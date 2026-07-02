Warszawa reaguje na decyzję Waszyngtonu. Chodzi o Amerykańskie Wojska
Waszyngton dał Polsce polityczny sygnał, na który od dawna czekała Warszawa. Po rozmowie z Marco Rubio Marcin Przydacz przekazał, że jest „zielone światło” dla stałej obecności wojsk USA w Polsce. Na konkretne decyzje Pentagonu trzeba jednak jeszcze poczekać, bo w grze są nie tylko liczby żołnierzy, ale też nowy model bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
Wojska USA w Polsce na stałe? Jest „zielone światło”, ale Warszawa czeka na konkrety
Polska usłyszała z Waszyngtonu deklarację, która może zmienić charakter amerykańskiej obecności wojskowej nad Wisłą. Marcin Przydacz przekazał po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, że Biały Dom daje „zielone światło” dla stałej obecności wojsk USA w Polsce. To jednak nie oznacza jeszcze, że jutro ruszy budowa nowych baz albo że zawieszona brygada pancerna wróci w tej samej formule.
„Zielone światło” z Białego Domu. Co naprawdę padło w Waszyngtonie?
Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz poinformował, że podczas ok. godzinnej rozmowy z sekretarzem stanu USA Marco Rubio usłyszał polityczne poparcie dla zmiany charakteru amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Chodzi o przejście z modelu rotacyjnego na stały. Według relacji Przydacza Rubio miał być „absolutnie zwolennikiem” takiego rozwiązania.
To mocna deklaracja polityczna, ale nie jest jeszcze gotową decyzją wykonawczą Pentagonu. Przydacz zaznaczył, że ostateczny kształt obecności USA w Polsce ma zależeć od szerszej strategii, nad którą pracuje obecnie amerykański resort obrony. Pełniejszy obraz nowej formuły może pojawić się dopiero jesienią.
Najważniejsze jest więc rozróżnienie: polityczne „tak” z Waszyngtonu nie oznacza jeszcze gotowego harmonogramu, liczby żołnierzy, lokalizacji i budżetu. O to dopiero będzie toczyć się rozmowa między Warszawą, MON, Pentagonem i strukturami NATO.
Stała obecność zamiast rotacji. To nie jest kosmetyczna zmiana
Dotychczasowa obecność wojsk USA w Polsce w dużej części opierała się na rotacjach. Żołnierze przyjeżdżali na określony czas, zmieniali się z kolejnymi pododdziałami, a sprzęt i zaplecze logistyczne były podporządkowane takiemu cyklowi. Stała obecność oznaczałaby zupełnie inny sygnał polityczny i wojskowy.
W praktyce mogłaby oznaczać trwalsze dowództwo, stabilniejsze zaplecze, większą przewidywalność szkolenia, rozbudowę infrastruktury i mocniejszy efekt odstraszania. Dla NATO to także komunikat wysłany na wschód: Polska nie jest tylko miejscem czasowego rozmieszczenia sił, lecz jednym z kluczowych punktów amerykańskiej obecności na wschodniej flance.
Polska już ma element stałej obecności USA. W 2023 powstał w Poznaniu pierwszy stały garnizon wojsk USA w Polsce, związany z wysuniętym dowództwem V Korpusu. Ministerstwo Obrony Narodowej wskazywało wtedy, że z Polski dowodzone są amerykańskie siły lądowe działające na wschodniej flance NATO.
5 tys. żołnierzy brzmi mocno, ale jest ważny haczyk
W tle rozmów wraca deklaracja Donalda Trumpa dotycząca wysłania do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy. Przydacz przekazał, że ta zapowiedź została podtrzymana. Jednocześnie zaznaczył, że nie musi to oznaczać powrotu wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej ok. 4 tys. żołnierzy.
To kluczowy fragment całej sprawy. Dla opinii publicznej liczby wyglądają prosto: było 4 tys., ma być 5 tys., więc Polska zyskuje. W wojsku nie chodzi jednak tylko o samą liczbę mundurów. Liczą się zdolności: obrona powietrzna, rozpoznanie, logistyka, dowodzenie, amunicja, ciężki sprzęt, zabezpieczenie medyczne i możliwość szybkiego przerzutu sił.
Przydacz mówił, że amerykańską obecność należy traktować jako „całościowo nowy koncept”. To może oznaczać, że zamiast prostego odtworzenia zawieszonej rotacji Polska będzie zabiegać o inny pakiet: bardziej stały, bardziej zintegrowany i lepiej dopasowany do sytuacji na wschodniej flance.
Dlaczego Amerykanie patrzą na Polskę inaczej niż na część Europy?
