W poniedziałek za pół ceny! Biedronka rzuca kultowy towar w promocji 1+1 gratis
To promocja, która rozgrzeje serca (i podniebienia!) milionów Polaków. Ptasie Mleczko, ukochany przysmak z dzieciństwa, trafia na półki Biedronki w wyjątkowej ofercie. Kup jedno, drugie dostaniesz za darmo – ale tylko w poniedziałek, 8 września. I tylko do wyczerpania zapasów!
1+1 gratis na kultowe Ptasie Mleczko – tylko w Biedronce
Sieć sklepów Biedronka wystartowała z promocją, która błyskawicznie może zniknąć z półek. Chodzi o wszystkie wersje Ptasiego Mleczka E.Wedel, 340 g – waniliowe, śmietankowe i czekoladowe. Cena regularna? 21,99 zł za opakowanie. Ale teraz kupując jedno, drugie dostajesz za 0 zł. Cena jednostkowa wychodzi tylko 10,99 zł, czyli aż 50% taniej.
Uwaga! Promocja ważna tylko 8.09 (poniedziałek) i tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Warunki promocji:
-
Limit dzienny: 3 opakowania na kartę Moja Biedronka
-
Produkty dostępne do wyczerpania zapasów
-
Obowiązuje tylko w poniedziałek 8 września
Dlaczego ta promocja robi furorę?
Ptasie Mleczko to nie tylko słodycz – to wspomnienie dzieciństwa, święta i rodzinnych chwil. Gdy pojawia się w takiej cenie, Polacy nie przechodzą obok obojętnie. Wersja waniliowa, czekoladowa czy śmietankowa – każda znajdzie swojego fana.
Kup 2, zapłać za 1 i oszczędzaj z głową
Jeśli planujesz zakupy na początku tygodnia, ta promocja to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w słodkości na jesienne wieczory, prezent lub do biura. Ale uwaga – limit 3 opakowań oznacza, że lepiej się pośpieszyć.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.