Warszawa oceni rządy Trzaskowskiego. W tle pytania o Szpital Południowy
Mieszkańcy Warszawy poznają w czwartek decyzję dotyczącą absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Głosowanie odbędzie się w cieniu afery wokół Szpitala Południowego, która zdominowała debatę publiczną w stolicy. Opozycja domaga się wyjaśnień, część radnych zapowiada głosowanie przeciw, a po sesji absolutoryjnej zaplanowano dodatkowe obrady poświęcone wyłącznie sytuacji w miejskiej placówce.
Absolutorium dla Trzaskowskiego pod znakiem zapytania? Opozycja chce wyjaśnień ws. Szpitala Południowego
Warszawski ratusz czeka jeden z najważniejszych dni tej kadencji. Już w czwartek radni zdecydują o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Głosowanie odbędzie się w cieniu afery wokół Szpitala Południowego, która od kilku dni dominuje debatę publiczną w stolicy.
Opozycja zapowiada pytania dotyczące funkcjonowania placówki, a część radnych już deklaruje sprzeciw wobec udzielenia absolutorium prezydentowi Warszawy.
Lewica zapowiada głosowanie przeciw
Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy radni zajmą się raportem o stanie miasta oraz wykonaniem budżetu za 2025 rok. To właśnie na tej podstawie podejmą decyzję o udzieleniu prezydentowi miasta absolutorium.
Warszawska Lewica poinformowała, że nie poprze uchwały w tej sprawie. Decyzję podjął zarząd stołecznych struktur partii. Jak przekazała współprzewodnicząca warszawskiej Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska, większość członków zarządu opowiedziała się przeciw udzieleniu absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu.
Stanowisko ma znaleźć odzwierciedlenie w głosowaniu radnych związanych z klubem Lewica – Miasto Jest Nasze.
Koalicja Obywatelska ma większość
Mimo krytycznych głosów ze strony opozycji sytuacja prezydenta Warszawy wydaje się stabilna. Klub Koalicji Obywatelskiej dysponuje 36 mandatami w Radzie Warszawy, co daje mu komfortową większość.
Opozycja posiada łącznie 24 głosy, w tym radnych Prawa i Sprawiedliwości, klubu Lewica-MJN oraz radnych niezrzeszonych.
Aby absolutorium nie zostało udzielone, konieczne byłoby wyłamanie się części radnych Koalicji Obywatelskiej, na co obecnie nic nie wskazuje.
Szpital Południowy zdominuje obrady
Największe emocje podczas sesji mogą jednak wywołać kwestie związane z działalnością Szpitala Południowego.
Jeszcze przed głosowaniami Rafał Trzaskowski ma przedstawić radnym informacje dotyczące funkcjonowania placówki oraz innych miejskich szpitali.
Prezydent ma odnieść się między innymi do zasad przyjmowania pacjentów, organizacji pracy personelu medycznego, rozliczania czasu pracy lekarzy, systemu wynagrodzeń oraz bezpieczeństwa danych medycznych.
Radni mają również rozpatrzyć wniosek o przeprowadzenie kontroli w Szpitalu Południowym przez Komisję Rewizyjną.
Opozycja domaga się odpowiedzi
Przedstawiciele opozycji oczekują szczegółowych wyjaśnień dotyczących okoliczności zatrudnienia Dawida Kacprzyka oraz zasad funkcjonowania placówki.
Pytania mają dotyczyć także rozliczania czasu pracy lekarzy oraz doniesień dotyczących przyspieszonej ścieżki przyjęć dla polityków i osób z nimi związanych.
To właśnie te kwestie od kilku dni są przedmiotem kontroli prowadzonych przez miejskie służby, NFZ oraz prokuraturę.
Po sesji absolutoryjnej odbędzie się kolejna
Na tym obrady się nie zakończą. Po zakończeniu sesji absolutoryjnej zaplanowano także nadzwyczajne posiedzenie poświęcone wyłącznie sprawie Szpitala Południowego.
Opozycja chce wykorzystać ten czas na szczegółową debatę dotyczącą nieprawidłowości ujawnionych w placówce oraz działań podejmowanych przez władze miasta.
Pojawiły się również postulaty dotyczące dymisji wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej, odpowiedzialnej za obszar ochrony zdrowia w stołecznym ratuszu.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Czwartkowe obrady mogą mieć znaczenie nie tylko polityczne, ale także praktyczne dla mieszkańców Warszawy korzystających z miejskiej służby zdrowia.
Od odpowiedzi przedstawionych przez ratusz oraz wyników kontroli prowadzonych w Szpitalu Południowym może zależeć zakres przyszłych zmian w funkcjonowaniu miejskich placówek medycznych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.