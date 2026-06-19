Warszawa przygotowana na żar z nieba. Specjalne Miejsca Chłodu pomogą przetrwać upały w mieście

19 czerwca 2026 09:55 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Letnie miesiące coraz regularniej przynoszą ze sobą afrykańskie skwary, które są wyjątkowo dotkliwie odczuwalne w dużych miastach. Reagując na realne niebezpieczeństwo, jakie wysokie temperatury stanowią dla zdrowia publicznego, stołeczny ratusz zainaugurował kolejną edycję prewencyjnego programu „Uwaga Upały!”. W ramach tej inicjatywy na terenie całej aglomeracji przygotowano około 150 ogólnodostępnych „Miejsc Chłodu”, w których każdy potrzebujący znajdzie chwilę wytchnienia i bezpieczne schronienie przed słońcem

Parasol na tle słonecznego nieba. Fot. Pixabay
Parasol na tle słonecznego nieba. Fot. Pixabay

Władze Warszawy po raz kolejny wdrażają specjalny program osłonowy, którego celem jest ochrona zdrowia i życia ludzi podczas letnich ekstremów pogodowych. Kluczowym filarem tegorocznej inicjatywy stał się miejski przewodnik po punktach ucieczki przed słońcem, które zorganizowano na obszarze całego miasta.

Skwar – potencjalne śmiertelne ryzyko

Długotrwale utrzymujące się, bardzo wysokie temperatury to nie tylko kwestia gorszego samopoczucia – to realne niebezpieczeństwo biologiczne. Lekarze alarmują, że przegrzanie organizmu wyjątkowo mocno uderza w seniorów, pacjentów z chorobami przewlekłymi, kobiety w ciąży oraz najmłodsze dzieci.

Najpoważniejszym powikłaniem wynikającym z ekspozycji na silne słońce jest udar cieplny, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Czerwona lampka powinna zapalić się nam, gdy u kogoś bliskiego zaobserwujemy:

  • intensywne, pulsujące bóle i zawroty głowy,

  • mdłości oraz odruchy wymiotne,

  • nagły, wysoki skok temperatury ciała,

  • bardzo szybkie bicie serca,

  • stan dezorientacji, majaczenie lub trudności z logicznym myśleniem.

Gdy podejrzewamy udar, liczą się sekundy: poszkodowanego trzeba jak najszybciej przenieść do cienia lub klimatyzowanego pomieszczenia, podawać wodę drobnymi łykami, schładzać skórę okładami, a w sytuacji krytycznej – bezzwłocznie dzwonić pod numer alarmowy.

Informacja ratuje życie

Edukacyjny wymiar kampanii skupia się na uświadamianiu warszawiaków o mniej oczywistych skutkach upałów, takich jak nagłe kłopoty z oddychaniem, skrajne wyczerpanie czy groźne dla życia odwodnienie. Służby medyczne bezustannie przypominają o żelaznych zasadach profilaktyki:

  1. Rezygnacji z wychodzenia na pełne słońce w godzinach południowych.

  2. Ciągłym uzupełnianiu płynów (piciu wody, zanim poczujemy pragnienie).

  3. Wybieraniu ubrań z naturalnych, przewiewnych tkanin oraz obowiązkowym noszeniu czapki lub kapelusza.

Enklawy wytchnienia – jak działają i gdzie ich szukać?

Aby ułatwić poruszanie się po rozgrzanym mieście, urzędnicy wyznaczyli około 150 darmowych „Miejsc Chłodu”. To rozsiane po wszystkich dzielnicach obiekty publiczne – m.in. miejskie biblioteki, domy kultury oraz siedziby urzędów dzielnicowych. Każdy przechodzień czy turysta może wejść tam z ulicy, aby odpocząć w klimatyzowanych lub naturalnie chłodnych salach, usiąść na wygodnym fotelu, zaczerpnąć świeżej wody czy skorzystać z sanitariatów. Co ważne, wszystkie te punkty są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Lokalizację tych oaz można błyskawicznie sprawdzić na oficjalnym portalu akcji „Uwaga Upały!”. Dodatkowo miasto wyposażyło wszystkie dystrybuowane ulotki i plakaty w kody QR – po ich przeskanowaniu telefonem od razu wyświetla się cyfrowa mapa z najbliższymi punktami schronienia.

