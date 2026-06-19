Warszawa przygotowana na żar z nieba. Specjalne Miejsca Chłodu pomogą przetrwać upały w mieście
Letnie miesiące coraz regularniej przynoszą ze sobą afrykańskie skwary, które są wyjątkowo dotkliwie odczuwalne w dużych miastach. Reagując na realne niebezpieczeństwo, jakie wysokie temperatury stanowią dla zdrowia publicznego, stołeczny ratusz zainaugurował kolejną edycję prewencyjnego programu „Uwaga Upały!”. W ramach tej inicjatywy na terenie całej aglomeracji przygotowano około 150 ogólnodostępnych „Miejsc Chłodu”, w których każdy potrzebujący znajdzie chwilę wytchnienia i bezpieczne schronienie przed słońcem
Władze Warszawy po raz kolejny wdrażają specjalny program osłonowy, którego celem jest ochrona zdrowia i życia ludzi podczas letnich ekstremów pogodowych. Kluczowym filarem tegorocznej inicjatywy stał się miejski przewodnik po punktach ucieczki przed słońcem, które zorganizowano na obszarze całego miasta.
Skwar – potencjalne śmiertelne ryzyko
Długotrwale utrzymujące się, bardzo wysokie temperatury to nie tylko kwestia gorszego samopoczucia – to realne niebezpieczeństwo biologiczne. Lekarze alarmują, że przegrzanie organizmu wyjątkowo mocno uderza w seniorów, pacjentów z chorobami przewlekłymi, kobiety w ciąży oraz najmłodsze dzieci.
Najpoważniejszym powikłaniem wynikającym z ekspozycji na silne słońce jest udar cieplny, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Czerwona lampka powinna zapalić się nam, gdy u kogoś bliskiego zaobserwujemy:
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intensywne, pulsujące bóle i zawroty głowy,
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mdłości oraz odruchy wymiotne,
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nagły, wysoki skok temperatury ciała,
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bardzo szybkie bicie serca,
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stan dezorientacji, majaczenie lub trudności z logicznym myśleniem.
Gdy podejrzewamy udar, liczą się sekundy: poszkodowanego trzeba jak najszybciej przenieść do cienia lub klimatyzowanego pomieszczenia, podawać wodę drobnymi łykami, schładzać skórę okładami, a w sytuacji krytycznej – bezzwłocznie dzwonić pod numer alarmowy.
Informacja ratuje życie
Edukacyjny wymiar kampanii skupia się na uświadamianiu warszawiaków o mniej oczywistych skutkach upałów, takich jak nagłe kłopoty z oddychaniem, skrajne wyczerpanie czy groźne dla życia odwodnienie. Służby medyczne bezustannie przypominają o żelaznych zasadach profilaktyki:
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Rezygnacji z wychodzenia na pełne słońce w godzinach południowych.
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Ciągłym uzupełnianiu płynów (piciu wody, zanim poczujemy pragnienie).
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Wybieraniu ubrań z naturalnych, przewiewnych tkanin oraz obowiązkowym noszeniu czapki lub kapelusza.
Enklawy wytchnienia – jak działają i gdzie ich szukać?
Aby ułatwić poruszanie się po rozgrzanym mieście, urzędnicy wyznaczyli około 150 darmowych „Miejsc Chłodu”. To rozsiane po wszystkich dzielnicach obiekty publiczne – m.in. miejskie biblioteki, domy kultury oraz siedziby urzędów dzielnicowych. Każdy przechodzień czy turysta może wejść tam z ulicy, aby odpocząć w klimatyzowanych lub naturalnie chłodnych salach, usiąść na wygodnym fotelu, zaczerpnąć świeżej wody czy skorzystać z sanitariatów. Co ważne, wszystkie te punkty są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Lokalizację tych oaz można błyskawicznie sprawdzić na oficjalnym portalu akcji „Uwaga Upały!”. Dodatkowo miasto wyposażyło wszystkie dystrybuowane ulotki i plakaty w kody QR – po ich przeskanowaniu telefonem od razu wyświetla się cyfrowa mapa z najbliższymi punktami schronienia.
