Warszawa: kolizja na Trasie Siekierkowskiej. Kierowcy muszą uważać
Na Trasie Siekierkowskiej w Warszawie doszło do zderzenia auta osobowego z betoniarką. Według policji nikt nie ucierpiał, jednak kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu z powodu trudnych warunków pogodowych.
Na Trasie Siekierkowskiej w Warszawie doszło w czwartek do kolizji samochodu osobowego z betoniarką. Do zdarzenia doszło nad ulicą Marsa, w kierunku Ząbek.
Jak przekazał w rozmowie z mediami Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, w wyniku zderzenia nikt nie odniósł obrażeń. – To kolizja, póki co nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Betoniarka zderzyła się z renault – poinformował funkcjonariusz.
Trudne warunki na drogach
Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Policja apeluje o ostrożność, szczególnie ze względu na trudne warunki pogodowe, które mogą sprzyjać kolizjom. Do czasu usunięcia rozbitych pojazdów i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przejazd Trasą Siekierkowską w stronę Ząbek może być spowolniony.