Lista Miejsc Chłodu

Bemowo

  1. 113 Wypożyczalnia, ul. Powstańców Śląskich 108A, czynna poniedziałek 10.00–19.30, wtorek – środa 12.30–19.30, czwartek 10.00–17.00, piątek 10.00–16.00.
  2. Pływalnia Pingwin, ul. Oławska 3a, czynna poniedziałek – niedziela 6.00–22.00.
  3. Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40, czynna poniedziałek – niedziela 6.00–22.00.
  4. Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11, czynny poniedziałek – niedziela 6.00–22.00.
  5. 142 Wypożyczalnia/ MAL Spotykalnia, ul. Powstańców Śląskich 126 (CH Bemowo), czynna poniedziałek–piątek 10.00 –18.00.
  6. 141 Wypożyczalnia, ul. Batalionów Chłopskich 87, czynna poniedziałek 10.00–19.30, wtorek – środa 12.30–19.30, czwartek 10.00–17.00, piątek 10.00–16.00.
  7. Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Rozłogi 18, czynne poniedziałek – czwartek 10.00–18.00, piątek 11.30–18.00.
  8. XVII Czytelnia, ul. Powstańców Śląskich 17, czynna poniedziałek 10.00–17.00, wtorek – czwartek 12.30–19.30, piątek 10.00–16.00.
  9. 114 Wypożyczalna, ul. Powstańców Śląskich 17, czynna poniedziałek 10.00–19.30, wtorek – środa 12.30 –19.30, czwartek 10.00–17.00, piątek 10.00–16.00.
  10. 143 Wypożyczalnia, ul. Sternicza 98, czynna poniedziałek 10.00–19.30, wtorek – środa 12.30–19.30, czwartek 10:00–17:00, piątek 10:00–16:00.
  11. Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70 (parter), czynny poniedziałek 8.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
  12. Aleja Sportów Miejskich, ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22H, czynna poniedziałek – niedziela 9.00–21.00.

Białołęka

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej – Miejsce Aktywności Lokalnej Przystanek Porajów, ul. Porajów 14, czynne od poniedziałku – piątku w godz. 8:00–16:00.
  2. Białołęcki Ośrodek Kultury, Vincenta van Gogha 1, czynny poniedziałek – piątek 9:30–20:30, sobota – niedziela 10:30–20:30.
  3. Czytelnia Naukowa nr XX, ul. Vincenta van Gogha 1, czynna poniedziałek 12:00–19:00, wtorek 12:00–19:00, środa 10:00–16:00, czwartek 12:00–19:00, piątek 10:00–16:00.
  4. Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56, czynny poniedziałek – niedziela 8:00–22:00.
  5. Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21, czynny poniedziałek – niedziela 8:00–22:00.
  6. Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Modlińska 257, czynny poniedziałek – niedziela 8:00–16:00.
  7. Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, czynny poniedziałek 8.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
  8. Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Głębocka 66, czynny poniedziałek – piątek 9:30–20:30, sobota – niedziela 10:30–20:30.
  9. Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Głębocka 84, czynny wtorek – piątek 13:00–21:00, sobota 10:00–18:00.
  10. Wypożyczalnia nr 69, ul. Kłosowa 6A, czynna poniedziałek 12:00–19:00, wtorek 12:00–19:00, środa 10:00–16:00, czwartek 12:00–19:00, piątek 10:00–16:00.

Bielany

  1. Storyteka, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 (Galeria Młociny, I piętro), czynna poniedziałek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–15:00.
  2. Mediateka Start Meta, ul. Szegedyńska 13A, czynne poniedziałek – piątek 10:00–19:00, sobota 10:00–15:00.
  3. Bielański Ośrodek Kultury, ul. Carla Goldoniego 1, czynne poniedziałek – piątek 9:00–21:00.
  4. MAL Samogłoska, ul. Samogłoska 9A (I piętro bez windy), czynne wtorek – piątek 10:00–20:00.
  5. Budynek Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Stefana Żeromskiego 29, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
  6. MAL Kasprowicza, ul. Jana Kasprowicza 14, czynne wtorek – sobota 10:00–20:00.
  7. Czytelnia Naukowa II, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19, 1 piętro, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00, druga sobota miesiąca 10:00–15:00.
  8. Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, czynna poniedziałek – piątek 9:00–21:00.

