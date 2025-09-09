W czwartek szał w Lidlu! Kultowy sprzęt tańszy o 700 zł tylko do soboty. Tyle funkcji w tej cenie to hit
Lidl znów to zrobił! Popularny termorobot Monsieur Cuisine Smart, który często porównywany jest do urządzeń z wyższej półki, został przeceniony aż o 700 zł. Dzięki aplikacji Lidl Plus klienci mogą kupić go za jedyne 1799 zł zamiast 2499 zł – ale tylko do soboty, 20 września 2025 roku. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i na stronie internetowej sieci.
Dlaczego wszyscy chcą ten sprzęt?
Monsieur Cuisine Smart od Silvercrest to prawdziwa rewolucja w kuchni. Urządzenie łączy w sobie funkcje gotowania, blendowania, mieszania, mielenia i wielu innych procesów, które ułatwiają codzienne przygotowywanie posiłków. Model MC Smart ma moc 1200 W, Wi-Fi oraz dotykowy ekran z dostępem do setek przepisów.
To idealny pomocnik dla osób, które cenią wygodę, czas i oszczędność. Dzięki temu sprzętowi można przyrządzać dania dla całej rodziny – od zup i sosów po desery i ciasta – bez potrzeby używania kilku garnków i urządzeń.
Jak skorzystać z promocji?
Aby odebrać rabat, wystarczy:
-
Pobrać aplikację Lidl Plus na telefon.
-
Aktywować kupon rabatowy widoczny w aplikacji.
-
Zeskanować aplikację przy kasie lub przy zakupach online.
Promocja trwa do soboty, 20.09, lub do wyczerpania zapasów. Warto się pospieszyć, bo poprzednie edycje tego urządzenia znikały z półek w mgnieniu oka.
Co to oznacza dla czytelników?
Jeśli planowałeś zakup robota kuchennego, to może być najlepszy moment. Oszczędzasz aż 700 zł, zyskujesz sprzęt wielofunkcyjny i dostęp do przepisów, które ułatwią codzienne gotowanie. To świetna okazja zarówno dla rodzin, jak i singli, którzy chcą gotować zdrowo i wygodnie.
