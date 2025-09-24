W czwartek tłumy pobiegną do Biedronki. 5+5 gratis. Ogromne promocje i gratisy od rana
Sieć Biedronka znów zaskakuje klientów wyjątkowymi promocjami. W tym tygodniu na półkach popularnego dyskontu pojawiły się oferty, które sprawiają, że warto zaplanować zakupy właśnie tam.
Cukier w supercenie
Największym hitem jest cukier w opakowaniu 1 kg – kupując 5 sztuk, kolejne 5 otrzymasz całkowicie gratis. Cena jednego opakowania wynosi jedynie 1,45 zł, a limit dzienny to 3 kg na kartę Moja Biedronka. To okazja, która na pewno przyciągnie amatorów domowych wypieków i przetworów.
Wędliny taniej w zestawie
Wędliny w plastrach z serii Kraina Wędlin dostępne są w promocji 2+1 gratis. Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań, trzecie otrzymasz bez dodatkowych kosztów. To doskonała propozycja dla osób, które chcą uzupełnić zapasy na kanapki czy szybkie przekąski.
Persil 25% taniej
Wszystkie produkty marki Persil objęto obniżką cen o 25%. To świetna okazja, by kupić skuteczne środki piorące i jednocześnie zaoszczędzić sporą sumę.
Majonez Winiary w promocji
Kolejną perełką jest majonez dekoracyjny Winiary (500 ml) w cenie specjalnej 7,49 zł. Promocja obowiązuje przy zakupie minimum 2 sztuk, a limit dzienny wynosi 4 opakowania na kartę Moja Biedronka.
Dlaczego warto skorzystać?
Promocje są ograniczone czasowo i obowiązują od 25 do 27 września lub do wyczerpania zapasów. To krótki okres, dlatego wiele osób już teraz planuje większe zakupy.
Biedronka od lat przyciąga klientów atrakcyjnymi cenami i w tym przypadku nie jest inaczej. Te promocje to gwarancja dużych oszczędności na produktach, które i tak regularnie goszczą w naszych koszykach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.