Mokotów

  1. Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Marynarska 19A, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
  2. Dom Kultury KADR, ul. Wincentego Rzymowskiego 32, czynny poniedziałek – piątek 10:00–18:00 (punkt dostępny zgodnie z planem wydarzeń).
  3. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr III, ul. Tuchlińska 2a, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
  4. OSiR Mokotów, ul. Niegocińska 2A, czynny poniedziałek – piątek 6:00–21:00, sobota – niedziela 8:00–20:00 (lipiec-sierpień nieczynne).
  5. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 95, ul. Piotra Gruszczyńskiego 12, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
  6. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 8,  Al. Niepodległości 19, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
  7. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXIII, Al. Niepodległości 19, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
  8. Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Al. Niepodległości 19, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
  9. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XVII, ul. Puławska 238, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
  10. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 140, ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 1, czynna poniedziałek 13:00–19:00, wtorek – piątek 10:00–19:00.
  11. Służewski Dom Kultury, ul. Jana Sebastiana Bacha 15, czynny poniedziałek – niedziela 9:00–21:00.
  12. Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr IV, ul. Wiktorska 10, czynna poniedziałek 13:00–19:00, wtorek – piątek 9:00–19:00, sobota 10:00–15:00.
  13.  Centrum „Łowicka”, ul. Łowicka 21, czynne poniedziałek – piątek 6:00–22:00, sobota – niedziela 8:00–21:00.
  14. Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a, czynna poniedziałek 13:00–19:00, wtorek – piątek 10:00–19:00.
  15. Czytelnia nr XXI, ul. Bukietowa 4a, czynna poniedziałek 13:00–19:00, wtorek – piątek 9:00–19:00, sobota 10:00–15:00.
  16. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 108, ul. Puławska 119, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
  17. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 1, ul. Puławska 43, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
  18. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 125, ul. Czerniakowska 38A, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
  19. Dom Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, czynny poniedziałek – niedziela 9:00–21:00.

Ochota

  1. Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17A, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek– piątek 8:00–16:00.
  2. Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Adolfa Pawińskiego 30, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek– piątek 8:00–16:00.
  3. Targowisko „Zieleniak”, ul. Grójecka 97, czynne poniedziałek – piątek 8:00–18:00, sobota 8:00–12:00.

Praga-Południe

  1. Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
  2. Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, czynne poniedziałek – niedziela 8:00–22:00.
  3. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 40, ul. Ludwika Michała Paca 46, poniedziałek – środa 10:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wiatraczna 11, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
  5. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 89, ul. Grochowska 202, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: poniedziałek – środa 14:00–19:00, czwartek – piątek 11:00–16:00.
  6. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78, ul. Majdańska 5, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: poniedziałek – środa 14:00–19:00, czwartek – piątek 11:00–16:00.
  7. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 3, Al. Jerzego Waszyngtona 2B, poniedziałek i środa 13:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, wtorek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00, piątek 13:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
  8. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Walecznych 59, wejście A, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
  9. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 100, ul. Zwycięzców 46, poniedziałek i środa 13:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, wtorek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00, piątek 13:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
  10. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 45, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 94, ul. Meksykańska 3, poniedziałek – środa 10:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
  11. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 62, ul. Egipska 7, poniedziałek – środa 10:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
  12. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 92, ul. Biskupia 50, poniedziałek i środa 13:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, wtorek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00 czwartek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00, piątek 13:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
  13. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 34, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 44, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, poniedziałek – środa 10:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00, sobota 9:00–15:00, okres wakacyjny – nieczynne.
  14. Terminal Kultury Gocław – Filia Centrum Promocji Kultury, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, czynny poniedziałek – niedziela 8:00–22:00.
  15. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 19, Czytelnia Naukowa Nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów, ul. Janusza Meissnera 5, poniedziałek – środa 10:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00, sobota 9:00–15:00, okres wakacyjny – nieczynne.