Lista Miejsc Chłodu
Bemowo
- 113 Wypożyczalnia, ul. Powstańców Śląskich 108A, czynna poniedziałek 10.00–19.30, wtorek – środa 12.30–19.30, czwartek 10.00–17.00, piątek 10.00–16.00.
- Pływalnia Pingwin, ul. Oławska 3a, czynna poniedziałek – niedziela 6.00–22.00.
- Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40, czynna poniedziałek – niedziela 6.00–22.00.
- Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11, czynny poniedziałek – niedziela 6.00–22.00.
- 142 Wypożyczalnia/ MAL Spotykalnia, ul. Powstańców Śląskich 126 (CH Bemowo), czynna poniedziałek–piątek 10.00 –18.00.
- 141 Wypożyczalnia, ul. Batalionów Chłopskich 87, czynna poniedziałek 10.00–19.30, wtorek – środa 12.30–19.30, czwartek 10.00–17.00, piątek 10.00–16.00.
- Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Rozłogi 18, czynne poniedziałek – czwartek 10.00–18.00, piątek 11.30–18.00.
- XVII Czytelnia, ul. Powstańców Śląskich 17, czynna poniedziałek 10.00–17.00, wtorek – czwartek 12.30–19.30, piątek 10.00–16.00.
- 114 Wypożyczalna, ul. Powstańców Śląskich 17, czynna poniedziałek 10.00–19.30, wtorek – środa 12.30 –19.30, czwartek 10.00–17.00, piątek 10.00–16.00.
- 143 Wypożyczalnia, ul. Sternicza 98, czynna poniedziałek 10.00–19.30, wtorek – środa 12.30–19.30, czwartek 10:00–17:00, piątek 10:00–16:00.
- Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70 (parter), czynny poniedziałek 8.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
- Aleja Sportów Miejskich, ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22H, czynna poniedziałek – niedziela 9.00–21.00.
Białołęka
- Ośrodek Pomocy Społecznej – Miejsce Aktywności Lokalnej Przystanek Porajów, ul. Porajów 14, czynne od poniedziałku – piątku w godz. 8:00–16:00.
- Białołęcki Ośrodek Kultury, Vincenta van Gogha 1, czynny poniedziałek – piątek 9:30–20:30, sobota – niedziela 10:30–20:30.
- Czytelnia Naukowa nr XX, ul. Vincenta van Gogha 1, czynna poniedziałek 12:00–19:00, wtorek 12:00–19:00, środa 10:00–16:00, czwartek 12:00–19:00, piątek 10:00–16:00.
- Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56, czynny poniedziałek – niedziela 8:00–22:00.
- Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21, czynny poniedziałek – niedziela 8:00–22:00.
- Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Modlińska 257, czynny poniedziałek – niedziela 8:00–16:00.
- Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, czynny poniedziałek 8.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
- Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Głębocka 66, czynny poniedziałek – piątek 9:30–20:30, sobota – niedziela 10:30–20:30.
- Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Głębocka 84, czynny wtorek – piątek 13:00–21:00, sobota 10:00–18:00.
- Wypożyczalnia nr 69, ul. Kłosowa 6A, czynna poniedziałek 12:00–19:00, wtorek 12:00–19:00, środa 10:00–16:00, czwartek 12:00–19:00, piątek 10:00–16:00.
Bielany
- Storyteka, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 (Galeria Młociny, I piętro), czynna poniedziałek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–15:00.
- Mediateka Start Meta, ul. Szegedyńska 13A, czynne poniedziałek – piątek 10:00–19:00, sobota 10:00–15:00.
- Bielański Ośrodek Kultury, ul. Carla Goldoniego 1, czynne poniedziałek – piątek 9:00–21:00.
- MAL Samogłoska, ul. Samogłoska 9A (I piętro bez windy), czynne wtorek – piątek 10:00–20:00.