W relacjach z USA Polska od lat buduje pozycję państwa, które mocno inwestuje w obronność i konsekwentnie wspiera wschodnią flankę NATO. Przydacz przekazał, że Marco Rubio miał określić Polskę jako „modelowego sojusznika”, który przeznacza odpowiednią część PKB na zbrojenia oraz inwestuje w sprzęt i technologie obronne.
Ten argument ma duże znaczenie w Waszyngtonie. Kolejne administracje USA, niezależnie od partyjnych różnic, naciskały na europejskich sojuszników, by zwiększali wydatki wojskowe. Polska należy do państw, które na tle NATO wydają na obronność wyjątkowo dużo. W projekcie budżetu na 2026 zapowiadano wydatki obronne na poziomie ok. 4,8 proc. PKB.
To przekłada się na polityczny argument: skoro Polska bierze na siebie duży ciężar finansowy, kupuje sprzęt, modernizuje armię i leży przy granicy największego zagrożenia dla NATO, może domagać się bardziej trwałej obecności USA.
Warszawa w centrum decyzji. Stolica nie będzie bazą, ale będzie mózgiem operacji
Choć amerykańskie instalacje wojskowe nie muszą znajdować się w Warszawie, to właśnie stolica będzie miejscem najważniejszych decyzji. Tu pracują Kancelaria Prezydenta, MON, BBN, MSZ, ambasada USA, sztaby, eksperci i zespoły odpowiedzialne za negocjacje. To w Warszawie będą uzgadniane szczegóły dotyczące lokalizacji, statusu żołnierzy, infrastruktury, finansowania i powiązania obecności USA z planami NATO.
Dla mieszkańców Warszawy temat brzmi daleko, ale jego skutki mogą być bardzo konkretne. Większa obecność wojskowa USA w Polsce to więcej transportów, delegacji, ćwiczeń, przelotów, zabezpieczeń i spotkań dyplomatycznych. Stolica może odczuć to przede wszystkim przy trasach dojazdowych do lotnisk, w rejonie instytucji państwowych oraz podczas wizyt wysokich rangą urzędników i wojskowych.
Warszawa jest też politycznym centrum komunikacji kryzysowej. Jeśli decyzje Pentagonu zapadną jesienią, to właśnie z Warszawy popłyną komunikaty do opinii publicznej, samorządów i służb. Dla Mazowsza oznacza to konieczność sprawnego połączenia bezpieczeństwa wojskowego z cywilną infrastrukturą: drogami, koleją, lotniskami, magazynami i systemem zarządzania kryzysowego.
Mazowsze może zyskać na logistyce, ale główny ciężar spadnie na całe państwo
Stała obecność USA w Polsce nie oznacza automatycznie, że nowe obiekty powstaną na Mazowszu. W praktyce wojskowa mapa kraju jest szersza: Poznań, Powidz, Żagań, Drawsko Pomorskie, Rzeszów-Jasionka, okolice wschodniej flanki i istniejące poligony mają inne funkcje niż Warszawa. Mazowsze pozostaje jednak ważne z powodu centrum administracyjnego i transportowego.
Region ma kluczowe drogi, węzły kolejowe, zaplecze instytucjonalne i lotniska. W przypadku większych ćwiczeń albo przerzutu wojsk znaczenie mogą mieć zarówno Okęcie, jak i infrastruktura wojskowa oraz cywilna w pobliżu stolicy. To nie jest temat tylko dla generałów. Przy dużych operacjach logistycznych liczą się mosty, obwodnice, przepustowość kolei, zabezpieczenie paliwowe i sprawna koordynacja z samorządami.
Z doświadczenia dużych ćwiczeń wojskowych wynika, że mieszkańcy najczęściej widzą tylko kolumny pojazdów, czasowe utrudnienia i komunikaty policji. Za tym stoi jednak znacznie większy system: uzgodnienia tras, zabezpieczenie przejazdów, ochrona infrastruktury krytycznej i synchronizacja działań wojsk z cywilnym ruchem.
Artykuł 5 NATO jest fundamentem, ale obecność wojsk działa wcześniej
Podstawą bezpieczeństwa Polski pozostaje członkostwo w NATO i zasada kolektywnej obrony. NATO wyjaśnia, że art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego oznacza, iż zbrojny atak na jednego sojusznika jest traktowany jako atak na wszystkich. Sojusznicy mają wtedy obowiązek udzielenia pomocy, w tym potencjalnie z użyciem siły zbrojnej.
Stała obecność wojsk USA działa jednak jeszcze przed ewentualnym uruchomieniem art. 5. Jej główną funkcją jest odstraszanie. Chodzi o to, by potencjalny agresor od razu wiedział, że atak na Polskę oznaczałby ryzyko bezpośredniego starcia z siłami USA. To podnosi koszt każdej agresywnej kalkulacji.
