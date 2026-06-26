Warszawa – pogoda na dzień 26.06.2026. Oj będzie gorąco!
Warszawę czeka wyjątkowo gorący piątek. Synoptycy prognozują, że temperatura w stolicy wzrośnie nawet do 32°C. W takich warunkach warto pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu, uzupełnianiu elektrolitów oraz unikaniu przebywania w pełnym słońcu, zwłaszcza między godziną 12:00 a 15:00, gdy promieniowanie jest najsilniejsze.
Upalny piątek w Warszawie. Temperatura sięgnie nawet 32°C. Lepiej nie wychodzić w tych godzinach
Warszawę czeka bardzo gorący dzień. Według prognozy temperatura w piątek wzrośnie nawet do 32°C, a przez cały dzień nie są spodziewane opady deszczu. Takie warunki oznaczają nie tylko idealną pogodę do wypoczynku, ale również zwiększone ryzyko przegrzania i odwodnienia.
Najwyższe temperatury prognozowane są w godzinach popołudniowych. Służby przypominają, aby w czasie upałów odpowiednio zadbać o nawodnienie i ograniczyć przebywanie na pełnym słońcu.
Temperatura wzrośnie do 32°C
Piątkowy poranek w stolicy rozpoczął się słonecznie przy temperaturze około 23°C. Z każdą kolejną godziną będzie jednak coraz cieplej.
Około południa termometry pokażą blisko 31°C, a najwyższa temperatura – około 32°C – prognozowana jest między godziną 15:00 a 17:00. Wieczorem upał zacznie stopniowo ustępować, jednak jeszcze około godziny 20:00 będzie około 31°C.
Przez cały dzień nie przewiduje się opadów deszczu, a wiatr pozostanie słaby, co dodatkowo może zwiększać odczuwalną temperaturę.
Największy upał między 12:00 a 15:00
Specjaliści zalecają, aby w godzinach od 12:00 do 15:00, kiedy promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze, ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni. Jeśli wyjście jest konieczne, warto wybierać zacienione miejsca, nosić lekką i przewiewną odzież oraz nakrycie głowy.
Osoby starsze, małe dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby przewlekle chore powinny zachować szczególną ostrożność i unikać długiego przebywania na pełnym słońcu.
Pamiętaj o elektrolitach i odpowiednim nawodnieniu
Podczas wysokich temperatur organizm traci znacznie więcej wody i składników mineralnych wraz z potem. Dlatego warto regularnie pić wodę, nawet wtedy, gdy nie odczuwamy jeszcze pragnienia.
Przy dłuższym przebywaniu na zewnątrz lub podczas aktywności fizycznej dobrze jest uzupełniać również elektrolity, które pomagają utrzymać prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu. Mogą to być gotowe napoje izotoniczne, preparaty elektrolitowe z apteki lub odpowiednio zbilansowana dieta.
W czasie upałów warto także unikać alkoholu oraz nadmiernych ilości mocnej kawy, ponieważ mogą sprzyjać odwodnieniu.
Jak bezpiecznie przetrwać upał?
Podczas gorących dni warto ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny, zamykać okna w ciągu dnia i wietrzyć mieszkania dopiero wieczorem lub w nocy. Nigdy nie należy pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach, nawet na kilka minut.
Jeżeli pojawią się zawroty głowy, silne osłabienie, nudności lub objawy udaru cieplnego, należy jak najszybciej przenieść się do chłodnego miejsca i w razie potrzeby wezwać pomoc.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.