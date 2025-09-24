W czwartek rano ludzie ruszą do Lidla. Okazje i gratisy. Sklep przygotował kolejną falę gorących okazji
Lidl przygotował kolejną falę gorących okazji, które przyciągną tłumy klientów. Tym razem sieć stawia na oszczędności sięgające nawet 50%, a do tego oferuje produkty w systemie „1+1 gratis”. Promocje obowiązują wyłącznie w wyznaczonym terminie, dlatego warto się pospieszyć.
Sok pomarańczowy Solevita 1+1 gratis
Prawdziwy hit to litrowy sok 100% Solevita. Dzięki aplikacji Lidl Plus przy zakupie jednej butelki w cenie 5,49 zł drugą otrzymamy całkowicie za darmo. Limit: 2 butelki gratis na kupon.
Tańsze sery i szynka wieprzowa
Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos (300 g) kupimy z rabatem 45%, jeśli zdecydujemy się na dwa opakowania. Z kolei świeża szynka wieprzowa z oferty „Rzeźnik” dostępna jest aż 44% taniej – teraz za 9,99 zł/kg zamiast 17,99 zł.
Parówki i olej XXL w świetnych cenach
Miłośnicy parówek mogą liczyć na okazję nie do przegapienia. Parówki z szynki Pikok Pure XXL (500 g) przeceniono o połowę – teraz kosztują tylko 6,79 zł zamiast 13,59 zł.
Wielkopolski olej rzepakowy 2 l dostępny jest w super cenie 10,98 zł, czyli 5,49 zł za litr.
Oferta ograniczona czasowo
Promocje obowiązują od czwartku 25.09 do soboty 27.09 lub do wyczerpania zapasów. Warto pamiętać, że część zniżek aktywujemy wyłącznie w aplikacji Lidl Plus, dlatego przed zakupami najlepiej przygotować telefon.