Praga-Północ

  1. Filia Biblioteki, ul. Jagiellońska 47E, czynna poniedziałek – czwartek 10:00–18:00, piątek 11:00–16:00.
  2. MAL Śliwka, ul. Wojciecha Gersona 16, czynny poniedziałek – piątek 16:00–20:00, sobota 9:00–14:00.

Rembertów

  1. Biblioteka Publiczna – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 51, ul. Gawędziarzy 8, czynna poniedziałek – środa 11.00–19.00, czwartek – piątek 8.00–16.00 oraz w wybrane soboty.
  2. Studnia wody oligoceńskiej, ul. Haubicy 3, czynna poniedziałek – niedziela 8:00–20:00.

Śródmieście

  1. Centrum Pomocy Społecznej, ul. Konwiktorska 3/5, czynne poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
  2. Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, ul. Mordechaja Anielewicza 3/5, czynne poniedziałek – piątek 10:00–20:00, okres wakacyjny: 10:00–18:00.
  3. Dom w Alejach, Aleje Jerozolimskie 2, czynny poniedziałek – sobota: 9:00–21:00, okres wakacyjny: poniedziałek – czwartek 10:00–18:00, piątek – sobota nieczynne.
  4. Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, czynny poniedziałek 8.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
  5. Ośrodek Sportu i Rekreacji Śródmieście, ul. Polna 7A, czynny poniedziałek – niedziela 6:00–22:00.

Targówek

  1. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łabiszyńska 20A pawilon-recepcja, czynny poniedziałek – niedziela 7:00–22:00.
  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łabiszyńska 20 pływalnia-recepcja, czynny poniedziałek – niedziela 6:00–22:00.
  3. Dom Kultury Świt, ul. Piotra Wysockiego 11, czynny poniedziałek – piątek 8:00–20:00.
  4. Biblioteka Publiczna, ul. Rembielińska 20, galeria Renova, I piętro, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00 od 1.09.2026 r.
  5. Biblioteka Publiczna, stacja Metro Kondratowicza lok. 1015 i 1017, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00.
  6. Urząd Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, czynny poniedziałek 8.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
  7. Biblioteka Publiczna, ul. św. Wincentego 85, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00, dwie soboty w miesiącu 10:00–15:00.
  8. Dom Kultury Zacisze, ul. Blokowa 1, czynny poniedziałek – piątek 8:00–21:00, okres wakacyjny: 8:00–16:00 lub 9:00–17:00, sobota 10:00–15:00 w zależności jak odbywają się warsztaty, niedziela tylko w godzinach wydarzeń DK Zacisze.
  9. Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 8, czynna poniedziałek – środa 12:00–19:00, czwartek – piątek 9:00–16:00
  10. Dom Kultury Dom Otwarty, ul. Radzymińska 123 lok.3, czynny poniedziałek – piątek 12:00–19:00.
  11. Centrum Kultury i Aktywności, ul. Siarczana 6, czynna poniedziałek – piątek 8:00–16:00.

Ursus

  1. Dom Kultury Kolorowa, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, czynny poniedziałek – piątek 9:00–21:00.
  2. Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Filia „Niedźwiadek”, ul. Mariana Keniga 14, czynna poniedziałek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–14:00.
  3. Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Oddział „Czechowice”, ul. Plutonu AK „Torpedy” czynna poniedziałek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–14:00.
  4. Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Filia „Skorosze”, ul. Dzieci Warszawy 27A, czynna poniedziałek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–14:00.