- Budynek Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Stefana Żeromskiego 29, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
- MAL Kasprowicza, ul. Jana Kasprowicza 14, czynne wtorek – sobota 10:00–20:00.
- Czytelnia Naukowa II, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19, 1 piętro, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00, druga sobota miesiąca 10:00–15:00.
- Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, czynna poniedziałek – piątek 9:00–21:00.
Mokotów
- Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Marynarska 19A, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
- Dom Kultury KADR, ul. Wincentego Rzymowskiego 32, czynny poniedziałek – piątek 10:00–18:00 (punkt dostępny zgodnie z planem wydarzeń).
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr III, ul. Tuchlińska 2a, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
- OSiR Mokotów, ul. Niegocińska 2A, czynny poniedziałek – piątek 6:00–21:00, sobota – niedziela 8:00–20:00 (lipiec-sierpień nieczynne).
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 95, ul. Piotra Gruszczyńskiego 12, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 8, Al. Niepodległości 19, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXIII, Al. Niepodległości 19, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
- Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Al. Niepodległości 19, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XVII, ul. Puławska 238, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 140, ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 1, czynna poniedziałek 13:00–19:00, wtorek – piątek 10:00–19:00.
- Służewski Dom Kultury, ul. Jana Sebastiana Bacha 15, czynny poniedziałek – niedziela 9:00–21:00.
- Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr IV, ul. Wiktorska 10, czynna poniedziałek 13:00–19:00, wtorek – piątek 9:00–19:00, sobota 10:00–15:00.
- Centrum „Łowicka”, ul. Łowicka 21, czynne poniedziałek – piątek 6:00–22:00, sobota – niedziela 8:00–21:00.
- Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a, czynna poniedziałek 13:00–19:00, wtorek – piątek 10:00–19:00.
- Czytelnia nr XXI, ul. Bukietowa 4a, czynna poniedziałek 13:00–19:00, wtorek – piątek 9:00–19:00, sobota 10:00–15:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 108, ul. Puławska 119, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 1, ul. Puławska 43, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 125, ul. Czerniakowska 38A, czynna poniedziałek – wtorek 13:00–19:00, środa – czwartek 10:00–16:00, piątek 13:00–19:00.
- Dom Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, czynny poniedziałek – niedziela 9:00–21:00.
Ochota
- Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17A, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek– piątek 8:00–16:00.
- Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Adolfa Pawińskiego 30, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek– piątek 8:00–16:00.
- Targowisko „Zieleniak”, ul. Grójecka 97, czynne poniedziałek – piątek 8:00–18:00, sobota 8:00–12:00.
Praga-Południe
- Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
- Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, czynne poniedziałek – niedziela 8:00–22:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 40, ul. Ludwika Michała Paca 46, poniedziałek – środa 10:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wiatraczna 11, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 89, ul. Grochowska 202, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: poniedziałek – środa 14:00–19:00, czwartek – piątek 11:00–16:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78, ul. Majdańska 5, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: poniedziałek – środa 14:00–19:00, czwartek – piątek 11:00–16:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 3, Al. Jerzego Waszyngtona 2B, poniedziałek i środa 13:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, wtorek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00, piątek 13:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Walecznych 59, wejście A, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 100, ul. Zwycięzców 46, poniedziałek i środa 13:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, wtorek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00, piątek 13:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 45, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 94, ul. Meksykańska 3, poniedziałek – środa 10:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 62, ul. Egipska 7, poniedziałek – środa 10:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 92, ul. Biskupia 50, poniedziałek i środa 13:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, wtorek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00 czwartek 10:00–16:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00, piątek 13:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00.
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 34, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 44, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, poniedziałek – środa 10:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00, sobota 9:00–15:00, okres wakacyjny – nieczynne.
- Terminal Kultury Gocław – Filia Centrum Promocji Kultury, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, czynny poniedziałek – niedziela 8:00–22:00.
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 19, Czytelnia Naukowa Nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów, ul. Janusza Meissnera 5, poniedziałek – środa 10:00–19:00, okres wakacyjny: 14:00–19:00, czwartek – piątek 10:00–19:00, okres wakacyjny: 11:00–16:00, sobota 9:00–15:00, okres wakacyjny – nieczynne.
