczeń?

  • Nic. Nie trzeba przerywać pracy, wychodzić z domu ani szukać schronienia.
  • Jeśli opiekujesz się osobą starszą, dzieckiem albo kimś, kogo syreny mogą wystraszyć, wytłumacz, że to próba.
  • Gdy usłyszysz dźwięk modulowany trwający 3 minuty, sprawdź komunikaty w mediach i alerty w telefonie. To sygnał prawdziwego alarmu.
  • Jeśli chcesz pomóc w ocenie systemu, zgłoś przez Warszawa 19115, czy syrena była słyszalna w twojej dzielnicy.
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