Ursynów

  1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12B, czynny poniedziałek – niedziela 10:00–18:00.
  2. Przynieś-Wynieś-Porozmawiaj, ul. Ernesta Malinowskiego 5, czynne poniedziałek –piątek 10:00–15:00.
  3. Urząd Dzielnicy Ursynów, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
  4. Arena Ursynów, ul. rtm. Witolda Pileckiego 122, czynna poniedziałek – piątek 7:30–22:30, sobota – niedziela 8:00–20:00, w lipcu i sierpniu nieczynne.
  5. Arena Active Club, ul. rtm. Witolda Pileckiego 122, czynna poniedziałek – piątek 7:30–22:30, sobota 8:00–20:00, niedziela 10:00–18:00.
  6. Ursynowskie Centrum Sportu I Rekreacji, ZOS Hawajska, ul. Dereniowa 48, czynne poniedziałek – piątek 8:00–23:00, sobota – niedziela 9:00–20:00.

Wawer

  1. Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
  2. Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a, czynne poniedziałek – niedziela 8:00–21:30.
  3. Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość, ul. Powojowa 2, czynne poniedziałek – piątek 9:00–17:00.
  4. Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin, ul. V Poprzeczna 13, czynne poniedziałek – piątek 8:00–17:00.
  5. Wawerskie Centrum Kultury Filia Marysin, ul. Korkowa 119/123, czynne poniedziałek – piątek 8:00–17:00.
  6. Wawerskie Centrum Kultury Filia Falenica, ul. Walcownicza 2, czynne poniedziałek ­– piątek 9:00–17:00.
  7. Wawerskie Centrum Kultury Filia Aleksandrów, ul. Samorządowa 10, czynne poniedziałek – piątek 10:00–20:00.

Wesoła

  1. Urząd Dzielnicy Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 33, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
  2. Biblioteka os. Centrum, ul. 1 Praskiego Pułku WP 31, czynna poniedziałek 11:00–19:00, wtorek 11:00–18:00, środa 10:00–16:00, czwartek – piątek 11:00–18:00.

Wilanów

  1. Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
  2. Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, czynna poniedziałek – piątek 9:00–21:00.
  3. Filia Centrum Kultury Wilanów, ul. Radosna 11, czynna poniedziałek – piątek 9:00–21:00.

Włochy

  1. Biblioteka Publiczna, ul. ks. J. Chrościckiego 2, czynny poniedziałek 13:00–20:00, wtorek – piątek 10:00–20:00.
  2. Artystyczny Dom Animacji (ADA), ul. ks. Juliana Chrościckiego 14, czynny poniedziałek – piątek 7:00–22:00, sobota 7:00–21:00, niedziela 14:00–21:00.
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej /MAL, ul. Rejonowa 6/8, czynny wtorek – czwartek 12:00–20:00, piątek 12:00–18:00 oraz jedna, ruchoma sobota w miesiącu.
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, ul. Potrzebna 10, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
  5. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, ul. Czereśniowa 118, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
  6. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, ul. Czereśniowa 35, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
  7. Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, czynny poniedziałek – piątek 8:00–17:00.
  8. Wypożyczalnia nr 17, Al. Jerozolimskie 200, czynna poniedziałek 13:00–20:00, wtorek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–15:00.
  9. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gładka 18, czynny poniedziałek – piątek 6:00–22:00, sobota – niedziela 8:00–22:00.
  10. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, ul. Robotnicza 15, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
  11. Wypożyczalnia nr 71, ul. Astronautów 1, czynna poniedziałek 13:00–20:00, wtorek – piątek 10:00–20:00.
  12. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, ul. Szybowcowa 4, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
  13. Urząd Dzielnicy Włochy, Aleja Krakowska 257, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
  14. Wypożyczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A, czynna poniedziałek 13:00–20:00, wtorek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–15:00.
  15. Okęcka Sala Widowiskowa (OSW), ul. 1 Sierpnia 36A, czynna poniedziałek – piątek 10:00–18:00.