Praga-Północ
- Filia Biblioteki, ul. Jagiellońska 47E, czynna poniedziałek – czwartek 10:00–18:00, piątek 11:00–16:00.
- MAL Śliwka, ul. Wojciecha Gersona 16, czynny poniedziałek – piątek 16:00–20:00, sobota 9:00–14:00.
Rembertów
- Biblioteka Publiczna – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 51, ul. Gawędziarzy 8, czynna poniedziałek – środa 11.00–19.00, czwartek – piątek 8.00–16.00 oraz w wybrane soboty.
- Studnia wody oligoceńskiej, ul. Haubicy 3, czynna poniedziałek – niedziela 8:00–20:00.
Śródmieście
- Centrum Pomocy Społecznej, ul. Konwiktorska 3/5, czynne poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
- Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, ul. Mordechaja Anielewicza 3/5, czynne poniedziałek – piątek 10:00–20:00, okres wakacyjny: 10:00–18:00.
- Dom w Alejach, Aleje Jerozolimskie 2, czynny poniedziałek – sobota: 9:00–21:00, okres wakacyjny: poniedziałek – czwartek 10:00–18:00, piątek – sobota nieczynne.
- Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, czynny poniedziałek 8.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Śródmieście, ul. Polna 7A, czynny poniedziałek – niedziela 6:00–22:00.
Targówek
- Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łabiszyńska 20A pawilon-recepcja, czynny poniedziałek – niedziela 7:00–22:00.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łabiszyńska 20 pływalnia-recepcja, czynny poniedziałek – niedziela 6:00–22:00.
- Dom Kultury Świt, ul. Piotra Wysockiego 11, czynny poniedziałek – piątek 8:00–20:00.
- Biblioteka Publiczna, ul. Rembielińska 20, galeria Renova, I piętro, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00 od 1.09.2026 r.
- Biblioteka Publiczna, stacja Metro Kondratowicza lok. 1015 i 1017, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00.
- Urząd Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, czynny poniedziałek 8.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
- Biblioteka Publiczna, ul. św. Wincentego 85, czynna poniedziałek – piątek 10:00–19:00, dwie soboty w miesiącu 10:00–15:00.
- Dom Kultury Zacisze, ul. Blokowa 1, czynny poniedziałek – piątek 8:00–21:00, okres wakacyjny: 8:00–16:00 lub 9:00–17:00, sobota 10:00–15:00 w zależności jak odbywają się warsztaty, niedziela tylko w godzinach wydarzeń DK Zacisze.
- Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 8, czynna poniedziałek – środa 12:00–19:00, czwartek – piątek 9:00–16:00
- Dom Kultury Dom Otwarty, ul. Radzymińska 123 lok.3, czynny poniedziałek – piątek 12:00–19:00.
- Centrum Kultury i Aktywności, ul. Siarczana 6, czynna poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
Ursus
- Dom Kultury Kolorowa, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, czynny poniedziałek – piątek 9:00–21:00.
- Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Filia „Niedźwiadek”, ul. Mariana Keniga 14, czynna poniedziałek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–14:00.
- Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Oddział „Czechowice”, ul. Plutonu AK „Torpedy” czynna poniedziałek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–14:00.
- Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Filia „Skorosze”, ul. Dzieci Warszawy 27A, czynna poniedziałek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–14:00.
Ursynów
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12B, czynny poniedziałek – niedziela 10:00–18:00.
- Przynieś-Wynieś-Porozmawiaj, ul. Ernesta Malinowskiego 5, czynne poniedziałek –piątek 10:00–15:00.
- Urząd Dzielnicy Ursynów, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
- Arena Ursynów, ul. rtm. Witolda Pileckiego 122, czynna poniedziałek – piątek 7:30–22:30, sobota – niedziela 8:00–20:00, w lipcu i sierpniu nieczynne.
