Warszawa: kolizja na Trasie Siekierkowskiej. Kierowcy muszą uważać

11 września 2025 12:34 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na Trasie Siekierkowskiej w Warszawie doszło do zderzenia auta osobowego z betoniarką. Według policji nikt nie ucierpiał, jednak kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu z powodu trudnych warunków pogodowych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zderzenie auta osobowego z betoniarką na Trasie Siekierkowskiej. Utrudnienia w ruchu

Na Trasie Siekierkowskiej w Warszawie doszło w czwartek do kolizji samochodu osobowego z betoniarką. Do zdarzenia doszło nad ulicą Marsa, w kierunku Ząbek.

Jak przekazał w rozmowie z mediami Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, w wyniku zderzenia nikt nie odniósł obrażeń. – To kolizja, póki co nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Betoniarka zderzyła się z renault – poinformował funkcjonariusz.

Trudne warunki na drogach

Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Policja apeluje o ostrożność, szczególnie ze względu na trudne warunki pogodowe, które mogą sprzyjać kolizjom. Do czasu usunięcia rozbitych pojazdów i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przejazd Trasą Siekierkowską w stronę Ząbek może być spowolniony.

