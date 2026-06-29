Warszawa otworzyła coś, co zmieni podróżowanie tysięcy osób. Wielu czekało na to od lat

29 czerwca 2026 18:47 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Koniec ścisku i długiego przeciskania się przez tłumy? Otóż tak! Na Dworcu Gdańskim w Warszawie otwarto nowe przejście podziemne, które ma znacząco ułatwić poruszanie się tysiącom pasażerów. Inwestycja nabierze szczególnego znaczenia w najbliższych miesiącach, gdy stacja stanie się jednym z głównych punktów obsługujących ruch kolejowy podczas dużych modernizacji.

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe przejście podziemne przy Dworcu Gdańskim otwarte. Podróżni skorzystają z ważnego udogodnienia

Podróżni korzystający z Dworca Gdańskiego w Warszawie mogą już korzystać z nowego przejścia podziemnego. Inwestycja ma usprawnić przemieszczanie się między peronami i przygotować stację na znacznie większy ruch pasażerów w czasie modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego. To jedno z najważniejszych udogodnień dla podróżnych w tej części stolicy.

Nowe przejście już dostępne

Od poniedziałku pasażerowie mogą korzystać z nowego przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska. Tunel powstał po stronie Żoliborza, przy ulicy księdza Jerzego Indrzejczyka, gdzie do dyspozycji podróżnych przygotowano schody oraz windę. Po drugiej stronie przejście łączy się z istniejącym tunelem prowadzącym do budynku dworca oraz stacji metra.

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Nowy tunel ma około 180 metrów długości i znajduje się 8,5 metra pod poziomem stacji.

Koniec tłoku na peronach

Budowa drugiego przejścia ma rozwiązać problem, z którym pasażerowie zmagali się od kilku lat. Dotychczas cała obsługa ruchu odbywała się przez jeden tunel, co w godzinach szczytu prowadziło do zatorów i długiego oczekiwania na zejście z peronów.

Nowa infrastruktura ma znacząco zwiększyć przepustowość stacji, która w najbliższych miesiącach odegra kluczową rolę podczas modernizacji Warszawy Wschodniej i kolejnych etapów przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Nie tylko funkcjonalność

Nowe przejście wyróżnia się również estetyką. Ściany ozdobiono długim muralem przedstawiającym historię kolei oraz rozwój stacji Warszawa Gdańska – od okresu międzywojennego po współczesność. Malowidło zabezpieczono specjalną powłoką antygraffiti, a bezpieczeństwa pilnuje monitoring.

Inwestycja kosztowała około 80 mln zł

Budowa nowego przejścia kosztowała około 80 milionów złotych netto. Prace miały zakończyć się pod koniec 2025 roku, jednak inwestycja została opóźniona o kilka miesięcy. Jak wyjaśniali przedstawiciele PKP PLK, podczas robót natrafiono na niezinwentaryzowane instalacje podziemne oraz duże ilości gruzu i betonu, co wymagało zmiany harmonogramu.

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Kolejarze podkreślają, że nowe przejście to ważny element przygotowań do zwiększonego ruchu pasażerów i kolejnych inwestycji realizowanych na warszawskiej kolei.

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