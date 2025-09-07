Warszawa: Ewakuacja mieszkańców przedłużona! Na miejscu działają służby

7 września 2025 23:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że mieszkańcy okolic ulicy Zawiszaków w Warszawie nie wrócą dziś do swoich domów. Powodem jest wykrycie znacznej ilości materiałów wybuchowych w jednym z mieszkań. Służby nadal prowadzą działania mające na celu bezpieczne przetransportowanie i neutralizację groźnych substancji.

Fot. Warszawa w Pigułce

Sytuacja wymaga szczególnych procedur bezpieczeństwa

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, obecność dużej ilości ładunków pirotechnicznych wymaga zastosowania rygorystycznych procedur, które nie mogą zostać zrealizowane w pośpiechu. Transport i unieszkodliwienie materiałów musi przebiegać w ściśle kontrolowanych warunkach.

Z tego powodu mieszkańcy, którzy zostali ewakuowani wcześniej w związku z zagrożeniem, pozostaną poza swoimi lokalami do godzin porannych następnego dnia. Żandarmeria zaznacza, że działania prowadzone są z najwyższą ostrożnością, by zapewnić pełne bezpieczeństwo zarówno służbom, jak i lokalnej społeczności.

Przypomnijmy: arsenał znaleziony w mieszkaniu w Warszawie

Cała akcja to pokłosie wczorajszej eksplozji na poligonie w Rembertowie, po której Żandarmeria Wojskowa przeszukała mieszkanie jednej z osób powiązanych ze sprawą. Na miejscu odnaleziono znaczne ilości materiałów wybuchowych, a także elementy granatów i amunicji moździerzowej.

W związku z tym już wcześniej zarządzono ewakuację okolicznych budynków. Na miejscu działają Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, Oddział Specjalny oraz patrol saperski.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Osoby ewakuowane z rejonu ulicy Zawiszaków muszą przygotować się na spędzenie całej nocy poza domem. Władze apelują o cierpliwość i zrozumienie – bezpieczeństwo jest w tej sytuacji absolutnym priorytetem.

Warto podkreślić, że trzymanie jakichkolwiek materiałów wybuchowych w warunkach domowych jest nie tylko nielegalne, ale również skrajnie niebezpieczne. Służby przypominają, by każdą podejrzaną sytuację natychmiast zgłaszać odpowiednim organom.