- Arena Active Club, ul. rtm. Witolda Pileckiego 122, czynna poniedziałek – piątek 7:30–22:30, sobota 8:00–20:00, niedziela 10:00–18:00.
- Ursynowskie Centrum Sportu I Rekreacji, ZOS Hawajska, ul. Dereniowa 48, czynne poniedziałek – piątek 8:00–23:00, sobota – niedziela 9:00–20:00.
Wawer
- Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
- Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a, czynne poniedziałek – niedziela 8:00–21:30.
- Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość, ul. Powojowa 2, czynne poniedziałek – piątek 9:00–17:00.
- Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin, ul. V Poprzeczna 13, czynne poniedziałek – piątek 8:00–17:00.
- Wawerskie Centrum Kultury Filia Marysin, ul. Korkowa 119/123, czynne poniedziałek – piątek 8:00–17:00.
- Wawerskie Centrum Kultury Filia Falenica, ul. Walcownicza 2, czynne poniedziałek – piątek 9:00–17:00.
- Wawerskie Centrum Kultury Filia Aleksandrów, ul. Samorządowa 10, czynne poniedziałek – piątek 10:00–20:00.
Wesoła
- Urząd Dzielnicy Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 33, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
- Biblioteka os. Centrum, ul. 1 Praskiego Pułku WP 31, czynna poniedziałek 11:00–19:00, wtorek 11:00–18:00, środa 10:00–16:00, czwartek – piątek 11:00–18:00.
Wilanów
- Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
- Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, czynna poniedziałek – piątek 9:00–21:00.
- Filia Centrum Kultury Wilanów, ul. Radosna 11, czynna poniedziałek – piątek 9:00–21:00.
Włochy
- Biblioteka Publiczna, ul. ks. J. Chrościckiego 2, czynny poniedziałek 13:00–20:00, wtorek – piątek 10:00–20:00.
- Artystyczny Dom Animacji (ADA), ul. ks. Juliana Chrościckiego 14, czynny poniedziałek – piątek 7:00–22:00, sobota 7:00–21:00, niedziela 14:00–21:00.
- Ośrodek Pomocy Społecznej /MAL, ul. Rejonowa 6/8, czynny wtorek – czwartek 12:00–20:00, piątek 12:00–18:00 oraz jedna, ruchoma sobota w miesiącu.
- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, ul. Potrzebna 10, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, ul. Czereśniowa 118, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, ul. Czereśniowa 35, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
- Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, czynny poniedziałek – piątek 8:00–17:00.
- Wypożyczalnia nr 17, Al. Jerozolimskie 200, czynna poniedziałek 13:00–20:00, wtorek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–15:00.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gładka 18, czynny poniedziałek – piątek 6:00–22:00, sobota – niedziela 8:00–22:00.
- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, ul. Robotnicza 15, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
- Wypożyczalnia nr 71, ul. Astronautów 1, czynna poniedziałek 13:00–20:00, wtorek – piątek 10:00–20:00.
- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, ul. Szybowcowa 4, czynny poniedziałek – piątek 8:00–16:00.
- Urząd Dzielnicy Włochy, Aleja Krakowska 257, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
- Wypożyczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A, czynna poniedziałek 13:00–20:00, wtorek – piątek 10:00–20:00, sobota 10:00–15:00.
- Okęcka Sala Widowiskowa (OSW), ul. 1 Sierpnia 36A, czynna poniedziałek – piątek 10:00–18:00.
Wola
- Dom na Kole, ul. Obozowa 85, wtorek – piątek 13:00–19:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 – „Na kole”, ul. Erazma Ciołka 20, czynna poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 – „Klub Podróżnika” ul. Marcina Bielskiego 3, czynna poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
- Miejsce Aktywności Lokalnej „Kotłownia”, ul. Jana Olbrachta 7A, czynne poniedziałek – wtorek 10:00–16:00, środa – piątek 13:00–19:00, sobota 11:00–15:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80 – „Cyfrowa Redutowa”/ Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36 – „Cyfrowa Redutowa” ul. Redutowa 48, czynne poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
- Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zawiszy 5. Czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 – „Ekoteka”/ Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25 – „Ekoteka” ul. Żytnia 64, czynne poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
- Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 – „Poliglotka”, ul. Nowolipki 21, czynne poniedziałek, środa, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30), sobota: 10:00–15:00 (w wakacje nieczynne).
- Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15, czynna poniedziałek – piątek 12:00–18:00, sobota – niedziela zgodnie z harmonogramem wydarzeń.
- Wolskie Centrum Kultury (WCK), ul. Działdowska 6, czynne poniedziałek 8:00–17:00, wtorek – piątek 8:00–20:00, sobota – 8:00–17:00.
- Klubokawiarnia Sąsiedzka, ul. Działdowska 6, wtorek – piątek 14:00–19:00, sobota 12:00–17:00.
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13 – „Biblioteczna Strefa Gier” ul. Stanisława Staszica 5A, czynne poniedziałek, środa 12:00–19:00, wtorek 9:00–15:30, czwartek 9:00–15:30 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), piątek: 12:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
- Wolska Mozaika, ul. Wolska 46/48, czynna poniedziałek – piątek 10:00–16:00, sobota – niedziela zgodnie z harmonogramem wydarzeń.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10, ul. Wolska 75, czynna poniedziałek, środa 12:00–19:00, wtorek 9:00–15:30, czwartek 9:00–15:30 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), piątek: 12:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
- Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Józefa Bema 70, czynny poniedziałek – piątek 7:30–15:30.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 – „Odolanka”, ul. Juliana Konstantego Ordona 12F, czynne poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30), sobota 10:00–15:00 (lipiec – sierpień: nieczynne).
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 – „Fantasmagoria”, ul. Młynarska 35A, czynna poniedziałek, środa, piątek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), wtorek, czwartek: 9:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
- Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Al. „Solidarności” 90, czynny poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 8:00–16:00.
- Biblioteka Publiczna (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32, Biblioteka Dla Dzieci i Młodzieży nr 31 – „Komikosowo”, XII Czytelnia Młodzieżowa, III Czytelnia Naukowa), Al. „Solidarności” 90, czynne wtorek, piątek 9:00–19:30 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30), poniedziałek, środa, czwartek: 9:00–19:30 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), sobota 10:00–15:00 (lipiec – sierpień: nieczynne).
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91 – „Biblioteka z Historią”/ Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46 – „Biblioteka Małego Człowieka” ul. Chłodna 11, czynne poniedziałek, środa 12:00–19:00, wtorek 9:00–15:30, czwartek 9:00–15:30 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), piątek: 12:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30).
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106 –”Kącik Smakosza”/ Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 – „Kącik Smakosza” ul. Twarda 64, czynne poniedziałek, środa 12:00–19:00, wtorek 9:00–15:30, czwartek 9:00–15:30 (lipiec – sierpień: 12:00–19:00), piątek: 12:00–19:00 (lipiec – sierpień: 9:00–15:30.
Żoliborz
- Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Juliusza Słowackiego 6/8, czynny poniedziałek 8:00 –18:00 wtorek – piątek 8:00–16:00.
- Fort Sokolnickiego ul. Stefana Czarnieckiego 51, czynny poniedziałek – niedziela zgodnie z planem wydarzeń.
- Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Marii Kazimiery 1, czynny poniedziałek – piątek 7.30–15.00.
- Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Marii Kazimiery 20, czynne wtorek 15:00–20:00, środa – piątek 12:00–20:00, sobota 10:00–16:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111, ul. Adama Mickiewicza 65, czynna poniedziałek, wtorek, piątek 11:30–19:00, środa 8:30–16:00, czwartek 12:00–16:00.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138, ul. Władysława Broniewskiego 9A, czynna poniedziałek, wtorek, piątek 11:30–19:00, środa 8:30–16:00, czwartek 12:00–16:00.
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Centrum Lokalne Żoliborz, ul. Ludwika Rydygiera 6B, czynne wtorek 15:00–20:00, środa – piątek 12:00–20:00, sobota 10:00–18:00.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.