Właśnie dlatego formuła obecności ma znaczenie. Rotacja daje elastyczność. Stała obecność daje mocniejszy sygnał strategiczny. Dla państw wschodniej flanki różnica jest większa niż techniczna.
Co musi się wydarzyć, zanim deklaracja stanie się faktem?
Po pierwsze, Pentagon musi zakończyć przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i wskazać, jakie siły mają pozostać na kontynencie, gdzie będą rozlokowane i jakie zadania otrzymają. Po drugie, Warszawa musi uzgodnić z USA szczegóły polityczne i wojskowe. Po trzecie, MON i wojsko muszą przygotować infrastrukturę oraz zapewnić zdolność przyjęcia sił sojuszniczych.
W najbliższych tygodniach ważne będą spotkania w Pentagonie. Przydacz zapowiedział rozmowy szefa BBN Bartosza Grodeckiego z podsekretarzem obrony USA ds. politycznych Elbridge’em Colbym, który ma odpowiadać za opracowywanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie.
Równolegle polskie władze muszą mówić jednym głosem. Przydacz wskazywał, że prezydent rozmawiał z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by skonsolidować stanowisko przed szczytem NATO. W takich sprawach rozbieżności między ośrodkami władzy są kosztowne, bo Amerykanie oczekują jasnych zobowiązań i przewidywalności.
To nie jest tylko sprawa wojska. W tle są pieniądze, infrastruktura i prawo
Stała obecność wojsk USA wymaga zaplecza. Trzeba zapewnić miejsce stacjonowania, dostęp do poligonów, magazyny, ochronę, łączność, transport, zakwaterowanie, obsługę rodzin w przypadku dłuższych pobytów oraz procedury współpracy z polskimi służbami. Każdy z tych elementów kosztuje.
W grę wchodzą także umowy międzynarodowe i status żołnierzy. Polska i USA mają już ramy prawne dla obecności wojskowej, ale każda większa zmiana formuły może wymagać doprecyzowań technicznych. To obejmuje podatki, zamówienia, dostęp do infrastruktury, odpowiedzialność za szkody, kwestie karne i zasady używania obiektów.
Dla obywateli może to brzmieć urzędowo, ale ma znaczenie praktyczne. Jeśli przez miejscowość przejedzie kolumna wojskowa i uszkodzi drogę, ktoś musi wiedzieć, kto odpowiada za naprawę. Jeśli powstanie nowa infrastruktura, lokalne samorządy muszą znać wpływ inwestycji na komunikację, planowanie przestrzenne i bezpieczeństwo.
Rosja, Ukraina i wschodnia flanka. Dlaczego czas ma znaczenie?
Rozmowa Przydacza z Rubio obejmowała także Rosję, Ukrainę, bezpieczeństwo Europy Środkowej i sytuację na Bliskim Wschodzie. To pokazuje, że stała obecność USA w Polsce nie jest izolowanym tematem. Jest częścią większej układanki, w której Waszyngton rozważa, jak rozdzielić uwagę między Europę, Indo-Pacyfik i kryzysy globalne.
Dla Polski najważniejszy pozostaje kierunek wschodni. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie zmieniła znaczenie polskiego terytorium. Polska stała się zapleczem logistycznym, politycznym i wojskowym dla wsparcia Ukrainy oraz jednym z najważniejszych państw frontowych NATO.
Stała obecność USA byłaby więc nie tylko gestem wobec Warszawy. Byłaby elementem szerszego odstraszania Rosji i potwierdzeniem, że wschodnia flanka nie jest tymczasowym priorytetem, lecz trwałą częścią planowania NATO.
Największe ryzyko: pomylić deklarację z decyzją
W takich sprawach najłatwiej o zbyt szybki entuzjazm. Słowa „zielone światło” brzmią jak gotowa zgoda, ale w wojskowej praktyce dopiero otwierają etap szczegółowych rozmów. Dopóki nie będzie oficjalnego dokumentu, decyzji Pentagonu, wskazanej liczby żołnierzy i harmonogramu, temat pozostaje polityczną deklaracją o dużym znaczeniu, ale bez pełnych parametrów.
Druga pułapka dotyczy liczby żołnierzy. 5 tys. żołnierzy może oznaczać różne zdolności w zależności od tego, jakie jednostki przyjadą, z jakim sprzętem i na jak długo. Inaczej wygląda brygada pancerna, inaczej dowództwo, obrona powietrzna, logistyka, wojska inżynieryjne albo elementy rozpoznania.
Trzecia sprawa to relacje polityczne w USA. Nawet jeśli Biały Dom popiera pomysł, Pentagon, Kongres, budżet i globalne priorytety mogą wpłynąć na tempo oraz skalę decyzji. Polska musi więc pilnować tematu w dokumentach.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.