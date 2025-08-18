W poniedziałek tłumy w Biedronce. Gigantyczna promocja w Biedronce: 2+2 gratis
Sieć Biedronka ruszyła z kolejną akcją promocyjną, która z pewnością przyciągnie tłumy klientów. W dniach 18–23 sierpnia w ofercie dostępne są parówki Berlinki Classic 315 g w niezwykle korzystnej cenie.
Regularna cena opakowania wynosi 6,89 zł, jednak w ramach promocji obowiązuje formuła 2+2 gratis – czyli przy zakupie czterech opakowań dwa z nich są całkowicie bezpłatne. Oznacza to, że cena jednostkowa spada do zaledwie 3,45 zł za paczkę.
Zasady promocji
Oferta dostępna jest wyłącznie dla osób posiadających kartę Moja Biedronka lub korzystających z aplikacji mobilnej. Dzienny limit to maksymalnie 4 opakowania na jedną kartę. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, co w przypadku tak dużego zainteresowania może nastąpić bardzo szybko.
Dlaczego to okazja?
Parówki Berlinki to jeden z najpopularniejszych produktów tego typu w Polsce. Nowe, większe opakowanie zawiera 7 parówek, a producent podkreśla brak glutenu i wzmacniaczy smaku w składzie.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, teraz jest najlepszy moment, aby uzupełnić zapasy. Tego typu promocje zazwyczaj szybko się wyprzedają, dlatego warto zaplanować wizytę w sklepie wcześniej. Dla rodzin i osób przygotowujących proste posiłki w ciągu dnia, taka oferta może być realnym sposobem na oszczędności w domowym budżecie.
