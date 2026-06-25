Warszawa. Przy bankomacie doszło do pościgu. 36-latek miał przy sobie skradzione 16 tys. zł

25 czerwca 2026 13:40 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Policyjna interwencja przy jednym z bankomatów na warszawskim Bemowie zakończyła się pościgiem i zatrzymaniem 36-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze podejrzewali, że wypłaca pieniądze z wykorzystaniem wyłudzonych danych bankowych. Przy zatrzymanym znaleziono około 16 tys. zł w gotówce, a prokuratura przedstawiła mu zarzut oszustwa.

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Wypłacał gotówkę z bankomatu. Gdy zauważył policjantów, zaczął uciekać

Interwencja policjantów z Bemowa zakończyła się zatrzymaniem 36-letniego mężczyzny podejrzanego o oszustwo. Funkcjonariusze podejrzewali, że wypłaca pieniądze z wykorzystaniem wyłudzonych danych bankowych. Kiedy zauważył zbliżających się policjantów, podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany.

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Policjanci otrzymali informację o podejrzanej wypłacie

Do zdarzenia doszło na warszawskim Bemowie. Funkcjonariusze otrzymali informację o mężczyźnie, który wypłacał pieniądze z bankomatu. Z posiadanych przez policję informacji wynikało, że może korzystać z wyłudzonych kodów bankowych.

Na miejsce skierowano patrol, który miał zweryfikować zgłoszenie i sprawdzić tożsamość podejrzanego.

Próba ucieczki zakończyła się zatrzymaniem

Gdy 36-latek zauważył zbliżających się policjantów, zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg.

Po krótkiej chwili mężczyzna został zatrzymany. Policjanci znaleźli przy nim gotówkę, której pochodzenia – jak przekazano – nie chciał wyjaśnić.

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Zarzut oszustwa i dozór policyjny

Zatrzymany został przewieziony do policyjnej celi, a następnie doprowadzony do prokuratury.

Śledczy przedstawili mu zarzut oszustwa. Decyzją prokuratora wobec 36-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Postępowanie ma wyjaśnić, skąd pochodziły wypłacane pieniądze oraz czy mężczyzna działał sam, czy też był częścią większego procederu.

Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Na obecnym etapie postępowania policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.

Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj ostrożność przy korzystaniu z bankowości

  • Nie udostępniaj nikomu kodów BLIK ani danych do bankowości elektronicznej.
  • Zawsze dokładnie sprawdzaj odbiorcę przed zatwierdzeniem transakcji.
  • Jeśli zauważysz podejrzane operacje na swoim koncie, niezwłocznie skontaktuj się z bankiem.
  • W przypadku podejrzenia oszustwa zgłoś sprawę policji.
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