Warszawa dostanie nową stację kolejową. Ulrychów połączy pociągi z metrem na Bemowie
Mieszkańcy Warszawy zyskają nowy punkt przesiadkowy na kolejowej mapie miasta. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na projekt i budowę przystanku Warszawa Ulrychów. Obiekt powstanie na linii obwodowej, pod wiaduktem ulicy Górczewskiej, w pobliżu stacji metra Ulrychów i centrum handlowego Wola Park. Pierwsi podróżni mają skorzystać z nowego przystanku już w grudniu 2026 roku. Całość prac potrwa jednak dłużej i zakończy się w drugiej połowie 2027 roku.
Nowy przystanek na styku Bemowa i Woli
Warszawa Ulrychów powstanie na linii obwodowej, czyli jednym z kluczowych kolejowych korytarzy w stolicy. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Przystanek zostanie wybudowany pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej, na styku Bemowa i Woli.
Dzięki temu pasażerowie zyskają wygodniejszy dostęp do kolei, metra, pobliskich osiedli oraz centrum handlowego Wola Park. To ważne szczególnie dla mieszkańców zachodniej Warszawy, gdzie w ostatnich latach szybko rozwija się zabudowa mieszkaniowa.
Nowy przystanek ma ułatwić przesiadki między koleją a drugą linią metra. Dla wielu pasażerów może to oznaczać szybszy dojazd do centrum i lepsze połączenie z innymi częściami miasta.
Pierwsi pasażerowie już w grudniu
Zgodnie z informacjami PKP PLK pierwsi podróżni mają skorzystać z Warszawy Ulrychów już w grudniu 2026 roku. Nie będzie to jednak koniec inwestycji. Prace będą kontynuowane do drugiej połowy 2027 roku.
W pierwszym etapie wykonawca, firma Trakcja, przygotuje dokumentację projektową i uzyska wymagane decyzje administracyjne. Dopiero później ruszą zasadnicze roboty budowlane.
Zakres prac obejmuje nie tylko budowę peronów. Kolejarze zaplanowali także wymianę rozjazdów, przebudowę sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Przystanek będzie dostępny dla wszystkich pasażerów
Warszawa Ulrychów ma być dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Na perony będą prowadziły schody i windy.
Na miejscu pojawią się również wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. To oznacza, że podróżni będą mogli na bieżąco sprawdzać informacje o odjazdach i ewentualnych zmianach w ruchu.
Nowy obiekt będzie 49. przystankiem lub stacją z nazwą „Warszawa” w systemie kolejowym stolicy.
Dlaczego ten przystanek jest tak ważny?
Budowa Warszawy Ulrychów ma znaczenie nie tylko lokalne. Przystanek zostanie przystosowany do obsługi pociągów dalekobieżnych, co będzie szczególnie ważne podczas przebudowy stacji Warszawa Wschodnia.
Modernizacja Warszawy Wschodniej ma rozpocząć się w grudniu 2026 roku i potrwać do końca 2029 roku. To jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce, warta prawie 3 mld zł. W czasie prac ruch pociągów w Warszawskim Węźle Kolejowym będzie wymagał zmian i dodatkowych punktów obsługi pasażerów.
Warszawa Ulrychów ma pomóc rozładować część ruchu i poprawić organizację podróży w czasie dużych remontów kolejowych.
Lepsza przesiadka do metra
Jednym z najważniejszych atutów nowego przystanku będzie bliskość metra. Stacja Ulrychów na linii M2 znajduje się przy ulicy Górczewskiej, a nowy przystanek kolejowy ma powstać właśnie pod wiaduktem w tym rejonie.
Dla pasażerów oznacza to możliwość wygodniejszej przesiadki między koleją a metrem. To rozwiązanie może być szczególnie ważne dla osób dojeżdżających z zachodnich dzielnic Warszawy oraz z miejscowości podwarszawskich.
Po zakończeniu największych inwestycji kolejowych przystanek może stać się stałym elementem codziennych dojazdów w tej części miasta.
Warszawa stawia na kolej miejską
Nowy przystanek wpisuje się w szerszy kierunek rozwoju transportu w stolicy. Warszawa coraz mocniej opiera komunikację na połączeniu metra, kolei, tramwajów i autobusów.
Dla mieszkańców oznacza to więcej punktów przesiadkowych i większą elastyczność w planowaniu podróży. W praktyce jeden dodatkowy przystanek może zmienić codzienne trasy tysięcy osób, zwłaszcza jeśli znajduje się przy dużych osiedlach i ważnej linii metra.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy nowy przystanek skróci Twoją trasę
- Warszawa Ulrychów ma zostać uruchomiona dla pierwszych podróżnych w grudniu 2026 roku.
- Przystanek powstanie pod wiaduktem ulicy Górczewskiej, w pobliżu metra Ulrychów.
- Skorzystają mieszkańcy Bemowa, Woli, Jelonek i okolic Wola Parku.
- Obiekt będzie dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością dzięki windom i schodom.
- Przystanek zostanie przystosowany do obsługi pociągów dalekobieżnych podczas dużych remontów kolejowych.
- Całość prac ma potrwać do drugiej połowy 2027 roku.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.