Wola

  1. Dom na Kole, ul. Obozowa 85, wtorek – piątek 13:00–19:00.
  2. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 – „Na kole”, ul. Erazma Ciołka 20, czynna poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
  3. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 – „Klub Podróżnika” ul. Marcina Bielskiego 3, czynna poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
  4. Miejsce Aktywności Lokalnej „Kotłownia”, ul. Jana Olbrachta 7A, czynne poniedziałek – wtorek 10:00–16:00, środa – piątek 13:00–19:00, sobota 11:00–15:00.
  5. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80 – „Cyfrowa Redutowa”/ Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36 – „Cyfrowa Redutowa” ul. Redutowa 48, czynne poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
  6. Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zawiszy 5. Czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
  7. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 – „Ekoteka”/ Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25 – „Ekoteka” ul. Żytnia 64, czynne poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
  8. Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 – „Poliglotka”, ul. Nowolipki 21, czynne poniedziałek, środa, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30), sobota: 10:00–15:00 (w wakacje nieczynne).
  9. Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15, czynna poniedziałek – piątek 12:00–18:00, sobota – niedziela zgodnie z harmonogramem wydarzeń.
  10. Wolskie Centrum Kultury (WCK), ul. Działdowska 6, czynne poniedziałek 8:00–17:00, wtorek – piątek 8:00–20:00, sobota – 8:00–17:00.
  11. Klubokawiarnia Sąsiedzka, ul. Działdowska 6, wtorek – piątek 14:00–19:00, sobota 12:00–17:00.
  12. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13 – „Biblioteczna Strefa Gier” ul. Stanisława Staszica 5A, czynne poniedziałek, środa 12:00–19:00, wtorek 9:00–15:30, czwartek 9:00–15:30 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), piątek: 12:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
  13. Wolska Mozaika, ul. Wolska 46/48, czynna poniedziałek – piątek 10:00–16:00, sobota – niedziela zgodnie z harmonogramem wydarzeń.
  14. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10, ul. Wolska 75, czynna poniedziałek, środa 12:00–19:00, wtorek 9:00–15:30, czwartek 9:00–15:30 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), piątek: 12:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
  15. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Józefa Bema 70, czynny poniedziałek – piątek 7:30–15:30.
  16. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 – „Odolanka”, ul. Juliana Konstantego Ordona 12F, czynne poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30), sobota 10:00–15:00 (lipiec – sierpień: nieczynne).
  17. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 – „Fantasmagoria”, ul. Młynarska 35A, czynna poniedziałek, środa, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
  18. Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Al. „Solidarności” 90, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
  19. Biblioteka Publiczna (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32, Biblioteka Dla Dzieci i Młodzieży nr 31 – „Komikosowo”, XII Czytelnia Młodzieżowa, III Czytelnia Naukowa), Al. „Solidarności” 90, czynne wtorek, piątek 9:00–19:30 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30), poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:30 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), sobota 10:00–15:00 (lipiec – sierpień: nieczynne).
  20. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91 – „Biblioteka z Historią”/ Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46 – „Biblioteka Małego Człowieka” ul. Chłodna 11, czynne poniedziałek, środa 12:00–19:00, wtorek 9:00–15:30, czwartek 9:00–15:30 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), piątek: 12:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
  21. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106 –”Kącik Smakosza”/ Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 – „Kącik Smakosza” ul. Twarda 64, czynne poniedziałek, środa 12:00–19:00, wtorek 9:00–15:30, czwartek 9:00–15:30 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), piątek: 12:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30.

Żoliborz

  1. Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Juliusza Słowackiego 6/8, czynny poniedziałek 8:00 –18:00 wtorek – piątek 8:00–16:00.
  2. Fort Sokolnickiego ul. Stefana Czarnieckiego 51, czynny poniedziałek – niedziela zgodnie z planem wydarzeń.
  3. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Marii Kazimiery 1, czynny poniedziałek – piątek 7.30–15.00.
  4. Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Marii Kazimiery 20, czynne wtorek 15:00–20:00, środa – piątek 12:00–20:00, sobota 10:00–16:00.
  5. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111, ul. Adama Mickiewicza 65, czynna poniedziałek, wtorek, piątek 11:30–19:00, środa 8:30–16:00, czwartek 12:00–16:00.
  6. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138, ul. Władysława Broniewskiego 9A, czynna poniedziałek, wtorek, piątek 11:30–19:00, środa 8:30–16:00, czwartek 12:00–16:00.

  7. Centrum Lokalne Żoliborz, ul. Ludwika Rydygiera 6B, czynne wtorek 15:00–20:00, środa – piątek 12:00–20:00, sobota 10:00–18:00.

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