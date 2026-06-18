Warszawa: 66-latek uwierzył, że pomaga policji. Chwilę później wydarzyło się coś jak z filmu
Telefon od rzekomego policjanta miał pomóc w zatrzymaniu oszustów, ale w rzeczywistości był elementem dobrze znanego przekrętu. 66-letni mieszkaniec Warszawy został nakłoniony do wypłaty 35 tys. złotych i przekazania gotówki w wyznaczonym miejscu. Po pieniądze zgłosił się 16-latek, który został zatrzymany przez prawdziwych funkcjonariuszy. Sprawa po raz kolejny pokazuje, jak niebezpieczne są oszustwa „na policjanta” i jak ważna jest ostrożność podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi.
Telefon od „policjanta”, po gotówkę przyszedł 16-latek. Akcja zakończyła się zatrzymaniem
Kolejna próba oszustwa metodą „na policjanta” została udaremniona przez funkcjonariuszy w Warszawie. Tym razem w sprawę zamieszany był 16-letni chłopak, który miał odebrać pieniądze od starszego mężczyzny przekonanego, że pomaga policji w rozbiciu grupy przestępczej. Nastolatek został zatrzymany na gorącym uczynku.
Fałszywy policjant przekonał seniora do wypłaty oszczędności
Do 66-letniego mieszkańca Warszawy zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Rozmówca przekonywał, że oszuści planują przejąć pieniądze znajdujące się na jego koncie bankowym. Twierdził jednocześnie, że policja prowadzi już działania przeciwko przestępcom i potrzebuje pomocy pokrzywdzonego.
Według przekazanych instrukcji senior miał wypłacić z banku 35 tysięcy złotych i przekazać gotówkę w wyznaczonym miejscu. Mężczyzna uwierzył w przedstawioną historię i przygotował pieniądze zgodnie z poleceniami.
Po kopertę zgłosił się nastolatek
W umówionym miejscu pojawił się młody mężczyzna, który miał odebrać kopertę z pieniędzmi. W tym momencie do akcji wkroczyli prawdziwi policjanci, którzy obserwowali sytuację i zatrzymali podejrzanego.
Okazało się, że po odbiór gotówki przyszedł 16-latek. Funkcjonariusze podejrzewają go o udział w próbie oszustwa metodą „na policjanta”.
Sąd podjął decyzję
Po zatrzymaniu nastolatek został przewieziony do policyjnej izby dziecka. Sprawa trafiła następnie do sądu rodzinnego, który zdecydował o umieszczeniu 16-latka na trzy miesiące w ośrodku wychowawczym.
Śledczy wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności zdarzenia i sprawdzają, czy zatrzymany działał samodzielnie, czy był częścią większej grupy zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy od seniorów.
Policja ponownie ostrzega
Funkcjonariusze przypominają, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, wypłacanie oszczędności z kont ani udział w tajnych akcjach związanych z zabezpieczaniem gotówki. Każdy taki telefon powinien wzbudzić podejrzenia.
W przypadku otrzymania podobnego połączenia należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z policją pod numerem alarmowym 112. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, które najczęściej stają się celem tego typu oszustw.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.