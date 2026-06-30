Wakacyjne remonty sparaliżują ruch w Warszawie. Kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na duże zmiany [MAPY]
Początek wakacji oznacza w Warszawie nie tylko mniejszy ruch na ulicach, ale także intensywne prace drogowe i torowe. W najbliższych tygodniach mieszkańców czekają zamknięte ulice, objazdy oraz zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Roboty obejmą kilka kluczowych miejsc w stolicy.
Trwa remont przy Kinie Femina
Największe utrudnienia już odczuwają kierowcy i pasażerowie w rejonie skrzyżowania Alei „Solidarności” z Aleją Jana Pawła II. Tramwajarze prowadzą tam wymianę szyn, rozjazdów i zwrotnic oraz modernizują przystanki i nawierzchnię na przejazdach przez tory.
Na czas robót kierowcy nie mogą przejechać przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu. Wyznaczono tymczasowe zawrotki, a część przejść dla pieszych została zamknięta. Zmiany objęły również komunikację miejską – kilka linii tramwajowych zostało zawieszonych lub skierowanych na objazdy, a pasażerów wspierają autobusy zastępcze.
Remont wjazdu na Most Śląsko-Dąbrowski
Od 1 lipca rozpoczną się również prace przy łącznicy prowadzącej z Wisłostrady na Most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Wjazd zostanie zamknięty, a kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów przez Most Gdański.
Zmiany obejmą także linię turystyczną 100, która od 4 lipca pojedzie zmienioną trasą.
Leszno zwężone do jednego kierunku
Kolejne utrudnienia rozpoczną się 2 lipca na ulicy Leszno. W związku z pracami ciepłowników jezdnia w kierunku ulicy Górczewskiej zostanie zamknięta za skrzyżowaniem z Karolkową.
Przez około półtora miesiąca kierowcy będą korzystać z objazdów prowadzących ulicami Okopową, Karolkową, Żytnią, Młynarską oraz Aleją „Solidarności”. Zmienią się również trasy autobusów linii 190.
Zmiany także przy stadionie Legii
Od 3 do 5 lipca dodatkowych utrudnień należy spodziewać się w okolicach stadionu Legii, gdzie odbędzie się Kongres Świadków Jehowy. W tych dniach zamknięty zostanie odcinek ulicy Łazienkowskiej pomiędzy Rondem Sedlaczka a ulicą Czerniakowską.
Na objazdy skierowane zostaną autobusy linii 107, 159, N33 oraz N83.
Miasto wykorzystuje wakacje na modernizacje
Warszawa od lat realizuje największe remonty właśnie w okresie wakacyjnym, gdy ruch na ulicach jest mniejszy. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie prac przy torowiskach, drogach oraz infrastrukturze podziemnej przy jak najmniejszych utrudnieniach dla mieszkańców. Mimo to kierowcy i pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące organizacji ruchu i planować podróże z odpowiednim zapasem czasu.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.