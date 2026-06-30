Wakacyjne remonty sparaliżują ruch w Warszawie. Kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na duże zmiany [MAPY]

30 czerwca 2026 16:13 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Początek wakacji oznacza w Warszawie nie tylko mniejszy ruch na ulicach, ale także intensywne prace drogowe i torowe. W najbliższych tygodniach mieszkańców czekają zamknięte ulice, objazdy oraz zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Roboty obejmą kilka kluczowych miejsc w stolicy.

Krajobraz komunikat na czerwonym tle
Krajobraz komunikat na czerwonym tle Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Trwa remont przy Kinie Femina

Największe utrudnienia już odczuwają kierowcy i pasażerowie w rejonie skrzyżowania Alei „Solidarności” z Aleją Jana Pawła II. Tramwajarze prowadzą tam wymianę szyn, rozjazdów i zwrotnic oraz modernizują przystanki i nawierzchnię na przejazdach przez tory.

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Na czas robót kierowcy nie mogą przejechać przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu. Wyznaczono tymczasowe zawrotki, a część przejść dla pieszych została zamknięta. Zmiany objęły również komunikację miejską – kilka linii tramwajowych zostało zawieszonych lub skierowanych na objazdy, a pasażerów wspierają autobusy zastępcze.

Fot. um.wraszawa.pl

Remont wjazdu na Most Śląsko-Dąbrowski

Od 1 lipca rozpoczną się również prace przy łącznicy prowadzącej z Wisłostrady na Most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Wjazd zostanie zamknięty, a kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów przez Most Gdański.

Zmiany obejmą także linię turystyczną 100, która od 4 lipca pojedzie zmienioną trasą.

Fot. um.warszawa.pl

Leszno zwężone do jednego kierunku

Kolejne utrudnienia rozpoczną się 2 lipca na ulicy Leszno. W związku z pracami ciepłowników jezdnia w kierunku ulicy Górczewskiej zostanie zamknięta za skrzyżowaniem z Karolkową.

Przez około półtora miesiąca kierowcy będą korzystać z objazdów prowadzących ulicami Okopową, Karolkową, Żytnią, Młynarską oraz Aleją „Solidarności”. Zmienią się również trasy autobusów linii 190.

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Fot. um.warszawa.pl

Zmiany także przy stadionie Legii

Od 3 do 5 lipca dodatkowych utrudnień należy spodziewać się w okolicach stadionu Legii, gdzie odbędzie się Kongres Świadków Jehowy. W tych dniach zamknięty zostanie odcinek ulicy Łazienkowskiej pomiędzy Rondem Sedlaczka a ulicą Czerniakowską.

Na objazdy skierowane zostaną autobusy linii 107, 159, N33 oraz N83.

Fot. um.warszawa.pl

Miasto wykorzystuje wakacje na modernizacje

Warszawa od lat realizuje największe remonty właśnie w okresie wakacyjnym, gdy ruch na ulicach jest mniejszy. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie prac przy torowiskach, drogach oraz infrastrukturze podziemnej przy jak najmniejszych utrudnieniach dla mieszkańców. Mimo to kierowcy i pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące organizacji ruchu i planować podróże z odpowiednim zapasem czasu.

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