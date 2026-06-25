Warszawa. Przy bankomacie doszło do pościgu. 36-latek miał przy sobie skradzione 16 tys. zł
Policyjna interwencja przy jednym z bankomatów na warszawskim Bemowie zakończyła się pościgiem i zatrzymaniem 36-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze podejrzewali, że wypłaca pieniądze z wykorzystaniem wyłudzonych danych bankowych. Przy zatrzymanym znaleziono około 16 tys. zł w gotówce, a prokuratura przedstawiła mu zarzut oszustwa.
Wypłacał gotówkę z bankomatu. Gdy zauważył policjantów, zaczął uciekać
Interwencja policjantów z Bemowa zakończyła się zatrzymaniem 36-letniego mężczyzny podejrzanego o oszustwo. Funkcjonariusze podejrzewali, że wypłaca pieniądze z wykorzystaniem wyłudzonych danych bankowych. Kiedy zauważył zbliżających się policjantów, podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany.
Przy mężczyźnie znaleziono znaczną ilość gotówki. Sprawą zajęła się prokuratura.
Policjanci otrzymali informację o podejrzanej wypłacie
Do zdarzenia doszło na warszawskim Bemowie. Funkcjonariusze otrzymali informację o mężczyźnie, który wypłacał pieniądze z bankomatu. Z posiadanych przez policję informacji wynikało, że może korzystać z wyłudzonych kodów bankowych.
Na miejsce skierowano patrol, który miał zweryfikować zgłoszenie i sprawdzić tożsamość podejrzanego.
Próba ucieczki zakończyła się zatrzymaniem
Gdy 36-latek zauważył zbliżających się policjantów, zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg.
Po krótkiej chwili mężczyzna został zatrzymany. Policjanci znaleźli przy nim gotówkę, której pochodzenia – jak przekazano – nie chciał wyjaśnić.
Łącznie zabezpieczono około 16 tys. zł w gotówce.
Zarzut oszustwa i dozór policyjny
Zatrzymany został przewieziony do policyjnej celi, a następnie doprowadzony do prokuratury.
Śledczy przedstawili mu zarzut oszustwa. Decyzją prokuratora wobec 36-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
Postępowanie ma wyjaśnić, skąd pochodziły wypłacane pieniądze oraz czy mężczyzna działał sam, czy też był częścią większego procederu.
Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Na obecnym etapie postępowania policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj ostrożność przy korzystaniu z bankowości
- Nie udostępniaj nikomu kodów BLIK ani danych do bankowości elektronicznej.
- Zawsze dokładnie sprawdzaj odbiorcę przed zatwierdzeniem transakcji.
- Jeśli zauważysz podejrzane operacje na swoim koncie, niezwłocznie skontaktuj się z bankiem.
- W przypadku podejrzenia oszustwa zgłoś sprawę policji.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.